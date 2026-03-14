INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.44
usd:
344.62
bux:
121754.84
2026. március 14. szombat Matild
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Orbán Viktor a mai napon felszólította Ursula von der Leyent, hogy szerezzen érvényt az EU–Ukrajna társulási megállapodásnak, amely előírja a Magyarországnak járó olajszállítmányok továbbítását.
Nyitókép: Orbán Viktor/Facebook

Nem engedik közel a magyar szakértőket a Barátság kőolajvezetékhez

Infostart / MTI

Magyarország nem lesz ukrán gyarmat, Zelenszkij itt nem parancsol – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon közzétett videójához. Hozzátette: csatlakozz a Békemenethez, és álljunk ki együtt a hazánkért!

A kormányfő a videóban felidézte, hogy a mai nap már az ukrán olajblokád 19. napja. Zelenszkij elnök továbbra is zárva tartja a kőolajvezetéket, pedig tudja, ez létfontosságú Magyarország és Szlovákia számára.

Hozzátette: a szakértőink napok óta Kijevben vannak, de továbbra sem engedik őket az olajvezetékhez. „Ez felér egy beismeréssel” – mondta Orbán Viktor.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a világ és Európa nem tud úrrá lenni az olajválságon, csak az olcsó orosz kőolaj segítségével. Az amerikaiak már léptek és elkezdték feloldani a szankciókat, de Brüsszelben még mindig nem esett le a tantusz!

A bizottság és a német kancellár fenntartja az orosz olajjal szemben korábban bevezetett szankciókat. Itt is a következménye: Ausztriában 700, Németországban 800, Hollandiában pedig már közel 1000 forint a benzin literje – sorolta a példákat Orbán Viktor.

„Mi itt, Magyarországon védett árakkal garantáljuk a családok, a vállalkozók és a gazdák biztonságát. A stratégiai tartalékainkat folyamatosan újratöltjük, ezért nincs és nem is lesz ellátási probléma a kutakon. Holnap Békemenet, arra kérek mindenkit, hogy tartsanak velünk. Együtt álljunk ki az ukrán zsarolással szemben. Magyarország nem lesz ukrán gyarmat, Zelenszkij itt nem parancsol!” – jelentette ki a kormányfő.

Kezdőlap    Belföld    Nem engedik közel a magyar szakértőket a Barátság kőolajvezetékhez

ukrajna

orbán viktor

energia

békemenet

volodimir zelenszkij

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Március 15. alkalmából

Ők kaptak idén Kossuth- és Széchenyi-díjat
Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából kitüntetéseket adományozott.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.16. hétfő, 18:00
Nacsa Lőrinc
a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az iráni olajtermelés szívét támadta az Egyesült Államok, Trump megvádolta Putyint - Híreink a közel-keleti harcokról szombaton

Pontosan két héttel ezelőtt indult az iráni háború, legújabban Donald Trump a Közel-Kelet történetének egyik legdurvább bombázásról számolt be, az iráni olajtermelés központjának számító Kharg szigetet támadta az amerikai hadsereg. Az ezidáig érintetlen sziget kezeli az iráni olajexport 90 százalékát, bár Trump szerint az olajinfrastruktúrát nem lőtték, csak a katonai létesítményeket. Pénteken Trump arról is beszélt, hogy szerinte Oroszország Iránt segíti. Közben a hírek szerint az Egyesült Államok további 5000 katonát és több hadihajót tervez a térségbe küldeni. A közel-keleti háborúról szóló szombati cikkeineket ebben a hírfolyamban gyűjtjük össze.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a friss Kossuth-díjasok és Széchenyi-díjasok listája 2026-ban: ennyi pénz jár a kitüntetések mellé

Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából kitüntetéseket adományozott.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US embassy in Baghdad hit by strike as Trump says military targets 'obliterated' on Iran's key oil island

Around 90% of Iran’s oil exports pass through Kharg Island, but the US president says oil infrastructure there was not targeted.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 14. 10:08
„A birodalmi központból kapott parancsok helyett” – Levelet írt a határon túli magyaroknak Orbán Viktor
2026. március 14. 09:50
Boltzár, közlekedés, lezárások – mutatjuk, mi várható március 15-én
×
×