Döbbenetes videó: fékezés nélkül csapódnak a munkagépekbe az autópályán

Hiába dolgozik sokszor alacsonyabb forgalmú időszakokban az autópálya-kezelő, a közlekedők közül sokan észre sem veszik a tíz tonnánál hatalmasabb, háromtengelyes, sárga figyelmeztető jelzést használó ütközésienergia-elnyelő járműveket.

A balesetek nagy részénél a burkolaton nincs, vagy csak nagyon rövid féknyom van. Volt korábban olyan eset, amikor 23 métert lökte előre a 13 tonnás, behúzott kézifékkel álló teherautót az abba ütköző személyautó.

Két héten belül hat ütközésvédőnek is nekimentek a hazai utakon, ebből két esetet mutatott meg az MKIF Zrt. Az első az M3-as autópályán történt, itt egy kamion hajtott neki az energiaelnyelőnek, a teherautó oldalának, majd keresztbe fordult az autópályán.

A második videón egy autós ütközött neki az M4-es autóúton munkavégzést biztosító autónak. Ebben a balesetben az autópálya-kezelő egyik munkatársa is megsérült. A társaság szerint ezek a balesetek könnyen elkerülhetőek lennének, ha vezetés közben az útra, a környezetre és egymásra figyelnének a sofőrök.