Lavírozni kényszerül a cseh vezetés az európai és az amerikai álláspont között

A cseh elnök szerint az amerikai nyomás új törésvonalakat hozhat létre Európában. Petr Pavel a Vatikánban, XIV. Leó pápával folytatott találkozója után újságíróknak úgy fogalmazott: Európa válaszút elé került. El kell döntenie, hogy a jogon és közös szabályokon alapuló együttműködés mellett marad-e, vagy egyes országok az erőpolitika irányába mozdulnak el.

Pavel szerint fennáll a veszélye annak, hogy Európa két részre szakad: azokra, akik kitartanak az uniós értékek és szabályok mellett, illetve azokra, akik a nyomásgyakorlást – akár politikai, gazdasági vagy katonai eszközökkel – elfogadhatónak tartják. A cseh elnök hangsúlyozta:

a szabályok tiszteletének minden körülmények között elsőbbséget kell élveznie az erő alkalmazásával szemben.

Az államfő elmondta, a pápával egyetértettek abban is, hogy Grönland ügyében, valamint az Egyesült Államok és Európa kapcsolatában még nem merítettek ki minden diplomáciai lehetőséget. Petr Pavel szerint a demokratikus országoknak természetes szövetségesekként kellene együttműködniük, és a kulturált párbeszédet, a tárgyalást kellene előnyben részesíteniük a nyomásgyakorlással szemben.

Eközben Prágában óvatosabb hangot üt meg a kormány. Andrej Babiš miniszterelnök szerint Csehország elsősorban azt szeretné, ha a Grönland körüli vita megállapodással zárulna. A kormányfő a kabinet ülése után elmondta: a miniszterek között is vita van arról, milyen álláspontot képviseljen az ország, és nem erősítette meg, hogy Csehország egyértelműen Grönland mellé állna.

Babiš szerint felesleges csatlakozni azokhoz az európai vezetőkhöz, akik nyilatkozatban álltak ki Grönland mellett. Úgy véli, a NATO-n belül az Egyesült Államok továbbra is vezető szerepet játszik, ezért elengedhetetlen a megállapodás keresése. A cseh miniszterelnök hangsúlyozta: az amerikai biztonsági érvek – Kína és Oroszország szerepe miatt – nem hagyhatók figyelmen kívül, ugyanakkor a konfliktus eszkalációja mindenképpen elkerülendő. Babiš szerint Donald Trump elnök üzletemberként tárgyal:

gyakran kemény javaslatokkal indít, amelyeket aztán alkualapként használ.

A cseh kormányfő úgy látja, most is ez történhet, ezért a legfontosabb feladat a párbeszéd fenntartása és a végső rendezés megtalálása.

Petr Macinka cseh külügyminiszter is a tárgyalásos megoldás mellett érvelt. Szerinte a szövetségnek nem szabad megosztottnak lennie, és nem visz előre, ha egy-egy ország nyilatkozatokkal próbál egyik vagy másik oldalra állni. Macinka ezt „twitterdiplomáciának” nevezte, amely – mint mondta – nem alkalmas az összetett nemzetközi kérdések megoldására.