2026. március 14. szombat Matild
Egy vörös róka sziklás, erdős háttér előtt.
Nyitókép: Unsplash

Potyautasként kelt át az Atlanti-óceánon egy róka

Infostart / MTI

Az állat Southamptonban egy olyan teherhajó fedélzetére került, amely autókat szállított az Egyesült Államokba.

Az állat az angliai Southamptonból New Yorkba jutott el. A mintegy kétéves és nagyjából öt kilogrammos vörös róka jó egészségnek örvend a Bronxi Állatkert tájékoztatása szerint. A hím rókát ugyanis ebbe az állatkertbe szállították február közepén, miután rátaláltak New York kikötőjében.

Egyelőre nem világos, hogy az állat hogyan juthatott fel a dél-angliai Southamptonban egy olyan teherhajó fedélzetére, amely autókat szállított az Egyesült Államokba.

A róka egyelőre a Bronxi Állatkertben marad további vizsgálatokra, míg megfelelő otthont nem találnak neki.

(Nyitóképünk illusztráció.)

Ők kaptak idén Kossuth- és Széchenyi-díjat

Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából kitüntetéseket adományozott.
 

Ellepték a magyar hírességek a Vigadót – ők kapták a legrangosabb kitüntetéseket

Boltzár, közlekedés, lezárások – mutatjuk, mi várható március 15-én

Amiről keveset beszélnek: így zajlott Pest, Pozsony és Bécs összjátéka 1848 tavaszán

Jön a kötelező vasárnapi boltzár: nincs kivétel

Figyelem, szombaton több útlezárás is lesz Budapesten

Aki utazni fog a mostani hétvégén, ezekre számíthat

Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
Az iráni olajtermelés szívét támadta az Egyesült Államok, Trump megvádolta Putyint - Híreink a közel-keleti harcokról szombaton

Pontosan két héttel ezelőtt indult az iráni háború, legújabban Donald Trump a Közel-Kelet történetének egyik legdurvább bombázásról számolt be, az iráni olajtermelés központjának számító Kharg szigetet támadta az amerikai hadsereg. Az ezidáig érintetlen sziget kezeli az iráni olajexport 90 százalékát, bár Trump szerint az olajinfrastruktúrát nem lőtték, csak a katonai létesítményeket. Pénteken Trump arról is beszélt, hogy szerinte Oroszország Iránt segíti. Közben a hírek szerint az Egyesült Államok további 5000 katonát és több hadihajót tervez a térségbe küldeni. A közel-keleti háborúról szóló szombati cikkeineket ebben a hírfolyamban gyűjtjük össze.

Hatalmas eladás készül a hokiban: jóváhagyták a bizniszt, milliárdok cserélnek gazdát

Az NHL csapattulajdonosai kedden jóváhagyták a Carolina Hurricanes kisebbségi részesedésének értékesítését.

Fire at UAE port after drone attack as Trump says military targets on Iran oil island 'obliterated'

Huge clouds of smoke are rising over the port of Fujairah in the United Arab Emirates, one of the largest oil storage facilities in the Middle East.

2026. március 14. 13:42
Nem elég? – Afganisztán Pakisztán fővárosát bombázza
2026. március 14. 12:18
„A közel-keleti térség történetének egyik leghatalmasabb bombázását” jelentette be Donald Trump
