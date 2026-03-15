Nagy változás jön Budapesten áprilistól

A MOHU honlapján közzétett tájékodtató arra hívja fel a budapestiek figyelmét, hogy az áprilistól esedékes, lakossági lomtalanítással kapcsolatos, aktualizált tájékoztatót már nem szórólap formájában juttatják el a fővárosi lakosok részére.

A részletes információk a havi számlához csatolt melléklettel jutnak el az ügyfelekhez, ugyanazon a csatornán, amelyen a számla is (postai vagy elektronikus úton).

A tájékoztató tartalmazza az adott körzet lomkikészítési és lomtalanítási időpontját, a kihelyezhető hulladék típusait, valamint a kihelyezés szabályait és minden fontos tudnivalót.

A MOHU célja, hogy minden szükséges információ egy helyen, áttekinthetően és felhasználóra szabottan jusson el a háztartásokhoz, ezzel is csökkentve a környezeti lábnyomot és segítve a megfelelő információáramlást – írták.

A lomtalanítás 2026-os fővárosi dátumairól a MOHU honlapján is lehet tájékozódni.