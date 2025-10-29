Kilőtt a gázolaj ára, jön az újabb változás, közel a lélektani határ

Október 23-án még csak 2-2 forintos áremelkedés történt a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi árában, azóta azonban kedden 5 és 10 forintos ugrás történt, szerdára 2 és 8 forintos emelkedést jeleztek, most pedig befutott a csütörtöki árváltozás híre: a benzin nagykerára változatlan marad, de a gázolajé 3 forinttal emelkedik november 30-ától a holtankoljak.hu szerint.

Bujdos Eszter, a szakportál ügyvezetője korábban az InfoRádióban elmondta, a mostani dráguláshullám leginkább annak köszönhető, hogy az Egyesült Államok a közelmúltban újabb szankciókat jelentett be Oroszországgal és az orosz olajexporttal szemben. Beszélt arról is, hol állhat meg az emelkedés.

2025. 10. 29-én, szerdán még az alábbi átlagárakon tankolhatunk a hét eleji változásokat követően: