Képeken az 51-es főúton történt borzalom

Kamion és személyautó ütközött az 51-es főúton Szalkszentmárton határában hétfőn, az autó vezetője a helyszínen meghalt, a főutat lezárták - közölte a rendőrség és a katasztrófavédelem az MTI-vel.
A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint hétfő délelőtt a Tass felől Dunavecse irányába közlekedő személygépkocsi vezetője a főút 64. kilométerénél eddig ismeretlen okból áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött egy szemből érkező teherautóval.
A személyautó vezetője a helyszínen belehalt sérüléseibe.
A katasztrófavédelem azt közölte: az 51-es főutat teljes szélességében lezárták.
A miniszterelnök az Országgyűlés parlamenti időszakának megnyitóján értékelte az elmúlt hónapokat és a kormány munkáját. Erre ellenzéki képviselők válaszoltak, az elhangzottakra viszonválaszban reagált Orbán Viktor.
Robert Fico egy vasárnap este a közösségi médiában közzétett videójában azt mondta, beváltja ígéretét, és lekapcsolja az ukránoknak az áramot. A szlovák kormányfő hétfőn ezért felkeresi az állami áramszállító vállalatot, az SEPS-t, és arra kéri a céget, hogy állítsák le az Ukrajnába irányuló rendkívüli villamosenergia-exportot.
Donald Trump amerikai elnök állítólag erősen hajlik afelé, hogy megtámadja Iránt: több amerikai lap is megszellőztette a hétvégén, hogy a politikus legalább egy limitált, légi képességekre támaszkodó, stratégiai célpontokra korlátozódó katonai csapást végre akar hajtani a síita hatalom ellen. Egy Venezuelához hasonló, gyors és sikeres, párórás akció azonban abszolút nem borítékolható - sőt, kifejezetten valószínűtlen -, Irán ugyanis mind katonailag, mind politikailag, mind földrajzilag sokkal keményebb dió. Nézzünk meg öt forgatókönyvet, mi történhet, ha Donald Trump tényleg megtámadja Iránt.