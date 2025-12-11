ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 11. csütörtök Árpád
Az asszisztens átadja az oltást végző orvosnak az AstraZeneca brit-svéd gyógyszergyár és az Oxfordi Egyetem közös fejlesztésű koronavírus elleni vakcináját, mielőtt a második adaggal beoltanak egy nőt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Sántha Kálmán Szakkórházában kialakított oltóponton Nagykállóban 2021. június 3-án.
Nyitókép: MTI/Balázs Attila

Bajban az oltástagadók: több mint 22 milliós minta bizonyítja az mRNS-vakcinák hatékonyságát

Infostart

Az eddigi legnagyobb mintán elvégzett vizsgálat szerint a koronavírus elleni mRNS-alapú védőoltás minden szempontból előnyös volt az embereknek. A Francia Nemzeti Gyógyszerbiztonsági Ügynökség kutatása szerint 74 százalékkal alacsonyabb volt a kockázata annak, hogy beoltottak a koronavírus-fertőzés miatt kórházba kerülnek és meghalnak.

Majdnem 29 millió ember egészségügyi adatait vizsgálta meg Laura Semenzato, a Francia Nemzeti Gyógyszerbiztonsági Ügynökség kutatója és csapata, akik a teljes francia egészségügyi adatrendszerhez hozzáfértek – írja a HVG.hu Az oltási státuszt és az egészségügyi eredményeket vizsgálva követték nyomon 28 millió 700 ezer ember eredményeit, akik közül 22 millió 800 ezren kapták meg az első adag, koronavírus elleni mRNS-vakcinát 2021 májusa és októbere között.

45 hónapon át vizsgálták a bármilyen okból bekövetkező haláleseteket. Ez más tanulmányok esetében 6–12 hónapos intervallumot jelentett. A tanulmányban azokat az embereket vizsgálták, akik 2021. november 1-jén már betöltötték a 18. életévüket, de még nem múltak el 60 évesek.

A JAMA Open című tudományos lapban megjelent publikáció szerint a vizsgálat azt mutatta:

azoknál, akiket mRNS-alapú vakcinával oltottak be, 74 százalékkal alacsonyabb volt a kockázata annak, hogy a koronavírus-fertőzés miatt kórházba kerülnek és meghalnak.

Az összes halálesetet tekintve a kutatók azt találták, hogy a beoltottak alig 0,4 százaléka halt meg közel négy év elteltével, míg ez az arány a be nem oltottak körében 0,6 százalék volt. A csapat azt is megállapította, hogy összességében 25 százalékkal volt alacsonyabb a bármilyen okból kifolyó halálozás kockázata az oltottak körében, mint a nem oltottak esetében.

oltás

koronavírus

mrns vakcina

