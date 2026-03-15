Reggeli F1-futamtól éjjeli NASCAR-ig – sport a tévében

M4 Sport
7.30: Forma-1, Kínai Nagydíj, futam
10.15: Paralimpia, sífutás
12.00: Kosárlabda, női vb-selejtező, Magyarország-Argentína
15.30: Országúti kerékpár, Párizs-Nizza, 8. szakasz
M4 Sport+
16.00: Paralimpia, jégkorong, döntő
18.35: Rövidpályás gyorskorcsolya, vb
Sport 1
12.00: Biliárd, European Open Pool Championship, Szarajevó
18.00: Kosárlabda, NBA, Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves
20.30: Kosárlabda, NBA, Cleveland Cavaliers-Dallas Mavericks
Sport 2
8.30: Ökölvívás, profi gála, Jokohama
17.45: Kézilabda, Bundesliga, Füchse Berlin-Erlangen
21.15: Labdarúgás, portugál bajnokság, FC Porto-Moreirense
Eurosport 1
9.15 és 12.25: Alpesisí, vk, Are, női műlesiklás
10.30: Alpesisí, vk, Courchevel, férfi szuperóriás-műlesiklás
13.40: Északi összetett, vk, Oslo, férfiak
14.25: Sílövészet, vk, Otepaa, vegyes váltó
15.55: Síugrás, vk, Oslo, férfiak
17.55: Hódeszka, vk, Val Saint Come
Eurosport 2
8.55: Síugrás, vk, Oslo, férfiak
10.20: Északi összetett, vk, Oslo, nők
11.05: Északi összetett, vk, Oslo, férfiak
12.20: Sílövészet, vk, Otepaa, vegyes páros
13.20: Országúti kerékpár, Tirreno-Adriatico, 7. szakasz
15.45: Országúti kerékpár, Párizs-Nizza, 8. szakasz
18.00: Golf, PGA Tour, The Players Championship
Spíler 1
14.50: Labdarúgás, Premier League, Manchester United-Aston Villa
17.25: Labdarúgás, Premier League, Liverpool-Tottenham
Spíler 2
13.55: Labdarúgás, La Liga, Mallorca-Espanyol
16.10: Labdarúgás, La Liga, Barcelona-Sevilla
18.25: Labdarúgás, La Liga, Real Betis-Celta Vigo
20.55: Labdarúgás, La Liga, Real Sociedad-Osasuna
Arena 4
13.30: Labdarúgás, Bundesliga 2, Schalke 04-Hannover
15.30: Labdarúgás, Bundesliga, Werder Bremen-Mainz
17.30: Labdarúgás, Bundesliga, Freiburg-Union Berlin
19.30: Labdarúgás, Bundesliga, Stuttgart-RB Leipzig
21.30: Autósport, NASCAR Cup Series
Match 4
12.30: Labdarúgás, Serie A, Verona-Genoa
15.00: Labdarúgás, Premier League, Crystal Palace-Leeds
18.00: Labdarúgás, Serie A, Como-AS Roma
22.00: Tenisz, ATP-torna, Indian Wells