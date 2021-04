Koronavírusban elhunyt a DK dunaújvárosi önkormányzati képviselője

Azt írták, a 68 éves képviselő személyében csupaszív, lelkes, nagyszerű barátot veszítettek, aki szívvel-lélekkel szolgálta városa polgárait és a Demokratikus Koalíciót. Idősügyi tanácsnokként sok helyi polgár problémáját oldotta meg. Csodás közösségi emberként mindig mindenki számíthatott rá.

Utassy Éva 2019 októberében az ellenzék közös jelöltjeként került be a dunaújvárosi képviselő-testületbe, a Fejér megyei város 2. választókörzetben nyert. Politikustársai is gyászolják, haláláról Dunaújváros polgármestere is megemlékezett az alábbi bejegyzéssel.

Nehéz most bármit is mondani. Nem egy képviselőtársamat, hanem egy barátot, frakciónk, közösségünk édesanyját... Közzétette: Pintér Tamás – 2021. április 21., szerda

A Demokratikus Koalíció az elmúlt időszakban több, koronavírus-betegség miatti gyászhírről is kénytelen volt beszámolni. Áprilisban elhunyt Kerezsán László, a párt pilisi önkormányzati képviselője, míg március végén Penz András kistarcsai önkormányzati képviselő hunyt el. Halálával kapcsolatban a Magyar Nemzet azt írta, februárban megkapta az értesítést a koronavírus elleni védőoltás időpontjáról és helyéről, ám ő visszautasította a felkínált kínai Sinopharm-vakcinát, ezért lehetséges, hogy saját pártja, a Demokratikus Koalíció felelőtlen kampánya okozta a halálát.

Március közepén a tatai képviselő-testületben dolgozó Gyűrüs Károly halt meg a járvány miatt.

November óta az ellenzék összes vezetője kampányolt valamilyen formában a keleti oltások ellen, sőt, januárban még parlamenti beadványt is készítettek az ügyben, majd áprilisban közzétettek egy, az oltások felvételére buzdító videót - a nyilatkozataik változásáról itt írtunk.