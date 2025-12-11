Gyászol a magyar város, elhunyt a legendás onkológus

A szegedi születésű dr. Kispál Mihály Csaba élete és pályája szorosan kötődött Csongrád-Csanád vármegyéhez és Szenteshez. A Szegeden végzett orvos pályafutását a Szentesi Kórház Belgyógyászati Osztályán kezdte meg - emlékezik meg a delmagyar.hu.

Pályafutása során precíz, betegközpontú munkájával, csendes, rendíthetetlen szakmai alázattal dolgozott, és gyorsan kiérdemelte kollégái elismerését.

Tudása és betegközpontú szemlélete évtizedeken át meghatározta a szentesi onkológiai ellátást.

A főorvos munkássága és embersége maradandó nyomot hagyott a magyar egészségügyi közösségben.