Bajban az oltástagadók: több mint 22 milliós minta bizonyítja az mRNS-vakcinák hatékonyságát

Majdnem 29 millió ember egészségügyi adatait vizsgálta meg Laura Semenzato, a Francia Nemzeti Gyógyszerbiztonsági Ügynökség kutatója és csapata, akik a teljes francia egészségügyi adatrendszerhez hozzáfértek – írja a HVG.hu Az oltási státuszt és az egészségügyi eredményeket vizsgálva követték nyomon 28 millió 700 ezer ember eredményeit, akik közül 22 millió 800 ezren kapták meg az első adag, koronavírus elleni mRNS-vakcinát 2021 májusa és októbere között.

45 hónapon át vizsgálták a bármilyen okból bekövetkező haláleseteket. Ez más tanulmányok esetében 6–12 hónapos intervallumot jelentett. A tanulmányban azokat az embereket vizsgálták, akik 2021. november 1-jén már betöltötték a 18. életévüket, de még nem múltak el 60 évesek.

A JAMA Open című tudományos lapban megjelent publikáció szerint a vizsgálat azt mutatta:

azoknál, akiket mRNS-alapú vakcinával oltottak be, 74 százalékkal alacsonyabb volt a kockázata annak, hogy a koronavírus-fertőzés miatt kórházba kerülnek és meghalnak.

Az összes halálesetet tekintve a kutatók azt találták, hogy a beoltottak alig 0,4 százaléka halt meg közel négy év elteltével, míg ez az arány a be nem oltottak körében 0,6 százalék volt. A csapat azt is megállapította, hogy összességében 25 százalékkal volt alacsonyabb a bármilyen okból kifolyó halálozás kockázata az oltottak körében, mint a nem oltottak esetében.