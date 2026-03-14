Potyautasként kelt át az Atlanti-óceánon egy róka

Az állat az angliai Southamptonból New Yorkba jutott el. A mintegy kétéves és nagyjából öt kilogrammos vörös róka jó egészségnek örvend a Bronxi Állatkert tájékoztatása szerint. A hím rókát ugyanis ebbe az állatkertbe szállították február közepén, miután rátaláltak New York kikötőjében.

Egyelőre nem világos, hogy az állat hogyan juthatott fel a dél-angliai Southamptonban egy olyan teherhajó fedélzetére, amely autókat szállított az Egyesült Államokba.

A róka egyelőre a Bronxi Állatkertben marad további vizsgálatokra, míg megfelelő otthont nem találnak neki.

