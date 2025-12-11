Elhunyt a győri kézilabdasikerek legendás előteremtője

Róth Kálmán 1994 és 1996, majd 2002 és 2007 között vezette a Győri ETO KC NB I-es csapatát. 2005-ben és 2006-ban magyar bajnokságot, 2005 és 2007 között három alkalommal Magyar Kupát nyert az ETO-val. Szép sikereket ért el a nemzetközi porondon is: 2005-ben az EHF-kupa döntőbe, 2006-ban a KEK-döntőbe, 2007-ben a Bajnokok Ligája elődöntőbe jutott az együttesével - emlékeztetett rá klubja, illetve a hazai szövetség oldala.

Róth Kálmán olyan klasszis játékosok nevelőedzője, mint Görbicz Anita és Pálinger Katalin, de további számos jelenlegi és egykori válogatott, valamint elsőosztályú kézilabdázó kezdte pályafutását a keze alatt. 2007 óta a Győri ETO KC utánpótlás igazgatója volt.

Több világversenyen szövetségi edzőként vezette a magyar női utánpótlás-válogatottakat, 2008-ban és 2010-ben az ötödik helyen végzett a junior világbajnokságon, 2012-ben pedig bronzérmes lett az együttessel. 2009-ben ezüstérmet nyert az U19-es válogatott a győri korosztályos Eb-n, az ifjúsági Európa-bajnokságokon hatodik (1999) és negyedik (2011) pozícióban végzett akkori alakulatával. Idén megkapta a Magyar Kézilabda Szövetség legmagasabb kitüntetését, a Török Bódog Életműdíjat.

A szakembert a Magyar Kézilabda Szövetség és a Győri ETO KC egyaránt saját halottjának tekinti.