Munich, Bavaria, Germany.
Nyitókép: Malorny/Getty Images

Tizenegy új műjégpálya nyílik

Infostart

Országosan már 18 olyan létesítmény lesz év végére, amelyet az országos műjégprogramban létesítettek – közölte az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ.

Az Aktív Magyarország Országos Műjégpálya Program a 2025-2026-os szezonban is folytatódik. Új műjégpálya nyílik Babóton, Lőrinciben, Újfehértón, Balatonalmádiban, Záhonyban, Fóton, Szerencsen, Aszódon, Zalakaroson, Turán és Kiskunhalason, így összesen idén már 18 „aktív magyarországos” műjégpálya üzemel.

„Ezek az új jégpályák 2025-ben összesen mintegy 134 millió forint támogatásból épülnek meg, ami jól mutatja a kormányzat elkötelezettségét a téli sportinfrastruktúra fejlesztése iránt” – áll a közleményben.

A jégpályák mérete legalább 450 négyzetméter, és legalább két teljes téli hónapon át üzemelnek. A program fontos eleme, hogy tanítási időben az iskolai csoportok díjmentesen használhatják a pályákat. Az elmúlt években a program támogatásával már épültek hasonló jégpályák Szigethalmon, Gödöllőn, Dabason, Komáromban, Túrkevén, Pomázon, valamint Szikszón, és ezek a fenntartási kötelezettségnek eleget téve továbbra is működnek.

Belföld    Tizenegy új műjégpálya nyílik

