2026. március 14. szombat Matild
ARÉNA - PODCASTOK
Stuffed carp, decorated with vegetables. Fish dish.
Nyitókép: Anna Skvortsova/Getty Images

Volt egy dolog, amitől évekig több halat fogyasztottak a magyarok

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Bár már növekedett az egy főre jutó halfogyasztás itthon, a magyarok még mindig elsősorban az ünnepekhez kapcsolódóan esznek halat – mondta az InfoRádióban az Agrármarketing Centrum ügyvezetője, Ondré Péter.

A halfogyasztás, a magyar társadalom, a kultúra, az emlékezet szerves része nemcsak karácsony előtt, de ilyenkor a böjti időszakban is, hiszen Magyarországon a halászok évszázadok óta értékteremtő munkát végeznek.

„Én mindig el szoktam mondani, hogy a magyar hal nemcsak egészséges és kiváló minőségű, és a táplálkozásunknak abszolút szerves része kellene, hogy legyen, hanem a magyar halászok egy olyan munkát végeznek, amellyel döntő szerepet játszanak a vízmegtartásban és hazánk ökoszisztémája megőrzésében, biztosításában.

Aki halat választ, magyar halat vesz le a boltok polcairól, az nemcsak egy egészséges terméket választ, hanem hozzájárul a környezeti fenntarthatósághoz is hazánkban”

– részletezte az InfoRádió megkeresésére Ondré Péter, az Agrármarketing Centrum ügyvezetője.

Ha a hal beltartalmi értékeire gondolunk, akkor a pótolhatatlan omega zsírsavakat szoktuk a legtöbbször hallani, de egyébként magas a fehérjetartalma is, tele van ásványi anyagokkal, vitaminokkal, és egy olyan ökoszisztémából kerül ki a lehalászás révén, amelyben egészen biztos, hogy mindenfajta vegyszermentesség érvényesült és kiváló minőségű takarmányt fogyasztott a hal, tehát valóban egészséges táplálékhoz jutunk, ha magyar halat választunk.

De hogy több halat esznek-e már a magyarok a különböző kampányok hatására, mint korábban, és elvált-e már az ünnepi időszaktól a fogyasztás, arról azt mondta: a halfogyasztás éves szerkezetét tekintve a karácsony előtti időszakban fogy el nagyjából a hazai hal 30-35 százaléka, ugyanakkor

ha a 2017-2022 közötti időszak 5 éves kampányát nézzük, akkor ebben az időszakban 20 százalékkal sikerült növelni a halfogyasztást, évente és fejenként 5,7 kilóról 6,6-6,7 kilóra.

Hozzátette, a 20 százalékos emelkedés önmagában jól cseng, de továbbra is sereghajtók vagyunk az Európai Unióban halfogyasztásban. A cél az, hogy 2029 elejére további 20 százalék legyen a növekedés. Ondré Péter akkor lenne elégedett, ha 8-9 kilóra felmenne az éves fejenkénti fogyasztási szint, ez már az egészségünkben is megjelenne, nem mellesleg a haltenyésztő ágazat is nyugodtan alhatna – tette hozzá, kiegészítve azzal, hogy a legmegbízhatóbb, leglojálisabb fogyasztó mindig a magyar fogyasztó.

Ők kaptak idén Kossuth- és Széchenyi-díjat

Ők kaptak idén Kossuth- és Széchenyi-díjat

Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából kitüntetéseket adományozott.
 

Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása?
A választás tétje a szuverenitás megőrzése.
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön?
 
Verik az asztalt az Európai Bizottságnál: összeomlás szélére került egy kulcsfontosságú iparág

Verik az asztalt az Európai Bizottságnál: összeomlás szélére került egy kulcsfontosságú iparág

Összeomlás szélére került az egykor a körforgásos gazdaság nagy reménységének tartott élelmezési célú rovarfehérje-termelési ágazat. A rovartenyésztésből származó termékek iránti kereslet egyszerűen túlságosan gyenge ahhoz, hogy eltartsa az iparágat, de más gondok is vannak. Az iparág szerint az egyik utolsó alkalmat a küszködő ágazat megmentésére az Európai Unió közbeszerzési szabályainak felülvizsgálata jelentheti.

Kvíz: Te mennyit tudsz a magyar sajtó történetéről és sajtószabadságról? Kevesen érnek el 10 pontot a 10-ből!

Kvíz: Te mennyit tudsz a magyar sajtó történetéről és sajtószabadságról? Kevesen érnek el 10 pontot a 10-ből!

Március 15-én ünnepeljük a magyar sajtó napját ebben a formában 1990 óta, ugyanis 1848-ban ezen a napon nyomtatták ki a magyar sajtó első szabad termékeit.

Trump urges UK and other nations to send ships to help secure Strait of Hormuz after Iranian attacks

Trump urges UK and other nations to send ships to help secure Strait of Hormuz after Iranian attacks

Meanwhile, sirens are triggered in Jerusalem, with the Israeli military saying it has detected new attacks from Iran.

