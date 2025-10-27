ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 27. hétfő
Nyitókép: Unsplash.com

Rég nem látott mértékben drágulhat a tankolás

Infostart

Ez most várhatóan nem 2-3 forintos változás lesz.

Rég nem látott áremelkedést tapasztalhatunk a hazai üzemanyagárak tekintetében, ugyanis a benzin beszerzési ára bruttó 5, a gázolaj nagykereskedelmi ára pedig bruttó 10 forinttal emelkedik a héten kedden – írta a holtankoljak.hu. A drágulás legfőbb oka az, hogy a Brent olaj hordónkénti ára 5 százalékot emelkedett, köszönhetően az újonnan bejelentett olajszankcióknak, ami Oroszországot érinti elsősorban.

Az áremelkedés már kedden megjelenhet a hazai üzemanyagárakban, de hétfőn még az alábbi átlagárakon lehet tankolni:

  • 95-ös benzin: 574 Ft/liter
  • Gázolaj: 578 Ft/liter

Ujjal mutogatás után irigykedés – fordult a francia–olasz kocka

Mintha egyfajta szerepcserének lennénk tanúi az eddig stabil Franciaország és a belpolitikai káoszáról és adósságairól ismert Olaszország között – olvasható a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elemzésében. A szerzőt, Csepeli Rékát, az egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének munkatársát kérdeztük.
Nagy áttörés a vámháborúk ügyében, az Egyesült Államok Kínával és Indiával is megegyezhetett

Az amerikai pénzügyminiszter szerint lekerülhet a napirendről a Kínát célzó büntetővám, mert megállapodtak egymással a felek, India pedig nem vesz orosz kőolajat. Donald Trump amerikai elnök Malajziában kezdte ázsiai útját, a héten találkozhat Hszi Csin-ping kínai elnökkel Dél-Koreában.
 

Donald Trump maláj tánca felrobbantotta a közösségi médiát

Billeg a forint

Csendes, de gyenge héten van túl a forint, amely a dollárral és az euróval szemben egyaránt enyhén leértékelődött. Történt mindez annak ellenére, hogy az MNB október 21-i kamatdöntő ülésén változatlanul 6,5 százalékon hagyta az alapkamatot, a régiós és fejlett országokkal szemben megmaradó jelentős kamatkülönbözet ugyanis továbbra is erősíti a hazai devizát. A magyar jegybank döntése stabilan tartotta a devizapiacokat, így az elmúlt héten viszonylag szűk sávban mozgott az árfolyam. A mai napot iránykereséssel kezdte a forint, de az árfolyamokat leginkább az európai gazdaságról érkező hírek befolyásolhatják majd.

Nem volt ellenfele Norrisnak: még egy játékos bekapcsolódott az F1-csatába

Lando Norris mexikói győzelme jelentősen növelte esélyeit az idei Forma-1-es világbajnoki címre, ugyanis átvette a vezetést a pontversenyben.

International troops won't want to enforce Gaza peace, says King of Jordan

King Abdullah tells the BBC there would need to be peace in Gaza before any international forces were deployed.

