Modern lakóépületek, társasházak.
Nyitókép: Unsplash

Mindössze egyetlen szó változik az Otthon Start szabályzatában, mégis óriási a jelentősége

Infostart

A kormány csupán egyetlen szóhoz nyúlt hozzá az Otthon Start Program szabályzatában, viszont sok ezer ingatlant érint ez az aprócska módosítás: immár a külterületi ingatlanokra is fel lehet venni a kedvezményes, fix 3 százalékos hitelt.

„Hatályát veszti az Otthon Start program keretében biztosított FIX 3%-os lakáshitelről szóló 227/2025. (VII. 31.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében a »belterületi« szövegrész”

– áll a szerdán megjelent Magyar Közlönyben. Azaz mindössze egyetlen szót húztak ki a szabályozásból, ám ez azt is jelenti, hogy az eddigiektől eltérően

immár a külterületi ingatlanokra is fel lehet venni a kedvezményes, fix 3 százalékos hitelt

– írja a hvg.hu.

A korábbi szöveg még úgy szólt, hogy a kedvezményes hitelt „Magyarország területén lévő, belterületi lakás, egylakásos lakóépület, tanya vagy birtokközpont” építéséhez vagy vásárlásához lehetett felvenni.

Mint írják, Panyi Miklós államtitkár már november végén felvetette a módosítás lehetőségét, bár akkor az is szóba került, hogy a zártkerti házakra is kiterjesztik a könnyítést, a mostani változatban azonban ez nincs benne.

Az ingatlan.com elemzése szerint

a külterületi lakóingatlanok eddig átlagosan 30-40 százalékkal olcsóbbak voltak a belterületieknél, részben a rosszabb infrastruktúrájuk miatt, de sokkal inkább amiatt, hogy a bankok eddig ezeket nem hitelezték.

Véleményük szerint ha az Otthon Start programba ezek az ingatlanokra is bekerülnek, az nemcsak az érintett lakások piacát élénkítheti, de a korszerűsítésüket is felgyorsíthatja.

Országosan több mint 150 ezer külterületi lakóingatlan szerepel a nyilvántartásban:

  • Bács-Kiskunban több mint 42 ezer, az összes közel 30 százaléka;
  • Csongrád-Csanádban 21 ezer, az összes 14 százaléka;
  • Pest megyében 22 ezer – 15 százalék;
  • Szabolcs-Szatmár-Beregben 13 ezer – 9 százalék.

„Kína vereséget mérne az amerikai erőkre egy tajvani konfliktusban” – ezt sugallja egy kiszivárgott katonai dokumentum. Az anyag szerint a Pentagon által rendezett szimulációkban rendre a kínaiak győznek, mert olcsó és hatékony fegyvereket tudnak bevetni az amerikai hajók ellen.
 

Magyarország új földgázvásárlási megállapodást kötött, amelynek keretében két év alatt 800 millió köbmétert importál Azerbajdzsántól - tudhattuk meg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook posztjából.

Lavrov szerint tisztázták a félreértéseket az Egyesült Államokkal az ukrajnai kérdésben, miközben Oroszország átfogó béketervet szorgalmaz és elutasítja Ukrajna NATO-csatlakozását.

The move is a sharp escalation in Washington's pressure campaign against Nicolás Maduro's government.

