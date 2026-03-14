ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.44
usd:
344.62
bux:
121754.84
2026. március 14. szombat Matild
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kleinheisler László (j) és a német Antonio Rüdiger a koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság F csoportjának utolsó fordulójában játszott Németország - Magyarország mérkőzésen a müncheni Allianz Arénában 2021. június 23-án.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Két évig bujkált a magyar Scholes

Infostart / MTI

Kleinheisler László ennyi idő után lőtt újra gólt tétmeccsen. Sőt!

Eppel Márton és Kleinheisler László is góllal járult hozzá az FK Csíkszereda 3-2-es győzelméhez az Otelul Galati otthonában a román labdarúgó-bajnokság alsóházának szombati játéknapján.

A liga honlapja szerint mindkét magyar játékos kezdő volt, a nyolcszoros válogatott Eppel a nyolcadik percben szerezte meg idénybeli kilencedik gólját, majd a 79. percben lecserélték.

Az 53-szoros válogatott Kleinheisler az ötvenedik percben volt eredményes és a 61. percben cserélték le. Ő legutóbb 2024 februárjában, még a Hajduk Split színeiben egy Horvát Kupa-mérkőzésen szerzett gólt tétmeccsen.

Kezdőlap    Sport    Két évig bujkált a magyar Scholes

labdarúgás

csíkszereda

kleinheisler lászló

eppel márton

román

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ők kaptak idén Kossuth- és Széchenyi-díjat

Ők kaptak idén Kossuth- és Széchenyi-díjat

Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából kitüntetéseket adományozott.
 

inforadio
ARÉNA
2026.03.16. hétfő, 18:00
Nacsa Lőrinc
a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hatalmas ígéretet tett Donald Trump - Végre bekövetkezhet az, amire mindenki várt

Hatalmas ígéretet tett Donald Trump - Végre bekövetkezhet az, amire mindenki várt

Az Egyesült Államok legyőzte és teljesen megtizedelte Iránt – katonailag, gazdaságilag és minden más értelemben is. Azoknak az országoknak azonban, amelyek a Hormuzi-szoroson keresztül jutnak olajhoz, gondoskodniuk kell ennek az útvonalnak a biztonságáról, és mi ebben nagyon sokat fogunk segíteni - jelentette ki Donald Trump a Truth Social platformon közzétett üzenetében.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 11. játékhéten

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 11. játékhéten

Na, vajon elvitte-e valaki a 5 milliárd 575 millió forintos főnyereményt a 11. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump urges UK and other nations to send ships to help secure Strait of Hormuz after Iranian attacks

Trump urges UK and other nations to send ships to help secure Strait of Hormuz after Iranian attacks

Meanwhile, Israel says Iran has launched a sixth wave of strikes on Saturday and in Kuwait, an air base has been hit by two drones.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 14. 20:19
Lehet, hogy hamarosan dől majd a pénz a magyar futballba?
2026. március 14. 19:10
Emberhátrányban egyenlítve mentett pontot a Zalaegerszeg Pakson
×
×