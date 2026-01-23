Kínai kémet fogtak Prágában

A művelet részletei csak január 21-én, csütörtökön láttak napvilágot, de az akció már múlt szombaton kora reggel lezajlott. A cseh rendőrség a titkosszolgálattal és a terrorellenes egységekkel szoros együttműködésben csapott le a gyanúsítottra. A vád: idegen hatalom javára végzett jogosulatlan tevékenység.

Bár a hivatalos szervek szűkszavúak, a cseh sajtó kiderítette:

az őrizetbe vett férfi nem más, mint Jang Ji-min újságíró. Jang hosszú ideig a kínai állami média, a Guangming Daily tudósítója volt Prágában. Munkája során széleskörű kapcsolatrendszert épített ki.

Cseh és szlovák politikusokkal készített interjúkat, miközben a gyanú szerint valójában információkat gyűjtött Peking számára. Kapcsolati listáján olyan nevek szerepelnek, mint Jan Zahradil cseh európai parlamenti képviselő vagy szlovák részről Ľuboš Blaha, aki szintén európai parlamenti képviselő és Richard Raši, a szlovák parlament elnöke.

Az ügy különösen érzékeny, mivel ez az első eset, hogy a cseh hatóságok az újonnan bevezetett paragrafus alapján emelnek vádat.

Az „idegen hatalom érdekében végzett jogosulatlan tevékenység” bűncselekménye tavaly február óta szerepel a cseh büntető törvénykönyvben.

A jogszabály célja az állam biztonságát sértő külföldi együttműködések szankcionálása, ugyanakkor már elfogadásakor is több kritika érte a homályos megfogalmazása miatt.

Az ügy azonban politikai vihart is kavart. Andrej Babiš miniszterelnök „rendkívül súlyosnak” nevezte az esetet, és azonnali magyarázatot követelt. A kormányfő számára nem világos, hogyan lehetséges, hogy a külügyminisztérium még tavaly novemberben is meghosszabbította a gyanúsított újságírói akkreditációját.

Miközben a miniszterelnök a kemény fellépés mellett érvel, saját igazságügyi minisztere, Jeroným Tejc korábban még arról beszélt, hogy a kormány el akarja törölni azt a jogszabályt, amely alapján most a kínai férfit elfogták. A kritikusok szerint a törvény túl homályos, Babiš viszont a csütörtöki sajtótájékoztatóján már úgy fogalmazott: a jogszabály eltörlése jelenleg nincs napirenden.

A kínai állampolgár előzetes letartóztatásban van, az ügyet a prágai főügyészség felügyeli. Ha bűnösnek találják, a paragrafus értelmében két–nyolc év szabadságvesztésre számíthat, illetve öttől tizenkét évig terjedő börtönbüntetésre, amennyiben a cselekménnyel „jelentős mértékű” haszonra tett szert. Bár a cseh diplomácia vezetése jelezte, hogy törekszenek a Kínával való kapcsolatok normalizálására, ez a kémbotrány nem könnyíti meg a két ország közötti párbeszédet.