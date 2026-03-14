Kiesett egy francia férfi egy Vörösmarty utcai lakás ablakán

Autóra zuhant és meghalt egy 24 éves férfi a Vörösmarty utca 19. előtt, írja a 24.hu.

Az Erzsébetváros nevű Facebook-csoportban megjelent hírrel kapcsolatban a portál a rendőrséghez fordult, amely azt közölte, idegenkezűség gyanúja nem merült fel.

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!