Lomok a VIII. kerületi Lujza utcában 2015. március 26-án. A lakosság minden évben igénybe veheti a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel közösen szervezett, meghatározott időpontban történő, külön díjazás nélküli lomtalanítási szolgáltatást.
Nyitókép: MTI Fotó: Balogh Zoltán

Nagy változás jön Budapesten áprilistól

Lomtalanítás: Budapesten változik a megszokott rendszer áprilistól.

A MOHU honlapján közzétett tájékodtató arra hívja fel a budapestiek figyelmét, hogy az áprilistól esedékes, lakossági lomtalanítással kapcsolatos, aktualizált tájékoztatót már nem szórólap formájában juttatják el a fővárosi lakosok részére.

A részletes információk a havi számlához csatolt melléklettel jutnak el az ügyfelekhez, ugyanazon a csatornán, amelyen a számla is (postai vagy elektronikus úton).

Már nem érkezik a MOHU-tól a postaládába értesítés, mikor lesz lomtalanítás Budapesten az egyes kerületekben, a havi számlával jön az információ.

A tájékoztató tartalmazza az adott körzet lomkikészítési és lomtalanítási időpontját, a kihelyezhető hulladék típusait, valamint a kihelyezés szabályait és minden fontos tudnivalót.

A MOHU célja, hogy minden szükséges információ egy helyen, áttekinthetően és felhasználóra szabottan jusson el a háztartásokhoz, ezzel is csökkentve a környezeti lábnyomot és segítve a megfelelő információáramlást – írták.

A lomtalanítás 2026-os fővárosi dátumairól a MOHU honlapján is lehet tájékozódni.

Elkezdődtek a március 15-i ünnepségek, mutatjuk, mi várható ma
Elkezdődtek a március 15-i ünnepségek, mutatjuk, mi várható ma
Reggel katonai tiszteletadás mellett, Sulyok Tamás köztársasági elnök jelenlétében a budapesti Kossuth téren felvonták a nemzeti zászlót. Három gyűlés, ebből két vonulásos esemény várható vasárnap Budapesten, színpadra áll Orbán Viktor és Magyar Péter.
 

Boltzár, közlekedés, lezárások – mutatjuk, mi várható március 15-én

A Magyar Turisztikai Ügynökség talált egy módszert, amellyel be tudja lőni a vasárnap Budapestre érkezők létszámát

Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
Irán kész beszállni a háborúba Ukrajna ellen, fontos repteret ért dróncsapás – Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap

Egy iráni parlamenti vezető azzal fenyegetőzött, hogy Ukrajna "jogszerű célponttá" válhat Irán számára. A nyilatkozat előzménye, hogy a politikus az Izraelnek nyújtott drónos támogatással vádolta meg Kijevet. Ukrajna a Fekete-tenger nyugati partvonala mentén fekvő, Majkop melletti reptéren robbantott drónokkal. Ebben a cikkben követjük az orosz-ukrán háború eseményeit.

Rangadók és izgalmas összecsapások mindenütt: így néz ki a vasárnapi futballmenü

Rangadók és izgalmas összecsapások mindenütt: így néz ki a vasárnapi futballmenü

Vasárnap egész nap rangadók és kulcsfontosságú mérkőzések várják a futballszurkolókat az angol, spanyol, olasz, német és francia élvonalban.

Trump says US not ready to make deal with Iran as Gulf states intercept missile strikes

Trump says US not ready to make deal with Iran as Gulf states intercept missile strikes

The US president calls on allies to help secure the Strait of Hormuz. The UK says it is discussing a “range of options” to protect shipping in the region.

