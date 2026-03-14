Volt egy dolog, amitől évekig több halat fogyasztottak a magyarok

A halfogyasztás, a magyar társadalom, a kultúra, az emlékezet szerves része nemcsak karácsony előtt, de ilyenkor a böjti időszakban is, hiszen Magyarországon a halászok évszázadok óta értékteremtő munkát végeznek.

„Én mindig el szoktam mondani, hogy a magyar hal nemcsak egészséges és kiváló minőségű, és a táplálkozásunknak abszolút szerves része kellene, hogy legyen, hanem a magyar halászok egy olyan munkát végeznek, amellyel döntő szerepet játszanak a vízmegtartásban és hazánk ökoszisztémája megőrzésében, biztosításában.

Aki halat választ, magyar halat vesz le a boltok polcairól, az nemcsak egy egészséges terméket választ, hanem hozzájárul a környezeti fenntarthatósághoz is hazánkban”

– részletezte az InfoRádió megkeresésére Ondré Péter, az Agrármarketing Centrum ügyvezetője.

Ha a hal beltartalmi értékeire gondolunk, akkor a pótolhatatlan omega zsírsavakat szoktuk a legtöbbször hallani, de egyébként magas a fehérjetartalma is, tele van ásványi anyagokkal, vitaminokkal, és egy olyan ökoszisztémából kerül ki a lehalászás révén, amelyben egészen biztos, hogy mindenfajta vegyszermentesség érvényesült és kiváló minőségű takarmányt fogyasztott a hal, tehát valóban egészséges táplálékhoz jutunk, ha magyar halat választunk.

De hogy több halat esznek-e már a magyarok a különböző kampányok hatására, mint korábban, és elvált-e már az ünnepi időszaktól a fogyasztás, arról azt mondta: a halfogyasztás éves szerkezetét tekintve a karácsony előtti időszakban fogy el nagyjából a hazai hal 30-35 százaléka, ugyanakkor

ha a 2017-2022 közötti időszak 5 éves kampányát nézzük, akkor ebben az időszakban 20 százalékkal sikerült növelni a halfogyasztást, évente és fejenként 5,7 kilóról 6,6-6,7 kilóra.

Hozzátette, a 20 százalékos emelkedés önmagában jól cseng, de továbbra is sereghajtók vagyunk az Európai Unióban halfogyasztásban. A cél az, hogy 2029 elejére további 20 százalék legyen a növekedés. Ondré Péter akkor lenne elégedett, ha 8-9 kilóra felmenne az éves fejenkénti fogyasztási szint, ez már az egészségünkben is megjelenne, nem mellesleg a haltenyésztő ágazat is nyugodtan alhatna – tette hozzá, kiegészítve azzal, hogy a legmegbízhatóbb, leglojálisabb fogyasztó mindig a magyar fogyasztó.