2026. március 14. szombat
Donald Trump amerikai elnök két amerikai katonai kitüntetési ünnepségén a washingtoni Fehér Ház Keleti termében 2026. március 2-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

„A közel-keleti térség történetének egyik leghatalmasabb bombázását” jelentette be Donald Trump

Az amerikai egységek több katonai célpontot semmisítettek meg az Iránhoz tartozó Harg-szigeten – jelentette be péntek este Donald Trump amerikai elnök, és iráni olajinfrastruktúra elleni támadásokat helyezett kilátásba, amennyiben Teherán nem engedi át a hajókat a Hormuzi-szoroson.

Trump a Truth Social közösségi médiában tett bejelentése szerint az Egyesült Államok közel-keleti műveletekért felelős Középső Parancsnoksága (CENTCOM) „a közel-keleti térség történetének egyik leghatalmasabb bombázását” indította a Perzsa-öbölben fekvő sziget ellen, amelyen egyébként az iráni nyersolaj-export mintegy 90 százaléka megy keresztül.

„Irán semmit nem képes megvédeni, amit meg akarunk támadni” – tette hozzá az elnök, egyúttal megismételte azt is, hogy a síita állam soha nem tehet szert nukleáris fegyverekre, és nem jelenthet fenyegetést egyetlen térségre – beleértve az Egyesült Államokat és a közel-keleti régiót – sem.

Hozzátette: az olajinfrastruktúra ellen egyelőre nem intéztek támadást, azonban ez azonnal megváltozik, ha Irán akadályozza a szabad hajózást a Hormuzi-szoroson keresztül.

Egy másik bejegyzésében az elnök kijelentette, Irán „le van győzve és tárgyalni akar”, ám hozzátette: nincs olyan alku, amely elfogadható lenne.

A Fársz iráni hírügynökség mindeközben azt jelentette, több mint 15 robbanás történt Harg szigetén az amerikai támadás során. A hírügynökség tudomása szerint a támadásokban a légvédelem, egy haditengerészeti támaszpont és repülőtéri létesítmények voltak érintettek, az olajinfrastruktúra azonban nem sérült.

Teherán ugyanakkor elutasította Trump azon kijelentését, amely szerint Washington megsemmisítette volna az ország haditengerészetét és légierejét, Mohammed Akbarzadeh, az iráni Forradalmi Gárda haditengerészetének egyik parancsnoka pedig rámutatott arra, hogy amennyiben így lenne, Irán nem tudná lezárva tartani a Hormuzi-szorost.

Elemzés: erős év volt 2025 a lakossági hitelezésben, és 2026 első hónapjai még erősebbek

Hatalmas volt a növekedés az egész magyar piacon tavaly a lakáshitelek és a személyi kölcsönök területén is. 2025-ben több mint 60 százalékkal nőtt az új jelzáloghitelek kihelyezése az Erste banknál elsősorban a szeptemberben elindult az Otthon Start Programnak köszönhetően, de a személyi kölcsönök piacán is 55 százalékkal bővült az új hitelek folyósítása.
