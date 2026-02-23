Képeken az 51-es főúton történt borzalom

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint hétfő délelőtt a Tass felől Dunavecse irányába közlekedő személygépkocsi vezetője a főút 64. kilométerénél eddig ismeretlen okból áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött egy szemből érkező teherautóval.

Szalkszentmárton, 2026. február 23. Ütközésben összeroncsolódott személyautó és kamion az 51-es fõúton Szalkszentmárton határában 2026. február 23-án. A személygépkocsi vezetõje a fõút 64. kilométerénél eddig ismeretlen okból áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött a szembõl érkezõ teherautóval. A személyautó vezetõje a helyszínen belehalt sérüléseibe. MTI/Donka Ferenc

A személyautó vezetője a helyszínen belehalt sérüléseibe.

A katasztrófavédelem azt közölte: az 51-es főutat teljes szélességében lezárták.