2026. március 14. szombat Matild
Ijedt, kétségbeesett védekező nő fekete-fehér portréja.
Nyitókép: Getty Images

Szomszédok egymás között: kellemes italozásnak indult, szexuális erőszak lett a vége

Infostart

Egy Pest vármegyei, többlakásos társasház udvarán beszélgetett és italozott a sértett egy férfival, amikor összetört egy pohár. A nő besietett a lakásába seprűért, lapátért, a férfi pedig követte, és akkor fajultak el a dolgok.

Szexuális erőszak miatt vádat emeltek azzal a férfival szemben, aki a szomszédjában élő nőt zaklatta, miután együtt italoztak az udvaron. Az ügyészség közleménye szerint a férfi akkoriban egy többlakásos társasházban élt egy Pest vármegyei településen, és ezen lakás alatt lakott a sértett.

A férfi 2025 őszén az egyik este lement az udvaron tartózkodó nőhöz, akivel beszélgetni kezdett, miközben alkoholt is fogyasztottak. Az italozás közben összetört egy pohár, a nő pedig bement a lakásába seprűért, lapátért.

A férfi azt mondta, segít neki, és utánament. A nő lakásában még beszélgettek egy kicsit. Nem sokkal később a nő felállt azért, hogy kikísérje a férfit, de ő nem akart távozni, hanem berángatta erőszakkal a halószobába a hölgyet.

Bár a nő tiltakozott, a férfi a fizikai erejét kihasználva megerőszakolta.

A Dabasi Járási Ügyészség a férfit szexuális erőszak bűntettével vádolja, és vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta. A vádlott bűnösségéről a Dabasi Járásbíróság fog dönteni.

zaklatás

szomszéd

szexuális erőszak

