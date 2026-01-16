ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 16. péntek Gusztáv
Andrej Babis, az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) cseh mozgalom kormányalakítási tárgyalásokkal megbízott elnöke távozik az elnöki hivatalból a prágai várban 2025. november 26-án, miután bemutatta miniszterjelöltjeinek névsorát az államfõnek.
Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek

Andrej Babiš kormánya megkapta a parlamenti bizalmat, nem maradt el az ellenzéki bírálat

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

A cseh parlament bizalmat szavazott Andrej Babiš kormányának. A Képviselőház képviselői rekordhosszúságú, több mint huszonnégy órán át tartó vita után döntöttek: a kabinet megkapta a szükséges többséget, így hivatalosan is megkezdheti munkáját.

A 200 tagú képviselőházban a szavazáskor az ülésteremben jelenlévő 199 képviselő közül a kormányprogramot 108-an támogatták. Az együttműködést az ANO mozgalom, az SPD és az Autósok párt alkotja. A kormánnyal szemben 91 ellenzéki képviselő voksolt. A hatályos szabályok szerint a bizalom megszerzéséhez a kormánykoalíciónak az ülésteremben jelenlévő képviselők egyszerű többségének szavazatát kellett megkapnia.

Az ülés kedden délelőtt kezdődött. Andrej Babiš miniszterelnök felszólalása után valamennyi miniszter bemutatta tárcája fő célkitűzéseit, ezt követően pedig az ellenzék kapott szót. A bírálatok nemcsak tartalmukban, hanem formájukban is figyelemfelkeltők voltak:

a Kalózpárt képviselői az első napon hátrafelé sétálva léptek a szónoki pulthoz. Elmondásuk szerint ezzel azt akarták jelezni, hogy az új kormány szerintük nem előre, hanem visszafelé vezeti az országot.

A vita során a közösségi médiában is nagy visszhangot váltott ki Petr Macinka külügy- és környezetvédelmi miniszter viselkedése. Az ellenzéki felszólalások alatt látványos gesztusokkal, fejcsóválással, mosollyal és grimaszokkal reagált, amit a kamerák is folyamatosan közvetítettek, mivel közvetlenül a miniszterelnök mellett ült.

A szavazás kimenetele az utolsó pillanatig nem volt teljesen biztos. Az SPD egyes képviselői ugyanis korábban azt ígérték választóiknak, hogy leállítanak minden Ukrajnának nyújtott segítséget, beleértve a cseh lőszerkezdeményezést is. Andrej Babiš azonban a közelmúltban bejelentette: Csehország továbbra is koordinálni fogja a projektet. Ez magyarázatra szorult a párton belül is.

Az SPD egyik legismertebb politikusa, Jaroslav Foldyna végül úgy nyilatkozott, hogy a miniszterelnök megnyugtatta őket. Elmondása szerint Babiš ígéretet tett arra, hogy a program működését folyamatosan ellenőrzés alatt tartják. Foldyna hozzátette,

döntésük meghozatalakor meghatározó szempont volt, hogy semmiképp sem szerették volna, ha Petr Fiala volt miniszterelnök kormánya újra hatalomra kerül.

A bizalmi szavazás után Andrej Babiš a közösségi médiában mondott köszönetet a parlamentnek. Bejegyzésében hangsúlyozta: kormánya számára a legfontosabb kötelezettség az a bizalom, amelyet az emberek a választásokon fejeztek ki. Megígérte, hogy rendszeresen tájékoztatni fogják a lakosságot a kormányprogram teljesítéséről, és ismét kiemelte: céljuk, hogy Csehország a világ egyik legjobb helye legyen az életre.

A volt miniszterelnök, Petr Fiala élesen reagált az eseményekre. Szerinte az országot olyan koalíció irányítja, melynek élén egy büntetőeljárás alatt álló miniszterelnök áll. Fiala attól tart, hogy az új kormány működését személyes érdekek, bosszú és megfélemlítés fogja meghatározni, és ezt a folyamatot Magyarországhoz és Szlovákiához hasonlította.

Andrej Babiš kormánya tehát megszerezte a parlamenti felhatalmazást, a politikai feszültség azonban továbbra is erős Csehországban, és az új kabinet munkáját élénk belpolitikai viták kísérhetik majd.

