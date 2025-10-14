ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.84
usd:
338.44
bux:
102607.22
2025. október 14. kedd Helén
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: forrás: Facebook/MKIF Zrt.

Döbbenetes videó: fékezés nélkül csapódnak a munkagépekbe az autópályán

Infostart

Két hét alatt legalább hat életet mentettek meg az autópálya-kezelő ütközésvédői, 14 nap alatt ennyit törtek össze a figyelmetlen sofőrök.

Hiába dolgozik sokszor alacsonyabb forgalmú időszakokban az autópálya-kezelő, a közlekedők közül sokan észre sem veszik a tíz tonnánál hatalmasabb, háromtengelyes, sárga figyelmeztető jelzést használó ütközésienergia-elnyelő járműveket.

A balesetek nagy részénél a burkolaton nincs, vagy csak nagyon rövid féknyom van. Volt korábban olyan eset, amikor 23 métert lökte előre a 13 tonnás, behúzott kézifékkel álló teherautót az abba ütköző személyautó.

Két héten belül hat ütközésvédőnek is nekimentek a hazai utakon, ebből két esetet mutatott meg az MKIF Zrt. Az első az M3-as autópályán történt, itt egy kamion hajtott neki az energiaelnyelőnek, a teherautó oldalának, majd keresztbe fordult az autópályán.

A második videón egy autós ütközött neki az M4-es autóúton munkavégzést biztosító autónak. Ebben a balesetben az autópálya-kezelő egyik munkatársa is megsérült. A társaság szerint ezek a balesetek könnyen elkerülhetőek lennének, ha vezetés közben az útra, a környezetre és egymásra figyelnének a sofőrök.

Kezdőlap    Autó    Döbbenetes videó: fékezés nélkül csapódnak a munkagépekbe az autópályán

baleset

m3-as autópálya

m4-es gyorsforgalmi

mkif

ütközéselnyelő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Aláírták Sarm es-Sejkben a gázai tűzszüneti megállapodást

Aláírták Sarm es-Sejkben a gázai tűzszüneti megállapodást

Aláírta hétfőn Sarm es-Sejkben a gázai tűzszüneti megállapodást Donald Trump amerikai elnök, Recep Tayyip Erdogan török államfő, Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök és Tamím bin Hamad Ál Száni katari emír.
 

Donald Trump: Orbán Viktor egy nagyszerű vezető

Orbán Viktor üzent a Közel-Keletről

Izrael elengedett 1968 bebörtönzött palesztint

Állva tapsolták Donald Trumpot az izraeli parlamentben

Az izraeli túszok újabb csoportja szabadult a Hamász fogságából

VIDEÓ
Közel-Kelet: a háborúnak vége, de mikor lesz béke? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.14. kedd, 18:00
Csermák Szabolcs
kiberbiztonsági szakértő, etikus hacker
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb nagy fordulat volt a piacokon

Újabb nagy fordulat volt a piacokon

Pénteken jelentősen elromlott a hangulat a piacokon, miután Donald Trump újabb vámintézkedéseket lengetett be Kínával kapcsolatban, ennek következtében pedig az áprilisi vámháború óta nem látott esésnek lehettünk szemtanúi az amerikai tőzsdéken. A hétvége ezt követően a feszült helyzet deeszkalációjáról szólt: előbb JD Vance alelnök, majd vasárnap este maga Trump is megszólalt, így máris jött a felpattanás a piacokon. Az ázsiai tőzsdék már javában zárva tartottak az elnök pénteki bejelentésekor, így ott még csak most reagálnak a befektetők az elhangzottakra, Európában azonban emelkedést láthattunk a nap első felében, melyet egy lassabb lecsorgás követ, Amerikában azonban határozottan felfelé vették az irányt a tőzsdék. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sokkoló, ami történik: olyan évek jönnek, amikor nem lehetünk biztosak abban sem, amit látunk

Sokkoló, ami történik: olyan évek jönnek, amikor nem lehetünk biztosak abban sem, amit látunk

A mesterséges intelligencia forradalmasítja a tartalomgyártást. De vajon felkészült erre a hazai YouTube tartalomgyártó nemzedék?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israeli hostages and Palestinian detainees freed as Trump hails 'historic dawn' in Middle East

Israeli hostages and Palestinian detainees freed as Trump hails 'historic dawn' in Middle East

A major hostage and prisoner exchange marks a significant step towards ending two years of war in Gaza.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 14. 05:12
A rendőrök nem vicceltek: tényleg él a VÉDA-kamerák új funkciója
2025. október 14. 04:30
Kiderült, mennyivel emelkedik az autópálya-matrica a szomszédban
×
×
×
×