ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.39
usd:
325.53
bux:
109213.64
2025. december 11. csütörtök Árpád
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Árellenőrző alkalmazás egy mobiltelefonon az idén július elsején indult online árfigyelő rendszer kapcsán tartott sajtótájékoztatón a budaörsi Tesco bevásárlóközpontban 2023. július 12-én. Az online árfigyelő rendszer hatékony fejlesztésnek bizonyult az infláció letörésére, arra, hogy hatékonyan vegyük föl a szankciós inflációval szemben a versenyt  mondta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő.
Nyitókép: Lakatos Péter

Elemző: ha jövőre csökken az idén 4,5 százalékra várt infláció, kivezethetik az árrésstopot

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Az infláció alakulásán ez mindenképpen rontana, ugyanakkor a kiskereskedők számára az intézkedés veszteséget okoz – magyarázta Árokszállási Zoltán, az MBH Bank vezető elemzője az InfoRádióban.

Szolid bővülés lehet idén, jövőre pedig fokozatos élénkülés indulhat be a magyar gazdaságban. Egyben fokozatosan visszatérhet az infláció a jegybanki toleranciasávba – mondta el Árokszállási Zoltán, az MBH Bank vezető elemzője az InfoRádióban.

Az idei évre 0,4 százalékos növekedésre számítanak, ezzel kapcsolatban kérdés az, hogy elérhető-e a fél százalék, de a 0,2-0,3 százalékos növekedés sem kizárható. Az MBH Bank elemzői egyébként úgy látják, a 2025-ös év negyedik negyedéve jobb lehet, mint az év eddigi része. Árokszállási Zoltán elmondta, hogy a nagy gyárak, mint az új BMW-gyár, lassan megkezdik a termelést. Emellett kiemelte, hogy megindul az M1-es autópálya felújítása is.

A német ipari számok is kezdenek jobban kinézni az elmúlt egy-két hónapban

– tette hozzá a vezető elemző. A német gazdaság helyzetével kapcsolatban hozzátette, ott egyelőre nem sikerült stabilizálni a helyzetet, de remélhetőleg jövőre már jobb lesz, vannak olyan jelek, amikben „bízhatunk valamennyire”. A globális helyzetet befolyásoló jelentős tényező volt a vámháború, ezzel kapcsolatban bár magasabb vámszinten, de mostanra már stabilizálódik a környezet – mondta el Árokszállási Zoltán.

A vámháborúval kapcsolatban kiemelte, hogy úgy tűnik, a termelés nem igazán esett vissza világszerte, bár ettől sokan féltek. Ráadásul Európában miközben ment a vámháború, javultak az ipari konjunktúra indikátorai. A német gazdaság élénkítésében mindeközben „nagyon-nagyon” bíznak a vállalatok.

Elmondta ugyanakkor, hogy ez az év „nem úgy sikerült”, mint ahogyan egy évvel ezelőtt számítottak volna rá, erősen estek idén a beruházások. Arra számítottak, hogy ezek idén már stabilizálódni fognak, még ha nem is növekednek, de ez nem következett be. A fogyasztás ugyanakkor „húzta” a GDP-t.

A beruházások és az ipari export oldaláról „nem úgy ment” ez az év, mint amire számítottak

– mondta el Árokszállási Zoltán.

2026-ban a gazdasági növekedés legerősebb támasza a fogyasztás lehet, ami az ideinél is erősebb képet mutathat. Az MBH Bank elemzői a beruházások és az ipar tekintetében is javulásra számítanak, ugyan nem olyan mértékűre, mint a fogyasztás esetében, de minimális növekedés várható lesz – tette hozzá a vezető elemző.

Ezen feltételek teljesülése mellett

jövőre 2,5-3 százalék közötti növekedésre számítanak a magyar gazdaságtól.

Az idei teljes évre várható inflációs értéket 4,5 százalék környékére várják, amennyiben a december „nagyon nagy meglepetést okozna”, akkor ez egytizeddel változhat legfeljebb. A jövő évre 3,5 százalékos érték várható, amely a jegybanki toleranciasávon belül van.

A jövő év első hónapjaiban 3 százalék alatti inflációs számok is elképzelhetőek, viszont ezt követően fokozatos emelkedésre számítanak. A jövő év vége felé pedig átmenetileg újra 4 százalék fölé nőhet az infláció. Az év második felére előrejelzett infláció egyrészt a belső kereslet emelkedésének, másrészt pedig az árrésstop esetleges kivezetésének köszönhető – mondta el Árokszállási Zoltán.

