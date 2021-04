Gulyás Gergely: az elmúlt évek legnagyobb pofára esése az ellenzék oltásügyi fordulata

Az ellenzéki pártszövetség egy hétfőn, a Facebookon nyilvánosságra hozott videóban arra biztatott mindenkit, hogy éljen a védőoltás lehetőségével. A DK, a Jobbik, az LMP, a Momentum, az MSZP és a Párbeszéd által jegyzett közleményben kiemelték: az ellenzéki pártszövetség álláspontja egyértelmű: "Az oltás az egyetlen módja annak, hogy legyőzzük a koronavírust, és visszakapjuk az életünket."

Csakhogy az elmúlt hónapokban az ellenzéki pártok következetesen a keleti oltások felvétele ellen kampányoltak, nyíltan arra szólították fel az embereket, hogy ezeket a vakcinákat utasítsák vissza.

Az ellenzék irányváltásáról kérdezték Gulyás Gergelyt is a csütörtöki Kormányinfón.

"Örülnénk annak, ha így lenne, de sajnos a Demokratikus Koalíció aláírásokat gyűjt a kínai vakcinával szemben, és hivatalosan mai napig nem állította le" – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter, és az aláírásra buzdító videó most is megtalálható a DK Facebook-oldalán, ebben Varga Zoltán, az ellenzéki párt parlamenti frakciójának szóvivője arról beszél, hogy petíciót indítanak, hogy ne lehessen olyan kínai vakcinával oltani Magyarországon, amelyet nem engedélyezett az Európai Gyógyszerügynökség.

"Mi továbbra is arra kérünk minden ellenzéki pártot – mondta Gulyás Gergely –, hogy függetlenül attól, hogy eddig milyen bűnöket követtek el a magyar társadalom azon részével, akár saját tagjaikkal, mert van konkrét példa, hogy meghalt, aki visszautasította a kínai vakcinát, biztasson oltásra, a saját korábbi téves álláspontját vizsgálja felül."

A miniszter kijelentette, hogy ma a beoltottak fele nem lenne védett, ha az ellenzéki pártokra hallgatva a kormány nem szerez be keleti vakcinákat. "Ez felelőtlenség. Örülünk, ha az ellenzék szembesül a felelőtlenségével, mert ez így is csekély számban emberéleteket követelt. Ha kormányon lennének, ugyanúgy állnánk, mint az Európai Unió többi tagállama, mert az uniós oltottság éppen a fele a magyarnak."

Gulyás Gergely felszólította a Demokratikus Koalíciót, hogy állítsa le a petícióját, amely a kínai oltás ellen indított. Az ellenzéki irányváltásról pedig így fogalmazott: "Ennél látványosabb politikai bűn és pofára esés az elmúlt években nem nagyon volt, mint amit az ellenzék volt kénytelen elszenvedni, mert az emberek biztonságánál, az emberek egészségénél és életénél előbbre helyezte a saját politikai szempontjait."

November óta folyt az ellenkampány

Tavaly novemberben a DK online konzultációt indított az orosz Szputnyik V és a kínai Sinopharm-oltóanyag ellen. A baloldali párt honlapján közzétett egy kétkérdéses kérdőívet, amiben azt tudakolta az emberektől, hogy melyik vakcinát választanák, amennyiben úgy döntenek, hogy beoltatják magukat a vírus ellen. Barkóczi Balázs pártszóvivő tavaly novemberi online sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy "a kormány ne végezzen emberkísérleteket a magyarokon a koronavírus elleni orosz vakcinával". Azt is hozzátette, hogy "más országoknak esze ágában sincs saját polgárain kísérletezni az orosz készítménnyel" – idézte fel az Origo.

A DK január közepén indította az emlegetett petíciót annak érdekében, hogy ne lehessen olyan kínai vakcinával oltani Magyarországon, amelyet nem engedélyezett az Európai Gyógyszerügynökség.

"A magyar kormány láthatóan eldöntötte, hogy az Európai Gyógyszerügynökség által ellenőrizetlen, engedély nélküli, bizonytalan hatékonyságú, kivizsgálatlan, ismeretlen tartalmú és működésű kínai vakcinával akar tömegesen oltani Magyarországon. Ez nyilvánvalóan veszélyes és felelőtlen, ezzel a kormány nem csak emberéleteket sodorhat veszélybe, hanem még jobban alááshatja az oltásokba, vakcinákba vetett bizalmat" – olvasható a felhívásban.

Pár nappal később a Sinopharm betiltását követelték, Arató Gergely, a párt frakcióvezető-helyettese januári sajtótájékoztatóján arra szólította fel a kormányt, hogy "fejezze be az oltási hajlandóságra rendkívül káros kínaivakcina-kampányt!" Később közölte, hogy törvényjavaslatot nyújtanak be a szabad vakcinaválasztás érdekében.

A párt kerületi polgármesterei február 14-én azért tartottak sajtótájékoztatót, hogy bejelentsék, nem kérnek a keleti oltóanyagokból, és a DK-s kerületekben csak az Európai Gyógyszerügynökség által jóváhagyott vakcinával oltsanak. Kérésükkel az emberi erőforrások miniszteréhez fordultak.

Gyurcsány Ferenc pártelnök még másfél hónappal ezelőtt is azon az állásponton volt, hogy az orosz és a kínai vakcina káros lehet. "Én meg nem szeretném, hogy ha a magyar emberek ebben kísérleti nyúlként ott lennének" – mondta február közepén.

Komáromi Zoltán, a párt egészségügyi politikusa az ATV-ben február 25-én vitatta, hogy bármilyen vakcina beadása is jobb annál, mintha megfertőződik az ember.

A többi ellenzéki párt is a kínai vakcina ellen

Az oltásellenes kampányhoz a Momentum is csatlakozott. „Ahogy a kínai vakcina esetében, úgy valószínűleg most is »odaszólt« azért a miniszterelnök, hogy érdemes lenne minél előbb engedélyezni a magyarországi felhasználást” – posztolta Fekete-Győr András pártelnök, aki szerint Orbán Viktor ezzel akar baráti gesztust tenni Putyinnak és ez rombolja a vakcinákba vetett bizalmat. „A kormány a Szputnyik vakcinával kezdett el kampányolni, meg a kínaival, és az emberek nem hajlandóak ezt beadni a szervezetükbe, és én megértem őket, én se tennék így” – mondta a pártelnök az ATV-ben.

A Jobbik elnöke, Jakab Péter úgy fogalmazott, hogy „Orbán Viktor mivel akarja oltatni a magyar embereket? A kínai, elavult technikájú, ki tudja milyen eredetű vakcinával”. Majd februárban ezt posztolta a Facebookon: "Tehát, hogy ha magyarán van valami kínai cucc, amivel beoltottak egymillió afrikait vagy egymillió kínait, az ön szerint jó kell hogy legyen a magyaroknak is? Ez nem más, mint emberkísérlet.”

De nekiment a keleti vakcináknak az MSZP elnöke, Tóth Bertalan is, aki az ATV-ben úgy fogalmazott: „egy teljesen vizsgálat nélküli, szakemberek által meg nem erősített hatékonyságú oltóanyagról bejelentik, hogy több millió idős ember beoltására alkalmas”.

Nyitókép: MTI/kormany.hu/Botár Gergely