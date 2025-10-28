Nem áll meg az üzemanyagárak emelkedése

Hiába a kiváló piaci hangulat, és az eddig többnyire jól alakuló gyorsjelentési szezon, a befektetőknek nem egyszer kellett már kellemetlen meglepetésekkel szembenézniük. Most egy olyan részvénnyel fogunk foglalkozni, ami egy igazi sztárpapírnak mondható, az elmúlt napokban azonban jelentős eladói nyomás nehezedett az árfolyamra. Ráadásul most egy olyan kritikus támaszhoz ért az árfolyam, amelyre közel 4 éve nem volt példa: akkor pedig valósággal összezuhant az árfolyam. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.