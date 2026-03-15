Ünneplőbe öltözik az időjárás is – videós előrejelzés

Tovább „pihen” a légkör, vasárnap csupán apróbb változások lesznek az időjárásban, ezek közül alig lesz bármi is érezhető, de egy kicsivel hűvösebb lesz, ezt a késő délutánba nyúló események szervezésekor figyelembe kell venni. (Sok változás egyébként továbbra sem lesz, mivel a nyugati irányból közeledő hidegfrontzóna lelassult az Alpok fölött.)

Az éjszakai, fagypont körüli hőmérsékletekről (-4-5) nagyot dobbant most is a hőmérő higanyszála, és meg sem áll 15-20 fokig, szél sem lesz.

A jövő héten várható majd egy csapadékot is hozó frontrendszer, több fokkal visszaesik a nappali csúcs, ez visszaváltozik majd a hét második felében.

Nagy területet lefedő, kiadós csapadék továbbra sem várható.