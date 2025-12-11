Kanada megőrül ezért a magyar filmért

A novemberben megrendezett EUFF-ra 27 országból érkeztek alkotások Európából – írták a Nemzeti Filmintézet (NFI) szerdai közleményében.

A közlemény szerint Lakos Nóra rendezését nemrég két görögországi nemzetközi fesztiválon is díjazták. Az Olympia fesztiválon Pirgoszban elismerő oklevelet és a Görög Filmklub Szövetség díját is elnyerte az alkotás. A Görög Filmklub Szövetség zsűrije indoklásában méltatta „a film eredetiségét és frissességét, az animáció leleményes használatát, a képek dinamizmusát, a ritmust és a színészi alakításokat – különösen a főszereplő Demeter Villő alakítását – kiemelve az élet és a művészet kölcsönhatásának bemutatását, valamint azt, ahogyan a film hozzájárul a veszteséggel való megküzdéshez és a pozitív életszemlélet erősítéséhez”.

Athén Nemzetközi Gyerekfilm Fesztiválján két zsűritől is elnyerte a legjobb mozifilm díját a Véletlenül írtam egy könyvet. A gyerekzsűri indoklása szerint a film „megmutatta azt, hogy mennyire fontosak a mindennapi élmények, és mennyire formálnak”. Az Európai Gyerekfilm Szövetség (ECFA) zsűrije szerint a Lakos Nóra rendezésében készült alkotásnak „minden eleme megvan ahhoz, hogy egy új, modern klasszikus legyen, lenyűgöző. Egy hiteles történet a kreativitás és a család erejéről”.

A tájékoztatás szerint a film a felnövés kihívásaival és a család fontosságával foglalkozik egy fiatal lány történetén keresztül, aki édesanyja elvesztését az írás által dolgozza fel.

A hazai mozikban az év elején bemutatott film több mint 163 ezer nézőt vonzott a mozikba, május óta pedig streamelhető a Netflixen.

A filmet az Európai Filmakadémia nemrég jelölte az Európai Fiatal Közönség Díjra. Ez az első alkalom, hogy magyar filmet jelölnek a rangos díjra. Az összes idei európai ifjúsági film közül szakmai előzsűri választott ki a három jelöltet. Az alkotásokat a decemberben és januárban több mint 30 országban vetítik az ifjú mozinézőknek, akik végül a legjobb film díjáról szavaznak januárban.

A Véletlenül írtam egy könyvet írója és rendezője Lakos Nóra, főbb szerepeiben Mátray László, Demeter Villő, Zsurzs Kati, Rujder Vivien, Tenki Réka, Lovas Rozi, Mucsi Zoltán, Hárs Bonca, Kövécs Barnabás és Qian Zita láthatók, továbbá a filmben feltűnnek olyan ismert sztárok és zenészek is, mint Gryllus Dorka, Simon Kornél, Wolf Kati, Gubik Petra, Stefanovics Angéla, Szabados Ági, Szabó Balázs és a Bagossy Brothers Company – olvasható a közleményben.