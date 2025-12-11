Saját lakásában ölt meg egy nyugdíjas férfit egy megvadult majom

Sokkoló tragédia történt a dél-thaiföldi Yala tartományban, ahol egy megvadult majom ölt meg egy 63 éves férfit az otthonában – írja a The Sun cikke nyomán az Index.

A nyugdíjas férfi egyedül tartózkodott házában, amikor a hím makákó betört, és rátámadt. Az állat már hetek óta agresszívan járkált a környéken egy nőstényt követve, és korábban is okozott sérüléseket a lakosoknak, köztük a férfinak is, akit tíz nappal korábban a vállán harapott meg.

A férfi egy fémrúddal próbálta megvédeni magát, azonban a majom többször megkarmolta, végül kitépett egy darabot a lábából. Az áldozat a súlyos seb miatt összeesett és elvérzett, mielőtt segítséget kérhetett volna. Testét napokkal később találta meg unokaöccse.

Amikor a helyszínre érkeztek rendőrök, az állat még mindig ott volt, a tetőszerkezet gerendái között bujkált. A rendőrség szerint a nyugdíjas teste már bomlásnak indult, két-három napja fekhetett ott.

A lakosság régóta panaszkodott az agresszív hím makákóra, mert az állat több alkalommal próbált behatolni otthonokba. A végzetes támadás előtt néhány nappal egy helyi családnak is el kellett menekülnie, miután a majom rájuk rontott. A falubeliek szerint az állat „teljesen megőrült”, és féltik tőle gyermekeiket is. Jakkarin Laksana rendőrőrnagy bejelentette, hogy a makákóra kilövési engedélyt szabtak ki, hiszen félő, hogy másokat is megtámadhat.

Thaiföldön és más délkelet-ázsiai országokban is komoly problémát jelent a makákók túlszaporodása. A majomcsapatok behatolnak a városokba is és egyre bátrabbak, rendszeresen veszélyeztetik az embereket.