ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.44
usd:
344.62
bux:
121754.84
2026. március 14. szombat Matild
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Felrobbant egy autó egy iszlámábádi bíróság épületének bejárata közelében, a nagy erejű detonáció következtében legkevesebb öt ember életét vesztette.
Nyitókép: X / Amna Aman

Nem elég? – Afganisztán Pakisztán fővárosát bombázza

Infostart / MTI

Az afganisztáni tálib vezetés szombaton bejelentette, hogy dróntámadást intézett a pakisztáni főváros, Iszlámábád egyik katonai létesítménye ellen.

A közlemény szerint az akciót péntek éjjel, a „Válasz az elnyomásra” (Raddul Zulm) fedőnevű hadművelet keretében hajtották végre, miután a pakisztáni erők előző nap ismét több, halálos áldozatokkal is járó légicsapást intéztek több afganisztáni célpont ellen.

A mostani volt az első alkalom a harcok februári kitörése óta, hogy Afganisztán drónokkal támadta a szomszédos Pakisztánt.

Bár a kabuli vezetés szerint az akció nyomán a pakisztáni fél „emberi és anyagi veszteséget is szenvedett", a pakisztáni hadsereg sajtóirodája azt közölte, hogy a drónokat még a levegőben megsemmisítették. Az iroda mindazonáltal hozzátette, hogy a lehulló darabok négy embert, köztük két gyereket megsebesítettek.

Pakisztán provokációnak nevezte az afgán támadást és leszögezte: folytatja a szomszédos ország elleni műveleteit.

Az incidenssel kapcsolatban a nap folyamán közleményt adott ki Aszif Ali Zardari pakisztáni államfő is, aki az X-en figyelmeztette a tálibokat, hogy a civilek lakta körzetet érő támadással „vörös vonalat léptek át", és hozzátette: a kabuli vezetésnek súlyos következményekkel kell szembenéznie.

Zardari megismételte a hadsereg korábbi állítását, amely szerint a drónok nem értek célba.

A két ország között régóta feszült a viszony, és már tavaly fegyveres konfliktus robbant ki köztük, majd októberben tűzszüneti megállapodás született. A harcok február 26-án újultak ki, amikor Afganisztán megtorló csapásokat mért pakisztáni létesítményekre, válaszul Pakisztánnak az Afganisztán területén tevékenykedő fegyveresek pakisztáni célpontok elleni támadásaira.

Iszlámábád szerint a kabuli tálib vezetés évek óta nem lép fel elég határozottan az Afganisztán területén bujkáló, és onnan akciókat indító terrorcsoportok ellen. Az Afganisztánt irányító tálib vezetés tagadja ezt, és azt hangoztatja, hogy továbbra sem engedélyezi pakisztáni célpontok afgán területről történő támadását.

Képünk illusztráció.

Kezdőlap    Külföld    Nem elég? – Afganisztán Pakisztán fővárosát bombázza

pakisztán

afganisztán

háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hatalmas volt a növekedés az egész magyar piacon tavaly a lakáshitelek és a személyi kölcsönök területén is. 2025-ben több mint 60 százalékkal nőtt az új jelzáloghitelek kihelyezése az Erste banknál elsősorban a szeptemberben elindult az Otthon Start Programnak köszönhetően, de a személyi kölcsönök piacán is 55 százalékkal bővült az új hitelek folyósítása.
Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából kitüntetéseket adományozott.
 

inforadio
ARÉNA
2026.03.16. hétfő, 18:00
Nacsa Lőrinc
a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Pontosan két héttel ezelőtt indult az iráni háború, legújabban Donald Trump a Közel-Kelet történetének egyik legdurvább bombázásról számolt be, az iráni olajtermelés központjának számító Kharg szigetet támadta az amerikai hadsereg. Az ezidáig érintetlen sziget kezeli az iráni olajexport 90 százalékát, bár Trump szerint az olajinfrastruktúrát nem lőtték, csak a katonai létesítményeket. Pénteken Trump arról is beszélt, hogy szerinte Oroszország Iránt segíti. Közben a hírek szerint az Egyesült Államok további 5000 katonát és több hadihajót tervez a térségbe küldeni.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A távozó szakember sajnálatát fejezte ki a sikertelen időszak miatt, de hangsúlyozta, hisz abban, hogy a keretben több potenciál rejlik annál, mint amit a jelenlegi tabella mutat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Huge clouds of smoke are rising over the port of Fujairah in the United Arab Emirates, one of the largest oil storage facilities in the Middle East.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 14. 12:18
„A közel-keleti térség történetének egyik leghatalmasabb bombázását” jelentette be Donald Trump
2026. március 14. 11:17
Irak fővárosát is bombázza az amerikai hadsereg
×
×