Nem engedik közel a magyar szakértőket a Barátság kőolajvezetékhez

A kormányfő a videóban felidézte, hogy a mai nap már az ukrán olajblokád 19. napja. Zelenszkij elnök továbbra is zárva tartja a kőolajvezetéket, pedig tudja, ez létfontosságú Magyarország és Szlovákia számára.

Hozzátette: a szakértőink napok óta Kijevben vannak, de továbbra sem engedik őket az olajvezetékhez. „Ez felér egy beismeréssel” – mondta Orbán Viktor.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a világ és Európa nem tud úrrá lenni az olajválságon, csak az olcsó orosz kőolaj segítségével. Az amerikaiak már léptek és elkezdték feloldani a szankciókat, de Brüsszelben még mindig nem esett le a tantusz!

A bizottság és a német kancellár fenntartja az orosz olajjal szemben korábban bevezetett szankciókat. Itt is a következménye: Ausztriában 700, Németországban 800, Hollandiában pedig már közel 1000 forint a benzin literje – sorolta a példákat Orbán Viktor.

„Mi itt, Magyarországon védett árakkal garantáljuk a családok, a vállalkozók és a gazdák biztonságát. A stratégiai tartalékainkat folyamatosan újratöltjük, ezért nincs és nem is lesz ellátási probléma a kutakon. Holnap Békemenet, arra kérek mindenkit, hogy tartsanak velünk. Együtt álljunk ki az ukrán zsarolással szemben. Magyarország nem lesz ukrán gyarmat, Zelenszkij itt nem parancsol!” – jelentette ki a kormányfő.