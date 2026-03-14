2026. március 14. szombat Matild
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Rosztov-na-Donu, 2014. március 11. Viktor Janukovics leváltott ukrán államfő sajtótájékoztatót tart a dél-oroszországi Rosztov-na-Donuban 2014. március 11-én. Janukovics a tájékoztatón kijelentette, hogy továbbra is Ukrajna legitim elnökének és a fegyveres erők főparancsnokának tartja magát, a május végére kitűzött ukrán elnökválasztást pedig törvénytelennek nevezte.(MTI/EPA/Szergej Ilnyickij)
Nyitókép: MTI/EPA/Szergej Ilnyickij)

„Kérlek, figyelmeztesd az elnöködet” – Válaszolt Orbán Viktor az ukrán narancsos forradalom vezéralakjának

Infostart / MTI

Mi, magyarok mindig is szabadságharcos nép voltunk az elmúlt 1000 éves történetünk során és azok is maradunk – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Viktor Juscsenko korábbi ukrán elnöknek címzett válaszában az X-en.

A volt ukrán elnök a közösségi médiában bírálta a magyar kormányfőt, mert szerinte Orbán Viktor elfordult a szabadság és az európai szolidaritás értékeitől, és ma olyan erőket támogat, amelyek Ukrajna szabadságát fenyegetik. A volt ukrán elnök arra szólítja fel a magyar kormányfőt, hogy térjen vissza ahhoz az erkölcsi állásponthoz, amely a szabadság és a becsület oldalán áll.

Válaszában Orbán Viktor régi barátjaként említette a volt ukrán elnököt. Mint írta, mi, magyarok mindig is szabadságharcos nép voltunk az elmúlt 1000 éves történetünk során és azok is maradunk. Mi vagyunk az a nemzet, amelyik rettenthetetlenül harcolt a szabadságáért az oszmán seregek, a Habsburg katonaság, a Harmadik Birodalom Wehrmachtja, és a Szovjetunió vörös hadserege ellen, amelyben egykor oly sok nép fia szolgált. Ma is folytatjuk ezt a hagyományt.

„Kérlek, figyelmeztesd az elnöködet: el a kezekkel a magyarok szabadságától! Kérlek, győzd meg az elnöködet, ne zsarolja és ne fenyegesse se a hazámat, se annak vezetőit. A magyarok szabad nép. A szabadságharcotok nem jogosít fel benneteket arra, hogy zsaroljatok bennünket, és diktáljatok nekünk. Kérlek, értesd meg az elnököddel, hogy az állami terrorizmus, amellyel felrobbantotta a németek gázvezetékét, Magyarországgal szemben nem fog működni” – fogalmazott válaszában a miniszterelnök.

Hozzátette: emlékeztetlek, hogy a háború kitörésekor a menekültjeiteket befogadtuk. Fedelet, ételt és biztonságot adtunk nekik. Elrendeltem ukrán anyanyelvű iskolák megindítását a gyerekeitek számára, amit ti megtagadtok a magyaroktól Kárpátalján.

„Szégyen, hogy ma a magyarok nemzetiségi jogai Ukrajnában szűkebbek, mint a régi, rossz időkben voltak” – jegyezte meg a kormányfő.

Orbán Viktor azt írta: „hálát adok a Jóistennek, hogy az ország, amellyel ti most hadban álltok, ma nem ellensége sem Magyarországnak, sem a magyaroknak, és nem is akarunk ezen változtatni. Mi továbbra is a barátaitok akarunk maradni, de nem veszünk részt a háborútokban. Ezért kérlek, fogadd el, hogy nem küldünk sem pénzt, sem fegyvert, sem katonákat a háborútokba”.

Kívánom, hogy testvérháborútok ne végződjön az ukrán állam végzetes meggyengülésével, és visszatérhessünk az ukrán-magyar barátság régi szelleméhez – tette hozzá a kormányfő, aki úgy írta alá a Viktor Juscsenkónak címzett bejegyzést, hogy „távolodva tőled, de régi barátsággal”.

Utóiratként a kormányfő megjegyezte: ha bármely idegen hatalom megfenyegetné a volt ukrán elnököt vagy családját, „tudd, hogy rám mindig számíthatsz, nálunk mindig lesz számodra egy biztonságos hely”.

Ők kaptak idén Kossuth- és Széchenyi-díjat

Ők kaptak idén Kossuth- és Széchenyi-díjat

Az iráni olajtermelés szívét támadta az Egyesült Államok, Trump nemzetközi koalíciót küld a Hormuzi-szorosra - Híreink az iráni háborúról szombaton

Az iráni olajtermelés szívét támadta az Egyesült Államok, Trump nemzetközi koalíciót küld a Hormuzi-szorosra - Híreink az iráni háborúról szombaton

Pontosan két héttel ezelőtt indult az iráni háború, legújabban Donald Trump a Közel-Kelet történetének egyik legdurvább bombázásról számolt be, az iráni olajtermelés központjának számító Kharg szigetet támadta az amerikai hadsereg. Az ezidáig érintetlen sziget kezeli az iráni olajexport 90 százalékát, bár Trump szerint az olajinfrastruktúrát nem lőtték, csak a katonai létesítményeket. Pénteken Trump arról is beszélt, hogy szerinte Oroszország Iránt segíti. Közben a hírek szerint az Egyesült Államok további 5000 katonát és több hadihajót tervez a térségbe küldeni. Délután Donald Trump elnök bejelentette: nemzetközi koalíció alakul a Hormuzi-szoros biztosítására, melyben remélhetőleg Kína is részt vesz majd. A közel-keleti háborúról szóló szombati cikkeineket ebben a hírfolyamban gyűjtjük össze.

Sokáig titkolták a csodagyógyszernek hitt fogyasztószer brutális mellékhatásait: ezrek perlik a gyártót, belerokkantak a kezelésbe

Sokáig titkolták a csodagyógyszernek hitt fogyasztószer brutális mellékhatásait: ezrek perlik a gyártót, belerokkantak a kezelésbe

Több mint négyezer amerikai indított pert a GLP-1-receptor-agonista típusú fogyókúrás gyógyszerek, köztük az Ozempic és a Wegovy gyártói ellen.

Trump urges UK and other nations to send ships to help secure Strait of Hormuz after Iranian attacks

Trump urges UK and other nations to send ships to help secure Strait of Hormuz after Iranian attacks

Meanwhile, sirens are triggered in Jerusalem, with the Israeli military saying it has detected new attacks from Iran.

