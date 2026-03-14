2026. március 14. szombat
Nyitókép: Forrás: Pexels.com (képünk illusztráció)

Kalapács alá került egy vízesés, elkelt

Infostart / MTI

Árverésen cserélt gazdát a látványos oregoni Abiqua-vízesés: az állam törvényhozása 2,1 millió dollárt (417 millió forintot) hagyott jóvá a vízesés és a környező terület megvásárlására.

A vízesés mintegy 50 kilométerre keletre fekszik Oregon állam fővárosától, Salemtől, és Portlandtől körülbelül 80 kilométerre délre.

A 28 méteres, függőlegesen zuhanó vízüggönyéről és oszlopos bazaltszikláiról ismert természeti látványosság több mint egy évszázada van magántulajdonban, de szabadon látogatható. A vízesést 1908-ban az Angel-hegyi bencés apátság vásárolta meg, majd tulajdonjogát 2002-ben átruházták az apátságot támogató Oregon Abbey Foundation nevű nonprofit alapítványra.

A nonprofit szervezet idén év elején hirdette meg eladását azzal indokolva, hogy miközben örömmel veszik, hogy sok turista keresi fel a természeti látványosságot, biztosítani akarták, hogy megfelelő kezekben legyen a fenntartása. Az árverést, amelyre Oregon állam 2,1 millió dolláros (417 millió forint) ajánlattal jelentkezett be, február elején a Redfin honlapján nyitották meg kikiáltási ár nélkül. Az alapítvány elfogadta az Oregon által felkínált árat.

A körzet republikánus szenátora Oregon nevében ígéretet tett arra, hogy „az Abiqua-vízesés továbbra is védett és hozzáférhető marad a jövő generációi számára”.

Egyelőre nem dőlt el, hogy ki veszi át a kezelését, de mint az oregoni parkokat és üdülőterületeket felügyelő hivatal szóvivője, Katie Gautier elmondta, terület nem feltétlenül lesz állami park, a gondozását helyi vagy törzsi kormányzat, esetleg más állami szerv végezheti.

Március 15. alkalmából

Ők kaptak idén Kossuth- és Széchenyi-díjat
Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából kitüntetéseket adományozott.
 

Nyugtalanító fejlemények kezdődtek: Európa szép csendben Ázsia áldozatává válik?

Az elmúlt napokban legalább négy, eredetileg Európába tartó LNG-tankert irányítottak át Ázsia felé.
 

Az iráni olajtermelés szívét támadta az Egyesült Államok, Trump megvádolta Putyint - Híreink a közel-keleti harcokról szombaton

Pontosan két héttel ezelőtt indult az iráni háború, legújabban Donald Trump a Közel-Kelet történetének egyik legdurvább bombázásról számolt be, az iráni olajtermelés központjának számító Kharg szigetet támadta az amerikai hadsereg. Az ezidáig érintetlen sziget kezeli az iráni olajexport 90 százalékát, bár Trump szerint az olajinfrastruktúrát nem lőtték, csak a katonai létesítményeket. Pénteken Trump arról is beszélt, hogy szerinte Oroszország Iránt segíti. Közben a hírek szerint az Egyesült Államok további 5000 katonát és több hadihajót tervez a térségbe küldeni. A közel-keleti háborúról szóló szombati cikkeineket ebben a hírfolyamban gyűjtjük össze.

OTP ügyfelek, figyelem! Hamarosan leállás jön a banknál, ezen szolgáltatások nem lesznek elérhetők

Az OTP Bank előre tervezett karbantartási és fejlesztési munkálatokat hajt végre, amelyek miatt egyes banki szolgáltatások átmenetileg nem lesznek elérhetők.

US embassy in Baghdad hit by strike as Trump says military targets 'obliterated' on Iran's key oil island

Around 90% of Iran’s oil exports pass through Kharg Island, but the US president says oil infrastructure there was not targeted.

