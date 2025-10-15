Rémálon az M25-ösön: Hitchcock-filmben érezhették magukat az autósok – videó

Jó nagy csapat seregély zavarta a közlekedést kedden reggel az M25-ös autóút andornaktályai felhajtójánál – írja a heol.hu.

A több ezernyi madár, mielőtt lecsapott volna a környékbeli szőlőkre, az Eger felé haladó oldal, külső sávjába, a felhajtó útra és a köztük lévő zöldterületre ült le. Amikor egy autó érkezett, akkor felreppentek, tettek néhány kört majd visszatelepedtek.

Sok közlekedő inkább lassított, hogy elkerülje a találkozást, illetve hogy és a madarak a szélvédőjén koppanjanak.

Egy autós felvételt is készített az út felett kavargó madárrajról: