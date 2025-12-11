ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.47
usd:
325.33
bux:
109213.64
2025. december 11. csütörtök Árpád
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Egy Délkelet-Ázsiában őshonos hosszúfarkú makákó portréja.
Nyitókép: Pexels

Saját lakásában ölt meg egy nyugdíjas férfit egy megvadult majom

Infostart

Az agresszív főemlős hetek óta rótta a környéket és korábban is rátámadt már áldozatára. A nyugdíjas férfi holttestét unokaöccse találta meg a lakásban, napokkal később.

Sokkoló tragédia történt a dél-thaiföldi Yala tartományban, ahol egy megvadult majom ölt meg egy 63 éves férfit az otthonában – írja a The Sun cikke nyomán az Index.

A nyugdíjas férfi egyedül tartózkodott házában, amikor a hím makákó betört, és rátámadt. Az állat már hetek óta agresszívan járkált a környéken egy nőstényt követve, és korábban is okozott sérüléseket a lakosoknak, köztük a férfinak is, akit tíz nappal korábban a vállán harapott meg.

A férfi egy fémrúddal próbálta megvédeni magát, azonban a majom többször megkarmolta, végül kitépett egy darabot a lábából. Az áldozat a súlyos seb miatt összeesett és elvérzett, mielőtt segítséget kérhetett volna. Testét napokkal később találta meg unokaöccse.

Amikor a helyszínre érkeztek rendőrök, az állat még mindig ott volt, a tetőszerkezet gerendái között bujkált. A rendőrség szerint a nyugdíjas teste már bomlásnak indult, két-három napja fekhetett ott.

A lakosság régóta panaszkodott az agresszív hím makákóra, mert az állat több alkalommal próbált behatolni otthonokba. A végzetes támadás előtt néhány nappal egy helyi családnak is el kellett menekülnie, miután a majom rájuk rontott. A falubeliek szerint az állat „teljesen megőrült”, és féltik tőle gyermekeiket is. Jakkarin Laksana rendőrőrnagy bejelentette, hogy a makákóra kilövési engedélyt szabtak ki, hiszen félő, hogy másokat is megtámadhat.

Thaiföldön és más délkelet-ázsiai országokban is komoly problémát jelent a makákók túlszaporodása. A majomcsapatok behatolnak a városokba is és egyre bátrabbak, rendszeresen veszélyeztetik az embereket.

Kezdőlap    Külföld    Saját lakásában ölt meg egy nyugdíjas férfit egy megvadult majom

támadás

thaiföld

halálos

majom

nyugdíjas

makákó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
Év végi bizonyítvány: ez nem a csavargyár! Maruzsa Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.12. péntek, 18:00
Steigervald Krisztián
generációkutató
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lakossági energiatárolós támogatás: fontos dátumot közölt Orbán Viktor

Lakossági energiatárolós támogatás: fontos dátumot közölt Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán jelentette be, hogy mikortól lehet pályázni a lakossági energiatárolós támogatásra, amelyet a szerdai Kormányinfón jelentett be Gulyás Gergely kancelláriaminiszter.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Jól tudod, melyik költőnek ki volt a múzsája? Ezen a kvízen még irodalmárok is elhasalnak!

Kvíz: Jól tudod, melyik költőnek ki volt a múzsája? Ezen a kvízen még irodalmárok is elhasalnak!

Te emlékszel még irodalomóráról, melyik költőnek hogy hívták a múzsáját? A mai kvíz során próbára teheted tudásodat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US seizes oil tanker off Venezuela as Caracas condemns 'act of piracy'

US seizes oil tanker off Venezuela as Caracas condemns 'act of piracy'

The move is a sharp escalation in Washington's pressure campaign against Nicolás Maduro's government.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 11. 17:50
Újabb kötelezettségszegési eljárások indultak Magyarország ellen
2025. december 11. 17:15
Szergej Lavrov: az Ukrajnába vezénylendő európai katonák legitim katonai célpontok
×
×
×
×