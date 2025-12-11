Erre az amerikai döntésre mindenki felkapta a fejét

A Fed általában 0,25 százalékos lépésekkel szokta csökkenteni a kamatot, most is ez történt, 4 százalékról 3,75-ra csökkent a kamat. Október óta így összességében már 0,75 százalékponttal ment lejjebb a kamatszint. A jövő év első negyedévében egy újabb negyed százalékos csökkentés várható – magyarázta Korányi G. Tamás, tőzsdei szakértő az InfoRádió Reggelinfo című műsorában.

Kiemelte, a Trump elnök által nemrégiben kinevezett Fed-tag, Stephen Miran 0,5 százalékos, tehát kétszer ekkora csökkentésre szavazott. Ő egyébként mióta kinevezték, minden ülésen többet szeretett volna csökkenteni. Álláspontja szerint ugyanis a gazdasági növekedéshez hozzájárulnak a kamatcsökkentések, ez illeszkedik Donald Trump elnök lazább monetáris politikáról szóló elképzeléseihez. A jelenlegi ülésen egyébként két tag a kamatok szinten tartását javasolta.

Jerome Powell Fed-elnök a sajtótájékoztatón elmondta, az egyesült államokbeli infláció az első negyedévben tetőzhet, utána csökken. Jelenleg minimálisan a 2 százalékos jegybanki cél felett van, de az inflációs veszélyt nem érzik nagynak a döntéshozók – tette hozzá a tőzsdei szakértő. A munkanélküliség az USA-ban jelenleg 4,4 százalékon van, itt a számok minimálisan romolhatnak, de nem jelentősen.

A növekedési előrejelzést viszont emelte a Fed a jövő évre, novemberben még 1,8 százalékkal számoltak, mostanra már 2,3 százalékos növekedést várnak. Ez az erősödés ugyanakkor a dollárra nem érvényes – mondta el a tőzsdei elemző.

A dollár mélyrepülése tovább folytatódik,

egyebek között a vámháborús bizonytalanságok miatt is – tette hozzá Korányi G. Tamás.

Egy évvel ezelőtt 1 euróért 1,05 dollárt adtak, mostanra már 1,17 dollárt. A forinttal szemben „meglepő módon” még nagyobbak a különbségek, ezzel kapcsolatban a tőzsdei szakértő kiemelte, hogy az elmúlt 30 évben nem ezt szokhattuk meg. A Fed-döntés előtt volt némi forintgyengülés, a dollár szerda reggel 330 forinton is volt, az egy év alatti 16 százalékos forint-dollár elmozdulásra nem volt még példa – magyarázta.

A nemesfém-piacokon is jelentős elmozdulás volt, mindkét nemesfém erősödött. Az arany esetében egy év alatt dollárban majdnem 50 százalékot emelkedett az árfolyam, az ezüstnél pedig még ennél is többet. Soha ilyen drága ezüstöt nem látott még a piac, forintban is jelentős az emelkedés, december 11-én 650 forint volt grammja – tette hozzá a tőzsdei szakértő.

A dollárgyengítéssel összefüggő szempontokról elmondta, az amerikai gazdaság elég erős a kamatcsökkentéshez, és ez Trump elnöknek tudatos célja is egyben. Jelenleg nem nagy az inflációs veszély, így lehet csökkenteni a kamatokat. Egyben a dollár gyengülése jó az amerikai exportnak, Trump elnök pedig „egyébként sem szereti az importot”. Az Amerikába exportáló vállalatok most rosszabbul járnak, hiszen drágábban tudják az amerikai piacon eladni termékeiket, és a vám is sújtja őket, „ez aztán a Trump-kormányzatot nem zavarja” – fogalmazott Korányi G. Tamás. Hozzátette ugyanakkor, hogy attól még messze van a dollár, hogy a tartalékvaluta-szerepet elveszítse.