Riadót fújt a medvehelyzet miatt a szlovák idegenforgalmi miniszter

Rudolf Huliak drámai hangvételű felszólalásában rávilágított: idén már tíz olyan esetet regisztráltak Szlovákiában, amikor medve támadt emberre. Külön kiemelte azt a súlyos augusztusi esetet, amely Turány közelében történt, ahol egy 42 éves túrázóra támadt rá egy bocsait védő anyamedve. A férfit súlyos fej- és mellkasi sérülésekkel szállították a turócszentmártoni egyetemi kórházba, ahol mesterséges altatásban kezelték. Az esetet követően a beavatkozó csapat hőkamerás drónok segítségével felkutatta és elpusztította az állatot a két bocsával együtt.

Rudolf Huliak keményen bírálta a környezetvédelmi minisztériumot, és úgy fogalmazott: a lakosság biztonságának garantálása minden más feladatot meg kell, hogy előzzön. „Mire várunk? Arra, hogy a medve valóban megöljön egy nőt vagy egy gyermeket?” – tette fel a kérdést az idegenforgalomért és sportért felelős miniszter.

Állítása szerint a progresszív erők leállították a medvék kilövését, pártjának, a Vidék Pártjának túlszaporodás elleni átfogó tervét pedig politikai okokból nem tudták elfogadtatni.

Szemrehányást tett azért is, hogy a hivatalos adatok alapján idén eddig lényegesen kevesebb medvét ejtettek el, mint a tavalyi évben.

A környezetvédelmi minisztérium adatai szerint idén augusztusig 28 medvét távolított el a beavatkozó csapat, míg tavaly egész évben 213 egyedet ejtettek el. A zöld tárca érvelése szerint a tavalyi határozott fellépések eredményeként már most csökkent az ember és a medve közötti találkozások, valamint a támadások száma.

A medvék kilövését ugyanakkor jogi akadályok is nehezítik. Februárban a Pozsonyi Közigazgatási Bíróság a My sme les – magyarul: Mi vagyunk az erdő – környezetvédelmi kezdeményezés keresete nyomán jogerősen megsemmisítette a tárca azon határozatát, amely nyolc medve kilövését engedélyezte volna a liptói régióban.

A bíróság döntése értelmében a minisztérium nem azonosította megfelelően a problémás egyedeket, és nem vizsgálta meg a kilövés alternatíváit sem.

Tomáš Taraba környezetvédelmi miniszter nem békélt meg a bírósági ítélettel. Tájékoztatása szerint a szlovák kormány a folyamatban lévő új medveszámlálás lezárása után az Európai Bizottsághoz fordul, hogy úgynevezett eliminációs kvótát kérjen a ragadozóállomány szabályozására.