Rég nem látott áremelkedést tapasztalhatunk a hazai üzemanyagárak tekintetében, ugyanis a benzin beszerzési ára bruttó 5, a gázolaj nagykereskedelmi ára pedig bruttó 10 forinttal emelkedik a héten kedden – írta a holtankoljak.hu. A drágulás legfőbb oka az, hogy a Brent olaj hordónkénti ára 5 százalékot emelkedett, köszönhetően az újonnan bejelentett olajszankcióknak, ami Oroszországot érinti elsősorban.

Az áremelkedés már kedden megjelenhet a hazai üzemanyagárakban, de hétfőn még az alábbi átlagárakon lehet tankolni: