Egy nagy csapatnyi seregély a föld felett.
Nyitókép: Unsplash

Rémálon az M25-ösön: Hitchcock-filmben érezhették magukat az autósok – videó

Infostart

A több ezer fős seregélyraj a szőlők szomszédságában gyülekezett, jelenlétük az autós forgalmat is akadályozta.

Jó nagy csapat seregély zavarta a közlekedést kedden reggel az M25-ös autóút andornaktályai felhajtójánál – írja a heol.hu.

A több ezernyi madár, mielőtt lecsapott volna a környékbeli szőlőkre, az Eger felé haladó oldal, külső sávjába, a felhajtó útra és a köztük lévő zöldterületre ült le. Amikor egy autó érkezett, akkor felreppentek, tettek néhány kört majd visszatelepedtek.

Sok közlekedő inkább lassított, hogy elkerülje a találkozást, illetve hogy és a madarak a szélvédőjén koppanjanak.

Egy autós felvételt is készített az út felett kavargó madárrajról:

