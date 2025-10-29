ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.4
usd:
333.91
bux:
106977.33
2025. október 29. szerda Nárcisz
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Pumping gasoline fuel in car.
Nyitókép: Lightspruch/Getty Images

Kilőtt a gázolaj ára, jön az újabb változás, közel a lélektani határ

Infostart

A héten nagy lépésekkel emelkedik a gázolaj nagykereskedelmi ára. Némileg a benziné is követi.

Október 23-án még csak 2-2 forintos áremelkedés történt a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi árában, azóta azonban kedden 5 és 10 forintos ugrás történt, szerdára 2 és 8 forintos emelkedést jeleztek, most pedig befutott a csütörtöki árváltozás híre: a benzin nagykerára változatlan marad, de a gázolajé 3 forinttal emelkedik november 30-ától a holtankoljak.hu szerint.

Bujdos Eszter, a szakportál ügyvezetője korábban az InfoRádióban elmondta, a mostani dráguláshullám leginkább annak köszönhető, hogy az Egyesült Államok a közelmúltban újabb szankciókat jelentett be Oroszországgal és az orosz olajexporttal szemben. Beszélt arról is, hol állhat meg az emelkedés.

2025. 10. 29-én, szerdán még az alábbi átlagárakon tankolhatunk a hét eleji változásokat követően:

  • 95-ös benzin: 580 Ft/liter
  • Gázolaj: 590 Ft/liter

Kezdőlap    Autó    Kilőtt a gázolaj ára, jön az újabb változás, közel a lélektani határ

benzin

gázolaj

üzemanyagár

drágulás

holtankoljak

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kis-Benedek József a német haderőfejlesztésről: az oroszoktól való félelem is generálhatta a korszakos irányváltást

Kis-Benedek József a német haderőfejlesztésről: az oroszoktól való félelem is generálhatta a korszakos irányváltást

A német vezetés az utóbbi évtizedekben nagyon elhanyagolta a védelmi fejlesztéseket, a Merz-kormány azonban már nem tétlenkedik, a közeljövőben hét új dandárt állítana fel, ami viszont jelentős mennyiségű haditechnikai eszköz beszerzését és rengeteg pénz felhasználását követeli meg – mondta az InfoRádióban a biztonságpolitikai szakértő. Úgy véli, évtizedekre meghatározza Németország helyzetét a védelmi politikában az az összehangolt fejlesztési folyamat, amely most elindul.
VIDEÓ
Autó, telefon, ház: Miben nem lesz akkumulátor a jövőben? Kaderják Péter, Inforádió, Aréna
Reptér-fejlesztés: közelebb jön a világ? Lóga Máté és Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.29. szerda, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Pusztító szupertorpedót tesztelt Oroszország, több ezer amerikai katonát vonnak ki a NATO keleti szárnyáról – Háborús híreink szerdán

Pusztító szupertorpedót tesztelt Oroszország, több ezer amerikai katonát vonnak ki a NATO keleti szárnyáról – Háborús híreink szerdán

Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentette, hogy nagy sikerrel tesztelték a Poszeidón nevű szupertorpedót, amely állítólag radioaktív hullámok keltésével egész városok elpusztítására is képes. Putyin azt is közzétette, hogy hamarosan szolgálatba áll a Szarmat interkontinentális ballisztikus rakéta, amely „Sátán II” név alatt is ismert. Ionut Mosteanu román védelmi miniszter bejelentette, az Egyesült Államok csökkenti Romániában állomásozó katonáinak számát, ami elsősorban a Fekete-tenger partvidékén lévő Mihail Kogalniceanu légitámaszpontot érinti. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas leállás jön: lekapcsolják az Ügyfélkaput, a DÁP-ot és a NAV rendszerét is

Hatalmas leállás jön: lekapcsolják az Ügyfélkaput, a DÁP-ot és a NAV rendszerét is

November első hétvégéjén több órán át nem lesz elérhető a KAÜ-n keresztüli bejelentkezés - az ügyintézést érdemes előre tervezni.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Jamaica reels from strongest hurricane in its history as Cuba hit by 'life-threatening' storm surges

Jamaica reels from strongest hurricane in its history as Cuba hit by 'life-threatening' storm surges

Jamaica is waking up to damage across the island - earlier PM Andrew Holness warned of "devastating impacts".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 29. 06:48
Egy koccanás utáni javítás is rengeteg pénz lehet, nagyon elszálltak az árak
2025. október 29. 05:24
Íme, az újautó-piac nyertesei és vesztesei szeptemberben
×
×
×
×