Hozzátette, amennyiben nem kerül kivezetésre az árrésstop-csomag, akkor az infláció is jobban alakulhat, de azt is figyelembe kell venni, hogy a kiskereskedők számára az árrésstop veszteséget okoz, tehát tartósan nehezen lenne fenntartható. A becsléseik erre alapulnak, viszont ha az MNB látja, hogy az inflációs várakozások már lefelé mennek, a tartósabb áremelkedések „kordában vannak tartva”,

akkor a jövő év közepe táján megindulhatnak a kamatcsökkentések.

A forint árfolyamával kapcsolatban elmondta, a következő hónapokban körülbelül ott lehet, mint ami most látható a piacon, az euróval szemben 380-385 közötti szintre számítanak. Hozzátette, tartósan 400-as vagy afölötti euróárfolyamra nem számítanak. Az idei évben egy nem várt forinterősödés következett be, amely elsősorban a Magyar Nemzeti Banknak köszönhető – fogalmazott a vezető elemző.

Árokszállási Zoltán kiemelte, az új vezetés „eléggé világossá tette”, hogy lépéseit erősen az inflációs célt követve fogja meghozni. A régióban a kamatok csökkenő pályán vannak, ezzel szemben az MNB nem csökkentette a kamatot, és ez a forint kamatelőnyét folyamatosan növelte.

Ez a 6,5 százalékos alapkamat tartósan valószínűleg egy kicsit magas

– fogalmazott a vezető elemző. Hozzátette, a következő néhány hónapban léphet majd az MNB a kamatcsökkentés irányába.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Elemző: ha jövőre csökken az idén 4,5 százalékra várt infláció, kivezethetik az árrésstopot

infláció

növekedés

mbh bank

árokszállási zoltán

árrésstop

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kezdeményezték az új Szőlő utcai gyanúsítottak letartóztatását

Kezdeményezték az új Szőlő utcai gyanúsítottak letartóztatását

Az ügynek jelenleg már hét terheltje van. A három feltételezett elkövetőn kívül további négyen kerültek bűnügyi felügyelet alá szerdán, egyikük kényszerintézkedéséről később várható döntés.
 

Újabb négy embert vettek őrizetbe a Szőlő utcai ügyben

A DK képviselői az Országgyűlés feloszlatását kezdeményezik

Egy mostanra többszörösen elítélt bűnöző látható a Szőlő utcai intézet biztonsági kamerájának felvételén

VIDEÓ
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
Év végi bizonyítvány: ez nem a csavargyár! Maruzsa Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.11. csütörtök, 18:00
Lantos Csaba
energiaügyi miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Donald Trump válaszokat követel, százmilliós amerikai segélycsomagot kaphat Kijev - Percről percre az orosz-ukrán frontról csütörtökön

Donald Trump válaszokat követel, százmilliós amerikai segélycsomagot kaphat Kijev - Percről percre az orosz-ukrán frontról csütörtökön

Noha az európaiak a következő hétre összehoznának egy találkozót Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnökkel, hogy az ukrajnai békéről tárgyaljanak, a Fehér Háznak először "válaszokra" van szüksége – jelentette ki Trump tegnap, miután beszélt Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság vezetőivel. Az amerikai elnök szerint nem akarják fecsérelni az idejüket, Zelenszkijnek "realisztikusnak kell lennie", és újból felvetette, hogy mikor fognak választásokat tartani Ukrajnában. Az ukrán elnök tegnap nyitottságát fejezte ki ez iránt, az alkotmányos korlátok dacára. Mindeközben az amerikai képviselőház megszavazta a Pentagon következő két évre szóló védelmi költségvetését, amely évi 400 millió dollár katonai segélyt biztosítana Kijevnek. A büdzsét még a szenátusnak jóvá kell hagynia. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ma este indul a dartsvilágbajnokság: vajon letaszítják a trónról a 18 éves zsenit?

Ma este indul a dartsvilágbajnokság: vajon letaszítják a trónról a 18 éves zsenit?

Luke Littler, a darts legfiatalabb világbajnoka visszatér az Alexandra Palace-ba, hogy megvédje világbajnoki címét - vajon sikerül neki?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US seizes oil tanker off Venezuela as Caracas condemns 'act of piracy'

US seizes oil tanker off Venezuela as Caracas condemns 'act of piracy'

The move is a sharp escalation in Washington's pressure campaign against Nicolás Maduro's government.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 11. 16:39
A 4iG SDT stratégiai partnerségre lép a taktikai pilóta nélküli repülőrendszerek vezető gyártójával, az Aeronautics vállalattal
2025. december 11. 14:40
Szijjártó Péter: gázszállításról állapodtunk meg Azerbajdzsánnal
×
×
×
×