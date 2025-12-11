Brilliáns – Egekig magasztalja csapatát a Ferencváros edzője

Robbie Keane, a Ferencváros labdarúgócsapatának vezetőedzője szerint a kezdőcsapat tagjai és a cserék is „briliánsan" futballoztak a skót Glasgow Rangers ellen csütörtök este 2-1-re megnyert Európa-liga-mérkőzésen.

A 45 éves ír szakember a találkozó után rendezett sajtótájékoztatón azt mondta, azért is különösen boldog a siker miatt, mert úgy érzi, hogy játékosai végig fölényben voltak.

„Nem vagyok abban biztos, hogy az ő góljuk nem volt les. Lehetséges, hogy nem jó VAR-döntés született. Ugyanakkor egy egészen zseniális góllal sikerült egyenlítenünk, aminél szebbet lehet, hogy ezen az estén nem is fogunk látni" - fogalmazott Keane.

Az MTI kérdésére válaszolva hozzátette: nagyon fontos volt, hogy még a szünet előtt egyenlíteni tudjanak, ő maga „mindenképpen" el akarta kerülni, hogy egygólos hátrányban menjenek az öltözőbe.

„Azt gondolom, hogy meg is érdemeltük, hiszen már a mérkőzés elején vezethettünk volna akár kettővel is. Yusufnak nagy lehetőségei voltak, sajnos azok nem mentek be" - összegzett a magyar bajnok trénere.

Kiemelte, hogy a második félidőben már végig jobbak voltak a riválisnál, ezért mindenképpen megérdemelt a sikerük.

„Briliáns volt ma mindenki, a cserék is nagyon jól szálltak be, egytől egyig" - jelentette ki.

Keane azt mondta, a lefújást követő ünneplés elsősorban annak szólt, hogy nagy lépést tettek a nyolcaddöntőbe kerülés felé.

„Azt gondolom, hatalmas eredmény, hogy hat mérkőzés után veretlenek vagyunk, különösen ha figyelembe vesszük, hogy az Európa-ligában szereplő ellenfeleinkhez képest mi mennyivel alacsonyabb költségvetésből dolgozunk" - emelte ki.

Kollégája, a Rangerst irányító német Danny Röhl csalódottságának adott hangot, ami nemcsak az eredménynek, hanem a mutatott játékból hiányzó elemeknek is szólt.

„Mérges vagyok a kapott gólok miatt. A másodiknál legalább negyven méteren keresztül szállt a levegőben a labda, és semmit nem reagáltunk. Az ilyesmit nem engedhetjük meg magunknak" - fogalmazott.

Elmondta, az első félidő javarészt úgy alakult, ahogyan előzetesen tervezték, de nem tudták kihasználni, hogy a hátrányban lévő rivális jobban kinyílt.

„Ennek ellenére azt látom, hogy a csapatunk fejlődik, alapvetően versenyképes, de vannak még olyan hiányosságai, amelyeken dolgozni kell" - magyarázta.

A Ferencváros hat forduló alatt 14 pontot gyűjtött, az alapszakasz következő fordulójában pedig január 22-én a görög Panathinaikoszt látja vendégül.