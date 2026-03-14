Emberhátrányban egyenlítve mentett pontot a Zalaegerszeg Pakson

A Zalaegerszeg a második félidőben emberhátrányban futballozva játszott 1-1-es döntetlent a Paks vendégeként a labdarúgó Fizz Liga 26. fordulójának szombati játéknapján.

Valamivel veszélyesebben futballozott a hazai együttes az első félidőben, a vezetést ugyanakkor csak közvetlenül a szünet előtt, tizenegyesből sikerült megszereznie. Addig a Zalaegerszeg nem mutatott túlságosan sokat, a vendégek sokáig meg voltak elégedve a döntetlen állással. A félidő hajrájában Várkonyi Bence rántotta le Tóth Barnát az ötös előtt. A szabálytalankodó zalai játékos videobírós ellenőrzés után piros lapot kapott, a megítélt büntetőt pedig Hahn János gurította higgadtan a kapuba.

Fordulás után a megfogyatkozott ZTE nem adta fel a küzdelmet, néhány perc elteltével Joao Victor szép lövése nyomán a létszámhátrány ellenére egyenlített. Hamarosan a kettős cserével felfrissített Paks újra előnybe kerülhetett volna, de előbb a keresztléc, majd egymás után kétszer is a vendégek kapusa, Gundel-Takács akadályozta meg ebben. A folytatásban továbbra is a hazaiak erőltették jobban a támadásokat, a Zalaegerszeg azonban nagyon veszélyes ellenakciókat vezetett, amelyek rendre nagy helyzetekkel végződtek. Végül a lefújásig egyik fél sem talált már be, így pontosztozkodással zárult az összecsapás.

A zalaiak nyolc tétmérkőzés óta veretlenek, a paksi döntetlennel pedig feljöttek a negyedik helyre a tabellán.

A Tolna vármegyei együttes az élvonalban immár hét találkozó óta nyeretlen.

Fizz Liga, 26. forduló:

Paksi FC-Zalaegerszegi TE 1-1 (1-0)

Paks, Fehérvári úti stadion, v.: Csonka

gólszerzők: Hahn (45+1., 11-esből), illetve Joao Victor (52.)

piros lap: Várkonyi (45+1.)

sárga lap: Papp K. (8.), Szabó J. (28.), illetve Maxsuell (65.)