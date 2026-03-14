2026. március 14. szombat Matild
Vadgesztenyefa fehér virágokkal és élénkzöld levelekkel.
Nyitókép: Yuliya Yesina/Getty Images

Főkert: technológiaváltás nélkül tíz éven belül minden harmadik fát elveszíthetünk Budapesten

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

A Főkert elemzése szerint a klímaváltozás miatt a fővárosban csaknem 40 ezer idős fát veszíthetünk el a következő tíz évben. Dezsényi Péter főigazgató azt gondolja, a megoldás egy komolyabb technológiaváltás lehet, beleértve például az új fafajtákat vagy a faültetés protokolljának módosítását is.

A Főkert összesen 110 ezer sorfát és parkokban álló fát gondoz, ebből tízezer fa 50-60 éves, ötezer pedig a 60-70 éves korosztályba tartozik. A klímaváltozás komoly egészségromlást okoz, ezért tíz éven belül a 110 ezres állomány 35 százalékát és a fiatal, 5-15 éves fák 5-7 százalékát is elveszíthetjük – mondta a Főkert főigazgatója a Magyar Kertépítők Országos Szövetségének egri konferenciáján.

Dezsényi Péter hangsúlyozta: ez a veszély nemcsak a Főkert gondozásában levő és a budapesti közterületi fákat érinti, hanem

országos jelenségről van szó. Annyira felgyorsult a klímaváltozás, hogy az egyes faállományok már idő előtt az életciklusuk végére érnek.

A Főkert főigazgatója hozzátette: az enyhébb telek és más élettani okok miatt olyan kórokozók, kártevők jelennek meg, amelyek egy-egy fafajt különösen erősen sújtanak. Külön megemlítette a kőrishajtás-pusztulás betegséget, melyet egy ázsiai gombafaj okoz. Elsősorban a magas kőrist és a magyar kőrist pusztítja. Először a hajtásoknak a hervadását, illetve a hajtásokon barna foltok megjelenését eredményezi, ami miatt elindul a gyökerek elkorhadása, majd elég gyorsan elpusztulhat az érintett fa.

Dezsényi Péter kitért a vadgesztenyelevél-aknázómolyra is, amelynek tömeges előfordulásakor a leveleken lévő aknák sokasága a levél teljes barnulását okozza. Súlyos kártétel esetén már egészen korán, akár nyár közepén megbarnult leveleket vagy a teljes lombkorona hiányát figyelhetjük meg a vadgesztenyefákon.

Forrás: Főkert
Magyarországon egyre több az olyan fafaj, amelyek egyszerűen nem bírják a légszárazságot és a talajszárazságot.

Ez a probléma elsősorban a nyírfákat és a fenyőféléket érinti, amelyek szinte teljesen kezdenek eltűnni a parkokból, közterületekről és egyéb területekről.

Mindezt alátámasztja a Főkert 15-20 éves, nagyon részletes faállomány-nyilvántartása is. A főigazgató szerint a megoldás a technológiaváltás lehet, ami nemcsak a fákra vonatkozna, hanem a zöldfelület-fenntartás minden területére, beleértve például a faültetés protokollját is.

A Főkert főigazgatója figyelmeztetett: a fák elültetésekkor és az utógondozás első éveiben nagyon sok minden eldől. „Nem mindegy, hogy mekkora ültetőgödörbe ültetjük a fát, mint ahogy az sem, hogy milyen talajcserét végzünk, milyen talajt kap, hogyan és mennyit öntözzük a csemetéket” – magyarázta Dezsényi Péter.

Forrás: Főkert
Úgy véli, komoly újításra lenne szükség a fafajtákban is. A Főkert jelenleg két egyetemmel együttműködve és a bécsi kollégákkal összefogva egészen a Balkán-félsziget térségéig áttekinti a mostani kínálatot. Dezsényi Péter szerint kutatásaik alapján megfigyelhetők kisebb változások. Például

a hagyományos vadgesztenyéhez képest a piros virágú vadgesztenye sokkal rezisztensebb az aknázómolyra, így a piros virágú „egy jó alternatíva lehet”,

de további, teljesen új fajok is bekerülhetnek majd a szelekcióba a Főkert főigazgatója szerint.

Mint fogalmazott, figyelembe kell venni azt is, hogy a budapesti faállományra nemcsak az éghajlatváltozás van rossz hatással, hanem a beépítettség drasztikus növekedése is sújtja, legyen szó a közműhálózat és az úthálózat kiépítéséről vagy egyéb beruházásokról.

Az iráni olajtermelés szívét támadta az Egyesült Államok, Trump nemzetközi koalíciót küld a Hormuzi-szorosra - Híreink az iráni háborúról szombaton

Az iráni olajtermelés szívét támadta az Egyesült Államok, Trump nemzetközi koalíciót küld a Hormuzi-szorosra - Híreink az iráni háborúról szombaton

Pontosan két héttel ezelőtt indult az iráni háború, legújabban Donald Trump a Közel-Kelet történetének egyik legdurvább bombázásról számolt be, az iráni olajtermelés központjának számító Kharg szigetet támadta az amerikai hadsereg. Az ezidáig érintetlen sziget kezeli az iráni olajexport 90 százalékát, bár Trump szerint az olajinfrastruktúrát nem lőtték, csak a katonai létesítményeket. Pénteken Trump arról is beszélt, hogy szerinte Oroszország Iránt segíti. Közben a hírek szerint az Egyesült Államok további 5000 katonát és több hadihajót tervez a térségbe küldeni. Délután Donald Trump elnök bejelentette: nemzetközi koalíció alakul a Hormuzi-szoros biztosítására, melyben remélhetőleg Kína is részt vesz majd. A közel-keleti háborúról szóló szombati cikkeineket ebben a hírfolyamban gyűjtjük össze.

Tömegek nyúlták le az adófizetők pénzét ezen a helyen legálisan: már sose látja viszont az állam

Tömegek nyúlták le az adófizetők pénzét ezen a helyen legálisan: már sose látja viszont az állam

A munkaügyi központ szóvivője a lapnak elmondta, hogy Berlin az egyik legtöbb ellátottal rendelkező tartomány, így természetszerűleg itt keletkezik a legtöbb visszakövetelés is.

Trump urges UK and other nations to send ships to help secure Strait of Hormuz after Iranian attacks

Trump urges UK and other nations to send ships to help secure Strait of Hormuz after Iranian attacks

Meanwhile, sirens are triggered in Jerusalem, with the Israeli military saying it has detected new attacks from Iran.

