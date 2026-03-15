Hivatalos: a közel-keleti háború miatt egy hónapra leáll a Forma–1

„A közel-keleti régióban fennálló helyzet miatt a Bahreini és a Szaúd-arábiai Nagydíjat nem rendezik meg áprilisban, és bár több alternatívát is fontolóra vettünk, végül az a döntés született, hogy a jövő hónapban nem lesznek helyettesítő versenyek sem” – áll az autós gyorsasági versenysorozat közleményében.

Az eredeti versenynaptár szerint a bahreini futamot április 12-én, a szaúdit pedig egy héttel később rendezték volna.

„Bár a döntés nehéz volt, a jelenlegi közel-keleti helyzetet figyelembe véve, sajnos ez volt a helyes lépés” – mondta Stefano Domenicali elnök-vezérigazgató.

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) a bejelentés során nem használta a lemondás és az elhalasztás szavakat, tehát lehetséges, hogy a futamokat később pótolják az eredeti helyszíneken.

A bahreini és szaúdi verseny lemondása azt jelenti, hogy öt hét szünet lesz a március 29-i Japán Nagydíj és a következő verseny, a május 3-i Miami Nagydíj között.

Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án támadta meg Iránt, utóbbi ország erre válaszul több amerikai katonai bázis ellen indított ellentámadást a régióban.