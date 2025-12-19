Itt a betiltott autóreklám: ezzel verte ki a biztosítékot – videó

Idén frissült a Toyota GR Yaris, amivel igazi kis izomautóvá vált, a megújult modellt bemutató reklám viszont nagy port kavart Ausztráliában – írja a Vezess.

Az illetékes hatóság, az Ad Standards úgy ítélte meg, hogy a Toyota a kisfilmmel megsértette a Szövetségi Autóipari Kamara (FCAI) kódexének előírásait, és veszélyes, felelőtlen vezetésre ösztönzi a nézőket, autósokat, ezért betiltotta annak televíziós sugárzását.

Tény, hogy a reklámfilmben nem mindennapi dolgokat művelnek az autóval: előbb poros, sivatagi úton száguldanak vele, ugratva veszik át a gyorséttermi rendelést, majd egy kikötőben pörögnek-forognak, kétkerekeznek vele, mielőtt beállnának egy GR86 és egy GR Corolla mellé.

A gyártó próbálta megvédeni a reklámot, és azzal érvelt, hogy a GR modellcsalád motorsportos hátterét akarták kidomborítani, de az alkotásban egyértelműen fantasztikus, valószerűtlen jelenetekben igyekeztek ezt megmutatni.

A Toyota álláspontja szerint nem a felelőtlen, ön- és közveszélyes vezetés népszerűsítése volt a cél, hanem annak demonstrálása, hogy egy „tehetséges vezető” akár ilyesmikre is képes lenne az autóval, erre utal a szlogen is: „Nice to know it coud”, vagyis „jó tudni, hogy erre is képes”. A dologhoz az is hozzá tartozik, hogy egy teljes autóversenyzői felszerelést viselő ember vezeti a járművet.

Ezzel együtt a Toyota Australia elfogadta a döntést és a reklám lekerült a tévék képernyőjéről. A YouTube-on azonban továbbra is megtekinthető: