Lebukott a saját kommandós akciója sikerére fogadó katona

Gannon Ken Van Dyke törzsőrmester, az amerikai különleges erők harmincnyolc éves katonája tizenhárom különböző fogadást kötött állítólag a Polymarket nevű előrejelzési platformon. A tét tárgya nem kevesebb volt, mint hogy Nicolás Maduro venezuelai elnököt mikor buktatják meg – egy olyan hadművelet keretében, amelynek megtervezésében maga is részt vett. A nyeremény: négyszázezer dollár, azaz nagyjából száznegyvenöt millió forint.

A vád szerint Van Dyke titkos kormányzati információkat használt személyes haszonszerzésre. Most vád alá helyezték és öt szövetségi, tehát súlyos bűncselekménnyel is vádolják. Ezek között van a pénzügyi csalás, a piaci visszaélés és nem nyilvános állami adatok eltulajdonítása. Mindezekért összesen akár hatvan év börtönt is kaphat.

A nyomozók szerint a katona igyekezett eltüntetni a nyomokat: a nyereményt egy külföldi kriptovaluta-tárcán vezette át, majd egy újonnan nyitott brókerszámlára próbálta átutalni. A New York-i szövetségi ügyész szerint a fogadási piacok nem szolgálhatnak menedékül azoknak, akik titkosított információból akarnak személyes hasznot szerezni.

A vádirat részleteket is tartalmaz Maduro január harmadikán reggel történt elfogásáról. A vád szerint Van Dyke Google-fiókjába feltöltött egy fotót, amelyen felszerelésben, fegyverrel a kezében áll az USS Iwo Jima hadihajó fedélzetén – röviddel azután, hogy Madurót oda szállították.

A Polymarket közölte: az ügyet átadta az igazságügyi minisztériumnak. „A bennfentes kereskedésnek nincs helye a platformunkon. A mai letartóztatás bizonyítja, hogy a rendszer működik" – áll a bejegyzésükben.

Trump elnök a botrányra reagálva Pete Rose-hoz hasonlította az esetet – a baseball-legendához, akit saját csapatára kötött fogadásai miatt tiltottak ki a sportból. „Az egész világ sajnos egyfajta kaszinóvá vált" – mondta Trump. „Nem szeretem a koncepciót. De hát ez van.”

Az ügy egyébként nem egyedi jelenség. A Fehér Ház a múlt hónapban hivatalos figyelmeztetést adott ki munkatársai számára a bennfentes kereskedelemről, miután „gyanús" aktivitást észleltek az olajpiaci határidős ügyletekhez és nemzetközi biztonsági eseményekhez kapcsolódó fogadások esetében, az iráni háborúhoz kapcsolódva.

Az amerikai törvényhozásban most jogszabályt készítenek elő, amely korlátozná a kormányzati tisztviselők hozzáférését az ilyen oldalakhoz – attól tartva, hogy a bennfentes fogadók immár a katonai műveletek sikerét is veszélyeztetik.