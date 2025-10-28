ARÉNA - PODCASTOK
car dashboard close up low fuel warning close up
Nyitókép: Vera_Petrunina/Getty Images

Nem áll meg az üzemanyagárak emelkedése

Infostart

Szerdán tovább emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak.

A benzin bruttó 2 forinttal, a gázolaj bruttó 8 forinttal kerül többe szerdától - írja a holtankoljak.hu.

A keddi átlagárak a következők:

95-ös benzin: 578 Ft/liter

Gázolaj: 586 Ft/liter

üzemanyagár

üzemanyag

tankolás

