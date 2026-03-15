Daniel Ricciardo, a Red Bull ausztrál versenyzője a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Kínai Nagydíjának időmérő edzésén a sanghaji pályán 2018. április 14-én. A futamot másnap rendezik.
Nyitókép: MTI/EPA/Diego Azubel

Reggeli F1-futamtól éjjeli NASCAR-ig – sport a tévében

Infostart / MTI

Ebédre magyar-argentin kosármeccs, uzsonnára paralimpiai hokidöntő, vacsorára Lipcse-meccs. Mutatjuk a teljes vasárnapi tévés sportkínálatot.

M4 Sport

7.30: Forma-1, Kínai Nagydíj, futam

10.15: Paralimpia, sífutás

12.00: Kosárlabda, női vb-selejtező, Magyarország-Argentína

15.30: Országúti kerékpár, Párizs-Nizza, 8. szakasz

M4 Sport+

16.00: Paralimpia, jégkorong, döntő

18.35: Rövidpályás gyorskorcsolya, vb

Sport 1

12.00: Biliárd, European Open Pool Championship, Szarajevó

18.00: Kosárlabda, NBA, Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves

20.30: Kosárlabda, NBA, Cleveland Cavaliers-Dallas Mavericks

Sport 2

8.30: Ökölvívás, profi gála, Jokohama

17.45: Kézilabda, Bundesliga, Füchse Berlin-Erlangen

21.15: Labdarúgás, portugál bajnokság, FC Porto-Moreirense

Eurosport 1

9.15 és 12.25: Alpesisí, vk, Are, női műlesiklás

10.30: Alpesisí, vk, Courchevel, férfi szuperóriás-műlesiklás

13.40: Északi összetett, vk, Oslo, férfiak

14.25: Sílövészet, vk, Otepaa, vegyes váltó

15.55: Síugrás, vk, Oslo, férfiak

17.55: Hódeszka, vk, Val Saint Come

Eurosport 2

8.55: Síugrás, vk, Oslo, férfiak

10.20: Északi összetett, vk, Oslo, nők

11.05: Északi összetett, vk, Oslo, férfiak

12.20: Sílövészet, vk, Otepaa, vegyes páros

13.20: Országúti kerékpár, Tirreno-Adriatico, 7. szakasz

15.45: Országúti kerékpár, Párizs-Nizza, 8. szakasz

18.00: Golf, PGA Tour, The Players Championship

Spíler 1

14.50: Labdarúgás, Premier League, Manchester United-Aston Villa

17.25: Labdarúgás, Premier League, Liverpool-Tottenham

Spíler 2

13.55: Labdarúgás, La Liga, Mallorca-Espanyol

16.10: Labdarúgás, La Liga, Barcelona-Sevilla

18.25: Labdarúgás, La Liga, Real Betis-Celta Vigo

20.55: Labdarúgás, La Liga, Real Sociedad-Osasuna

Arena 4

13.30: Labdarúgás, Bundesliga 2, Schalke 04-Hannover

15.30: Labdarúgás, Bundesliga, Werder Bremen-Mainz

17.30: Labdarúgás, Bundesliga, Freiburg-Union Berlin

19.30: Labdarúgás, Bundesliga, Stuttgart-RB Leipzig

21.30: Autósport, NASCAR Cup Series

Match 4

12.30: Labdarúgás, Serie A, Verona-Genoa

15.00: Labdarúgás, Premier League, Crystal Palace-Leeds

18.00: Labdarúgás, Serie A, Como-AS Roma

22.00: Tenisz, ATP-torna, Indian Wells

