2026. március 14. szombat
Hazai szurkolók a labdarúgó MOL Magyar Kupa nyolcaddöntõjében játszott Zalaegerszegi TE FC - Vasas FC mérkõzésen a zalaegerszegi ZTE Arénában 2026. február 11-én.
Nyitókép: Katona Tibor

Emberhátrányban egyenlítve mentett pontot a Zalaegerszeg Pakson

A Zalaegerszeg a második félidőben emberhátrányban futballozva játszott 1-1-es döntetlent a Paks vendégeként a labdarúgó Fizz Liga 26. fordulójának szombati játéknapján.

Valamivel veszélyesebben futballozott a hazai együttes az első félidőben, a vezetést ugyanakkor csak közvetlenül a szünet előtt, tizenegyesből sikerült megszereznie. Addig a Zalaegerszeg nem mutatott túlságosan sokat, a vendégek sokáig meg voltak elégedve a döntetlen állással. A félidő hajrájában Várkonyi Bence rántotta le Tóth Barnát az ötös előtt. A szabálytalankodó zalai játékos videobírós ellenőrzés után piros lapot kapott, a megítélt büntetőt pedig Hahn János gurította higgadtan a kapuba.

Fordulás után a megfogyatkozott ZTE nem adta fel a küzdelmet, néhány perc elteltével Joao Victor szép lövése nyomán a létszámhátrány ellenére egyenlített. Hamarosan a kettős cserével felfrissített Paks újra előnybe kerülhetett volna, de előbb a keresztléc, majd egymás után kétszer is a vendégek kapusa, Gundel-Takács akadályozta meg ebben. A folytatásban továbbra is a hazaiak erőltették jobban a támadásokat, a Zalaegerszeg azonban nagyon veszélyes ellenakciókat vezetett, amelyek rendre nagy helyzetekkel végződtek. Végül a lefújásig egyik fél sem talált már be, így pontosztozkodással zárult az összecsapás.

A zalaiak nyolc tétmérkőzés óta veretlenek, a paksi döntetlennel pedig feljöttek a negyedik helyre a tabellán.

A Tolna vármegyei együttes az élvonalban immár hét találkozó óta nyeretlen.

Fizz Liga, 26. forduló:

Paksi FC-Zalaegerszegi TE 1-1 (1-0)

Paks, Fehérvári úti stadion, v.: Csonka

gólszerzők: Hahn (45+1., 11-esből), illetve Joao Victor (52.)

piros lap: Várkonyi (45+1.)

sárga lap: Papp K. (8.), Szabó J. (28.), illetve Maxsuell (65.)

Ők kaptak idén Kossuth- és Széchenyi-díjat

Az iráni olajtermelés szívét támadta az Egyesült Államok, Trump nemzetközi koalíciót küld a Hormuzi-szorosra - Híreink az iráni háborúról szombaton

Pontosan két héttel ezelőtt indult az iráni háború, legújabban Donald Trump a Közel-Kelet történetének egyik legdurvább bombázásról számolt be, az iráni olajtermelés központjának számító Kharg szigetet támadta az amerikai hadsereg. Az ezidáig érintetlen sziget kezeli az iráni olajexport 90 százalékát, bár Trump szerint az olajinfrastruktúrát nem lőtték, csak a katonai létesítményeket. Pénteken Trump arról is beszélt, hogy szerinte Oroszország Iránt segíti. Közben a hírek szerint az Egyesült Államok további 5000 katonát és több hadihajót tervez a térségbe küldeni. Délután Donald Trump elnök bejelentette: nemzetközi koalíció alakul a Hormuzi-szoros biztosítására, melyben remélhetőleg Kína is részt vesz majd. A közel-keleti háborúról szóló szombati cikkeineket ebben a hírfolyamban gyűjtjük össze.

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 11. játékhéten

Na, vajon elvitte-e valaki a 5 milliárd 575 millió forintos főnyereményt a 11. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!

Trump urges UK and other nations to send ships to help secure Strait of Hormuz after Iranian attacks

Meanwhile, Israel says Iran has launched a sixth wave of strikes on Saturday and in Kuwait, an air base has been hit by two drones.

2026. március 14. 19:57
Két évig bujkált a magyar Scholes
2026. március 14. 17:04
NB I – Íme a Dárdai-korszak újabb újpesti gyümölcse
