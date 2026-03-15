ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.44
usd:
344.62
bux:
121754.84
2026. március 15. vasárnap Kristóf
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzője (k) vezeti a mezőnyt kevéssel a rajt után a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Bahreini Nagydíjának futamán a szahíri pályán 2025. április 13-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Ali Haider

Hivatalos: a közel-keleti háború miatt egy hónapra leáll a Forma–1

Infostart / MTI

Az iráni háborúval kapcsolatos biztonsági aggályok miatt áprilisban biztosan nem lesz Forma–1-es futam Bahreinben és Szaúd-Arábiában sem.

„A közel-keleti régióban fennálló helyzet miatt a Bahreini és a Szaúd-arábiai Nagydíjat nem rendezik meg áprilisban, és bár több alternatívát is fontolóra vettünk, végül az a döntés született, hogy a jövő hónapban nem lesznek helyettesítő versenyek sem” – áll az autós gyorsasági versenysorozat közleményében.

Az eredeti versenynaptár szerint a bahreini futamot április 12-én, a szaúdit pedig egy héttel később rendezték volna.

„Bár a döntés nehéz volt, a jelenlegi közel-keleti helyzetet figyelembe véve, sajnos ez volt a helyes lépés” – mondta Stefano Domenicali elnök-vezérigazgató.

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) a bejelentés során nem használta a lemondás és az elhalasztás szavakat, tehát lehetséges, hogy a futamokat később pótolják az eredeti helyszíneken.

A bahreini és szaúdi verseny lemondása azt jelenti, hogy öt hét szünet lesz a március 29-i Japán Nagydíj és a következő verseny, a május 3-i Miami Nagydíj között.

Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án támadta meg Iránt, utóbbi ország erre válaszul több amerikai katonai bázis ellen indított ellentámadást a régióban.

forma-1

bahreini nagydíj

közel-kelet

háború

törlés

szaúdi nagydíj

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ők kaptak idén Kossuth- és Széchenyi-díjat

Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából kitüntetéseket adományozott.
 

Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.16. hétfő, 18:00
Nacsa Lőrinc
a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Váratlan fordulat: Amerika falba ütközött, nem engedték be a katonai gépeit az európai országba

Svájc a semlegességi törvényére hivatkozva elutasította két amerikai katonai és állami repülőgép átrepülési kérelmét, míg három másiknak engedélyt adott – közölte szombaton a svájci kormány.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos hír érkezett Vlagyimir Putyin egészségi állapotáról: így néz ki az orosz elnök rejtélyes betegsége

A felvétel a nemzetközi nőnap alkalmából készült köszöntőbeszéd egyik kivágott jelenetét tartalmazza.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US warns its citizens to leave Iraq as Trump repeats call for allies to help secure Strait of Hormuz

Meanwhile, a fire continues to burn at the port of Fujairah in the UAE after it was targeted by a drone strike earlier.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 14. 20:19
Lehet, hogy hamarosan dől majd a pénz a magyar futballba?
2026. március 14. 19:57
Két évig bujkált a magyar Scholes
×
×