ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.36
usd:
325.29
bux:
109213.64
2025. december 11. csütörtök Árpád
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Közönségdíjat nyert a Véletlenül írtam egy könyvet című magyar-holland koprodukcióban készült ifjúsági film az Európai Uniós Filmfesztiválon (EUFF) Torontóban.
Nyitókép: JUNO11/YouTube

Kanada megőrül ezért a magyar filmért

Infostart / MTI

Közönségdíjat nyert a Véletlenül írtam egy könyvet című magyar-holland koprodukcióban készült ifjúsági film az Európai Uniós Filmfesztiválon (EUFF) Torontóban. Az Európai Fiatal Közönség Díjra jelölt, már több mint 30 díjat kapott alkotást legutóbb két görögországi fesztiválon, Athénban és Pirgoszban ismerték el.

A novemberben megrendezett EUFF-ra 27 országból érkeztek alkotások Európából – írták a Nemzeti Filmintézet (NFI) szerdai közleményében.

A közlemény szerint Lakos Nóra rendezését nemrég két görögországi nemzetközi fesztiválon is díjazták. Az Olympia fesztiválon Pirgoszban elismerő oklevelet és a Görög Filmklub Szövetség díját is elnyerte az alkotás. A Görög Filmklub Szövetség zsűrije indoklásában méltatta „a film eredetiségét és frissességét, az animáció leleményes használatát, a képek dinamizmusát, a ritmust és a színészi alakításokat – különösen a főszereplő Demeter Villő alakítását – kiemelve az élet és a művészet kölcsönhatásának bemutatását, valamint azt, ahogyan a film hozzájárul a veszteséggel való megküzdéshez és a pozitív életszemlélet erősítéséhez”.

Athén Nemzetközi Gyerekfilm Fesztiválján két zsűritől is elnyerte a legjobb mozifilm díját a Véletlenül írtam egy könyvet. A gyerekzsűri indoklása szerint a film „megmutatta azt, hogy mennyire fontosak a mindennapi élmények, és mennyire formálnak”. Az Európai Gyerekfilm Szövetség (ECFA) zsűrije szerint a Lakos Nóra rendezésében készült alkotásnak „minden eleme megvan ahhoz, hogy egy új, modern klasszikus legyen, lenyűgöző. Egy hiteles történet a kreativitás és a család erejéről”.

A tájékoztatás szerint a film a felnövés kihívásaival és a család fontosságával foglalkozik egy fiatal lány történetén keresztül, aki édesanyja elvesztését az írás által dolgozza fel.

A hazai mozikban az év elején bemutatott film több mint 163 ezer nézőt vonzott a mozikba, május óta pedig streamelhető a Netflixen.

A filmet az Európai Filmakadémia nemrég jelölte az Európai Fiatal Közönség Díjra. Ez az első alkalom, hogy magyar filmet jelölnek a rangos díjra. Az összes idei európai ifjúsági film közül szakmai előzsűri választott ki a három jelöltet. Az alkotásokat a decemberben és januárban több mint 30 országban vetítik az ifjú mozinézőknek, akik végül a legjobb film díjáról szavaznak januárban.

A Véletlenül írtam egy könyvet írója és rendezője Lakos Nóra, főbb szerepeiben Mátray László, Demeter Villő, Zsurzs Kati, Rujder Vivien, Tenki Réka, Lovas Rozi, Mucsi Zoltán, Hárs Bonca, Kövécs Barnabás és Qian Zita láthatók, továbbá a filmben feltűnnek olyan ismert sztárok és zenészek is, mint Gryllus Dorka, Simon Kornél, Wolf Kati, Gubik Petra, Stefanovics Angéla, Szabados Ági, Szabó Balázs és a Bagossy Brothers Company – olvasható a közleményben.

Kezdőlap    Kultúra    Kanada megőrül ezért a magyar filmért

film

fesztivál

toronto

közönségdíj

nfi

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
Év végi bizonyítvány: ez nem a csavargyár! Maruzsa Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.12. péntek, 18:00
Steigervald Krisztián
generációkutató
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megint ütik a techpapírokat Amerikában

Megint ütik a techpapírokat Amerikában

Eleinte bizonytalan hangulat uralkodott ma Európa tőzsdéin, két ellentétes erő hatott és hat ma a piacokra: egyrészt tegnap az amerikai jegybank kamatot vágott és további kamatcsökkentéseket jelzett előre, ami javította a befektetői hangulatot, de ezt követően rontotta a képet, hogy az Oracle a vártnál gyengébb negyedéves számokat tett közzé, ami miatt újra előkerültek a mesterséges intelligencia buborék kipukkanásával kapcsolatos félelmek. A nap végére azonban már felfelé vették az irányt a tőzsdék, ez alól nem kivétel a hazai piac sem: a BUX nagyot emelkedett elsősorban a ralizó OTP-nek köszönhetően, miután több magas célár is jött a bankpapírra. Az amerikai tőzsdéken vegyes a hangulat: a techpapírokat az Oracle vártnál gyengébb számai miatt megint ütik, a Dow viszont még bőven pluszban van.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ma este indul a dartsvilágbajnokság: vajon letaszítják a trónról a 18 éves zsenit?

Ma este indul a dartsvilágbajnokság: vajon letaszítják a trónról a 18 éves zsenit?

Luke Littler, a darts legfiatalabb világbajnoka visszatér az Alexandra Palace-ba, hogy megvédje világbajnoki címét - vajon sikerül neki?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US seizes oil tanker off Venezuela as Caracas condemns 'act of piracy'

US seizes oil tanker off Venezuela as Caracas condemns 'act of piracy'

The move is a sharp escalation in Washington's pressure campaign against Nicolás Maduro's government.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 11. 09:15
184 méteres fatörzs Esztergomban
2025. december 10. 17:23
Átvette a Nobel-díjat Krasznahorkai László
×
×
×
×