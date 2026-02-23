ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.82
usd:
322.01
bux:
126954.73
2026. február 23. hétfő Alfréd
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Ütközésben összeroncsolódott személyautó az 51-es fõúton Szalkszentmárton határában 2026. február 23-án. A személygépkocsi vezetõje a fõút 64. kilométerénél eddig ismeretlen okból áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött egy szembõl érkezõ teherautóval. A személyautó vezetõje a helyszínen belehalt sérüléseibe.
Nyitókép: MTI/Donka Ferenc

Képeken az 51-es főúton történt borzalom

Infostart / MTI

Kamion és személyautó ütközött az 51-es főúton Szalkszentmárton határában hétfőn, az autó vezetője a helyszínen meghalt, a főutat lezárták - közölte a rendőrség és a katasztrófavédelem az MTI-vel.

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint hétfő délelőtt a Tass felől Dunavecse irányába közlekedő személygépkocsi vezetője a főút 64. kilométerénél eddig ismeretlen okból áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött egy szemből érkező teherautóval.

Szalkszentmárton, 2026. február 23. Ütközésben összeroncsolódott személyautó és kamion az 51-es fõúton Szalkszentmárton határában 2026. február 23-án. A személygépkocsi vezetõje a fõút 64. kilométerénél eddig ismeretlen okból áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött a szembõl érkezõ teherautóval. A személyautó vezetõje a helyszínen belehalt sérüléseibe. MTI/Donka Ferenc
Szalkszentmárton, 2026. február 23. Ütközésben összeroncsolódott személyautó és kamion az 51-es fõúton Szalkszentmárton határában 2026. február 23-án. A személygépkocsi vezetõje a fõút 64. kilométerénél eddig ismeretlen okból áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött a szembõl érkezõ teherautóval. A személyautó vezetõje a helyszínen belehalt sérüléseibe. MTI/Donka Ferenc

A személyautó vezetője a helyszínen belehalt sérüléseibe.

Szalkszentmárton, 2026. február 23. Ütközésben összeroncsolódott személyautó és kamion az 51-es fõúton Szalkszentmárton határában 2026. február 23-án. A személygépkocsi vezetõje a fõút 64. kilométerénél eddig ismeretlen okból áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött a szembõl érkezõ teherautóval. A személyautó vezetõje a helyszínen belehalt sérüléseibe. MTI/Donka Ferenc
Szalkszentmárton, 2026. február 23. Ütközésben összeroncsolódott személyautó és kamion az 51-es fõúton Szalkszentmárton határában 2026. február 23-án. A személygépkocsi vezetõje a fõút 64. kilométerénél eddig ismeretlen okból áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött a szembõl érkezõ teherautóval. A személyautó vezetõje a helyszínen belehalt sérüléseibe. MTI/Donka Ferenc

A katasztrófavédelem azt közölte: az 51-es főutat teljes szélességében lezárták.

Kezdőlap    Autó    Képeken az 51-es főúton történt borzalom

baleset

kamion

halálos baleset

51-es főút

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor viszonválasza az ellenzéknek: önök mind Ukrajna pártjára álltak a hazájukkal szemben

Orbán Viktor viszonválasza az ellenzéknek: önök mind Ukrajna pártjára álltak a hazájukkal szemben

A miniszterelnök az Országgyűlés parlamenti időszakának megnyitóján értékelte az elmúlt hónapokat és a kormány munkáját. Erre ellenzéki képviselők válaszoltak, az elhangzottakra viszonválaszban reagált Orbán Viktor.
 

Ellenzéki válaszok Orbán Viktornak: orosz energia, rossz közbiztonság, egészségügy, hiányzó uniós pénzek

Parlamenti tavasz nyitány – Orbán Viktor: Magyarország megvétózza a 20. szankciós csomagot is – videó

Beváltott szlovák ígéret: lekapcsolják a villanyt Ukrajna felé

Beváltott szlovák ígéret: lekapcsolják a villanyt Ukrajna felé

Robert Fico egy vasárnap este a közösségi médiában közzétett videójában azt mondta, beváltja ígéretét, és lekapcsolja az ukránoknak az áramot. A szlovák kormányfő hétfőn ezért felkeresi az állami áramszállító vállalatot, az SEPS-t, és arra kéri a céget, hogy állítsák le az Ukrajnába irányuló rendkívüli villamosenergia-exportot.
 

Orbán Viktor: ez felülírja a kampányt

Indul a parlament pár hetes tavaszi ülésszaka – Orbán Viktor kezdi

VIDEÓ
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.23. hétfő, 18:00
Áder János
volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mi lesz, ha Donald Trump tényleg megtámadja Amerika legnagyobb ellenségét? - Mutatunk 5 lehetséges forgatókönyvet

Mi lesz, ha Donald Trump tényleg megtámadja Amerika legnagyobb ellenségét? - Mutatunk 5 lehetséges forgatókönyvet

Donald Trump amerikai elnök állítólag erősen hajlik afelé, hogy megtámadja Iránt: több amerikai lap is megszellőztette a hétvégén, hogy a politikus legalább egy limitált, légi képességekre támaszkodó, stratégiai célpontokra korlátozódó katonai csapást végre akar hajtani a síita hatalom ellen. Egy Venezuelához hasonló, gyors és sikeres, párórás akció azonban abszolút nem borítékolható - sőt, kifejezetten valószínűtlen -, Irán ugyanis mind katonailag, mind politikailag, mind földrajzilag sokkal keményebb dió. Nézzünk meg öt forgatókönyvet, mi történhet, ha Donald Trump tényleg megtámadja Iránt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Eldobod az agyad! Nem semmi prémiumot kapnak a kecskeméti Mercedes gyár dolgozói

Eldobod az agyad! Nem semmi prémiumot kapnak a kecskeméti Mercedes gyár dolgozói

A meglévő juttatási elemek mellett a vállalat a következő két évben további kettő, egyszeri kifizetést biztosít munkavállalói számára.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Twenty-two inches of snow falls in parts of US east coast as major winter storm hits

Twenty-two inches of snow falls in parts of US east coast as major winter storm hits

Across the US, more than 200,000 homes and businesses are without power - while New York City bans non-essential travel.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 23. 09:56
Még ma érdemes tankolni, kedden a benzin és a gázolaj is drágul
2026. február 21. 17:40
Ilyen színű autóval csak száguldozni lehet?
×
×