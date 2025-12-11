Mindössze egyetlen szó változik az Otthon Start szabályzatában, mégis óriási a jelentősége

„Hatályát veszti az Otthon Start program keretében biztosított FIX 3%-os lakáshitelről szóló 227/2025. (VII. 31.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében a »belterületi« szövegrész”

– áll a szerdán megjelent Magyar Közlönyben. Azaz mindössze egyetlen szót húztak ki a szabályozásból, ám ez azt is jelenti, hogy az eddigiektől eltérően

immár a külterületi ingatlanokra is fel lehet venni a kedvezményes, fix 3 százalékos hitelt

– írja a hvg.hu.

A korábbi szöveg még úgy szólt, hogy a kedvezményes hitelt „Magyarország területén lévő, belterületi lakás, egylakásos lakóépület, tanya vagy birtokközpont” építéséhez vagy vásárlásához lehetett felvenni.

Mint írják, Panyi Miklós államtitkár már november végén felvetette a módosítás lehetőségét, bár akkor az is szóba került, hogy a zártkerti házakra is kiterjesztik a könnyítést, a mostani változatban azonban ez nincs benne.

Az ingatlan.com elemzése szerint

a külterületi lakóingatlanok eddig átlagosan 30-40 százalékkal olcsóbbak voltak a belterületieknél, részben a rosszabb infrastruktúrájuk miatt, de sokkal inkább amiatt, hogy a bankok eddig ezeket nem hitelezték.

Véleményük szerint ha az Otthon Start programba ezek az ingatlanokra is bekerülnek, az nemcsak az érintett lakások piacát élénkítheti, de a korszerűsítésüket is felgyorsíthatja.

Országosan több mint 150 ezer külterületi lakóingatlan szerepel a nyilvántartásban: