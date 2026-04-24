2026. április 24. péntek György
An African soldier grips a Kalashnikov type semi-automatic assault rifle.
Nyitókép: RollingEarth/Getty Images

Lebukott a saját kommandós akciója sikerére fogadó katona

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Az Egyesült Államokban azzal vádoltak meg egy kommandóst, hogy belső, titkosított információk alapján fogadott egy népszerű online előrejelzési piacon – méghozzá egy olyan hadművelet kimenetelére – Maduro elnök elfogására –, amelynek maga is résztvevője volt.

Gannon Ken Van Dyke törzsőrmester, az amerikai különleges erők harmincnyolc éves katonája tizenhárom különböző fogadást kötött állítólag a Polymarket nevű előrejelzési platformon. A tét tárgya nem kevesebb volt, mint hogy Nicolás Maduro venezuelai elnököt mikor buktatják meg – egy olyan hadművelet keretében, amelynek megtervezésében maga is részt vett. A nyeremény: négyszázezer dollár, azaz nagyjából száznegyvenöt millió forint.

A vád szerint Van Dyke titkos kormányzati információkat használt személyes haszonszerzésre. Most vád alá helyezték és öt szövetségi, tehát súlyos bűncselekménnyel is vádolják. Ezek között van a pénzügyi csalás, a piaci visszaélés és nem nyilvános állami adatok eltulajdonítása. Mindezekért összesen akár hatvan év börtönt is kaphat.

A nyomozók szerint a katona igyekezett eltüntetni a nyomokat: a nyereményt egy külföldi kriptovaluta-tárcán vezette át, majd egy újonnan nyitott brókerszámlára próbálta átutalni. A New York-i szövetségi ügyész szerint a fogadási piacok nem szolgálhatnak menedékül azoknak, akik titkosított információból akarnak személyes hasznot szerezni.

A vádirat részleteket is tartalmaz Maduro január harmadikán reggel történt elfogásáról. A vád szerint Van Dyke Google-fiókjába feltöltött egy fotót, amelyen felszerelésben, fegyverrel a kezében áll az USS Iwo Jima hadihajó fedélzetén – röviddel azután, hogy Madurót oda szállították.

A Polymarket közölte: az ügyet átadta az igazságügyi minisztériumnak. „A bennfentes kereskedésnek nincs helye a platformunkon. A mai letartóztatás bizonyítja, hogy a rendszer működik" – áll a bejegyzésükben.

Trump elnök a botrányra reagálva Pete Rose-hoz hasonlította az esetet – a baseball-legendához, akit saját csapatára kötött fogadásai miatt tiltottak ki a sportból. „Az egész világ sajnos egyfajta kaszinóvá vált" – mondta Trump. „Nem szeretem a koncepciót. De hát ez van.”

Az ügy egyébként nem egyedi jelenség. A Fehér Ház a múlt hónapban hivatalos figyelmeztetést adott ki munkatársai számára a bennfentes kereskedelemről, miután „gyanús" aktivitást észleltek az olajpiaci határidős ügyletekhez és nemzetközi biztonsági eseményekhez kapcsolódó fogadások esetében, az iráni háborúhoz kapcsolódva.

Az amerikai törvényhozásban most jogszabályt készítenek elő, amely korlátozná a kormányzati tisztviselők hozzáférését az ilyen oldalakhoz – attól tartva, hogy a bennfentes fogadók immár a katonai műveletek sikerét is veszélyeztetik.

Magyar Péter bejelentette az oktatási miniszter nevét, nagy a meglepetés

Magyar Péter bejelentette az oktatási miniszter nevét, nagy a meglepetés
Miután Magyar Péter közölte: Vitézy Dávid lesz a közlekedési és beruházási miniszter, és egy vak honfitársunk, Kátai-Németh Vilmos vezeti majd a Szociális és Családügyi Minisztériumot, a közösségi oldalán bejelentette: Lannert Judit lesz a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Cikkünk frissül!
 

Megszólalt Vitézy Dávid: elmondta, közlekedési miniszterként mit fog tenni

Újabb fontos ígéretet tett Hegedűs Zsolt, a leendő egészségügyi miniszter

Vitézy Dávid lesz a közlekedési miniszter, Magyar Péter egy másik tárca vezetőjét is megnevezte

Karácsony Gergely azonnal felhívta Vitézy Dávidot

PDSZ: „először nem várunk el nagy dolgokat az új kormánytól, de az új miniszterrel le akarunk ülni”

Új zászló kerül fel a Parlament épületére a magyar és a székely mellé

A rektorok már várják az együttműködést az új kormánnyal

Mérleget készített lezárt ciklusáról az Országgyűlés

Mérleget készített lezárt ciklusáról az Országgyűlés

Csaknem négyszázötven törvényjavaslatot, köztük öt alaptörvény-módosítást fogadott el az Országgyűlés a most záruló, 2022 és 2026 közötti parlamenti ciklusban – derül ki a törvényhozás honlapján található adatbázisból.
VIDEÓ
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
Üzemanyag: drágulás vagy hiány jön? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Váratlan fordulat: úgy néz ki, folytatódnak a béketárgyalások – Fellélegezhet a világ

Váratlan fordulat: úgy néz ki, folytatódnak a béketárgyalások – Fellélegezhet a világ

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter várhatóan a mai nap Iszlámábádba érkezik, folytatódnak a béketárgyalások az Egyesült Államokkal – írta meg az Al-Arabija pakisztáni kormányzati források alapján.

Most érkezett: népszerű helyszín tér vissza az F1-be, itt is lesznek versenyek jövő évtől

Most érkezett: népszerű helyszín tér vissza az F1-be, itt is lesznek versenyek jövő évtől

Törökországban 2021 óta nem rendeztek F1-es futamot, a török kormány szerint a jövő évtől legalább öt éven át lehet verseny az országban újra.

Nato says 'no provision' to expel members after report US could seek to suspend Spain

Nato says 'no provision' to expel members after report US could seek to suspend Spain

An internal Pentagon email reportedly outlines options to punish allies over a perceived lack of support for Iran war.

