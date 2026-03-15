Kiderült, mennyi bűnözésből származó kocsiból lesz rendőrautó

„2157 darab gépjárművet foglaltak le a nyomozó hatóságok az intézkedéseik során 2025-ben” – válaszolta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a vezess.hu kérdésére.

Az elkobzott járművek közül összesen 102 példányt ajánlottak fel a rendőrségnek, 82 darabot különféle törvényszékek, 20-at a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A felajánlott mennyiségből végül 11 autót fogadtak be a rendőrök a járműparkjukba, árulta el az ORFK, de a többségükről „a bűnfelderítési tevékenység hatékonysága érdekében” nem mondják el, hogy milyen gyártmány. A kiszemelt 11 autóból 9 már „üzemeltetésben és használatban van”, két járműnél „folyamatban van a használatbavétel”.

Egy 2024 márciusától hatályos jogszabályváltozás után nyílt lehetőség arra, hogy a rendőrség megkapja ezeket a kocsikat.