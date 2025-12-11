Egy mostanra többszörösen elítélt bűnöző látható a Szőlő utcai intézet biztonsági kamerájának felvételén

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, hétfőn benyújtotta lemondását Kovács-Buna Károly, a Szőlő utcai javítóintézet megbízott igazgatója, miután olyan felvételek kerültek elő róla, melyeken az intézet lakóit bántalmazza. Jelentős rendőri akció indult az intézményben, három embert őrizetbe vett a rendőrség, és szerdán azonnali hatállyal a rendvédelmi szervek vették át a javítóintézetek működtetését.

A Ripost úgy értesült, az egyik videón szereplő fiatal férfi egy többszörösen elítélt, erőszakos bűnöző, akit már többször elítéltek rablás, testi sértés és lopás miatt. A mostanra már 25 éves férfi először fiatalkorúként került a Szőlő utcai létesítménybe, de már akkor agresszív, erőszakos viselkedést tanúsított. 11 hónapig volt az intézetben. 2024-ben hivatalos személy elleni erőszakért ítélték el több éves szabadságvesztésre, jelenleg a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet börtönében tartják fogva.

Kovács-Buna Károly lemondása után Varga László Balázst, a Debreceni Javítóintézet korábbi igazgatóhelyettesét nevezték ki ideiglenes igazgatónak a Szőlő utcai javítóintézet élére. Megbízatása 2026. április 30-ig tart.