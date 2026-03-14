Két évig bujkált a magyar Scholes

Eppel Márton és Kleinheisler László is góllal járult hozzá az FK Csíkszereda 3-2-es győzelméhez az Otelul Galati otthonában a román labdarúgó-bajnokság alsóházának szombati játéknapján.

A liga honlapja szerint mindkét magyar játékos kezdő volt, a nyolcszoros válogatott Eppel a nyolcadik percben szerezte meg idénybeli kilencedik gólját, majd a 79. percben lecserélték.

Az 53-szoros válogatott Kleinheisler az ötvenedik percben volt eredményes és a 61. percben cserélték le. Ő legutóbb 2024 februárjában, még a Hajduk Split színeiben egy Horvát Kupa-mérkőzésen szerzett gólt tétmeccsen.