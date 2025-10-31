Jól kezdődik a november az autósoknak: végre csökkennek az üzemanyagárak

November elsején, szombaton csökkennek az üzemanyagárak, és a nagykereskedelmi árakban tapasztalható visszaesés a benzinkutakon is érezhető lesz. A holtankoljak.hu oldalon közzétett adatok szerint szombattól a 95-ös benzin literenként bruttó 3 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 4 forinttal lesz olcsóbb.

Végre jó hírt kaptak az autósok, hiszen egy nagy áremelési hullám következtében ezen a héten a dízel 21, míg a benzin 7 forinttal drágult.

A pénteki bejelentés alapján november elsejétől az alábbi átlagárakra lehet számítani:

95-ös benzin: 577 forint/liter

gázolaj: 583 forint/liter

A nagy drágulást az olajárak hirtelen megugrása eredményezte. Miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette a Lukoil és a Rosznyefty elleni szankciókat a múlt hét közepén, az olaj hordónkénti világpiaci ára 62-ről 66 dollárra emelkedett. Az elmúlt napokban azonban újra 64 dollár alá csökkent az olajár, ami az egyik oka lehet az árkorrekciónak.