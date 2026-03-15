Egy rendőrautó közeli fotója, a háttérben intézkedő rendőrök láthatóak.
Nyitókép: Police.hu

Kiderült, mennyi bűnözésből származó kocsiból lesz rendőrautó

Infostart

Kétezernél több járművet foglalt le a rendőrség 2025-ben, ebből 102 darabot felajánlottak nekik, amiből 11 darabot „fogadtak be” a rendőrautók közé.

„2157 darab gépjárművet foglaltak le a nyomozó hatóságok az intézkedéseik során 2025-ben” – válaszolta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a vezess.hu kérdésére.

Az elkobzott járművek közül összesen 102 példányt ajánlottak fel a rendőrségnek, 82 darabot különféle törvényszékek, 20-at a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A felajánlott mennyiségből végül 11 autót fogadtak be a rendőrök a járműparkjukba, árulta el az ORFK, de a többségükről „a bűnfelderítési tevékenység hatékonysága érdekében” nem mondják el, hogy milyen gyártmány. A kiszemelt 11 autóból 9 már „üzemeltetésben és használatban van”, két járműnél „folyamatban van a használatbavétel”.

Egy 2024 márciusától hatályos jogszabályváltozás után nyílt lehetőség arra, hogy a rendőrség megkapja ezeket a kocsikat.

Ők kaptak idén Kossuth- és Széchenyi-díjat

Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából kitüntetéseket adományozott.
 

Ellepték a magyar hírességek a Vigadót – ők kapták a legrangosabb kitüntetéseket

Boltzár, közlekedés, lezárások – mutatjuk, mi várható március 15-én

Amiről keveset beszélnek: így zajlott Pest, Pozsony és Bécs összjátéka 1848 tavaszán

Jön a kötelező vasárnapi boltzár: nincs kivétel

Figyelem, szombaton több útlezárás is lesz Budapesten

Aki utazni fog a mostani hétvégén, ezekre számíthat

A Magyar Turisztikai Ügynökség talált egy módszert, amellyel be tudja lőni a vasárnap Budapestre érkezők létszámát

VIDEÓ
Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Egy dán ötlet nagyban javíthatja az idősek életminőségét – Hazai városokban is elérhető a kezdeményezés

A társadalom elöregedése Európa-szerte egyre sürgetőbb kérdés. E cikk alapjául szolgáló tanulmány egy olyan közösségi kezdeményezést mutat be, amely az idős emberek mozgásképességének visszaadását, társadalmi részvételük növelését és az elszigeteltség csökkentését célozza. A dán eredetű Cycling Without Age (magyarul Biciklivel kortalanul) program alapelve, hogy minden idős embernek joga van a mozgás és a szabadság élményéhez. A program önkéntesek által hajtott riksákkal biztosít kerékpáros kirándulásokat idősotthonok lakói számára. A kutatás bemutatja a mozgalom eredetét, terjedését, társadalmi hatásait, valamint a magyarországi megvalósítás első tapasztalatait. A program jó példát kínál arra, miként kapcsolhatók össze generációk, és hogyan válhat a közlekedés a társadalmi kohézió és az aktív öregedés eszközévé.

Ha ez így megy tovább, tényleg összeomolhat a MÁV: rengeteg dolgozónak tartoznak brutális pénzekkel

A szakszervezet úgy látja, hogy a MÁV-START Zrt. továbbra is jogellenesen foglalkoztatja a munkavállalókat.

Trump says US not ready to make deal with Iran as citizens warned to leave Iraq

The US president also calls on allies to help secure the Strait of Hormuz. The UK says it is discussing a “range of options” to protect shipping in the region.

