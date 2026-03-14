2026. március 14. szombat
Kovács Zoltán, a klub sportigazgatója a labdarúgó NB I-ben címvédő Videoton FC új vezetőedzője, Horváth Ferenc bemutatkozó sajtótájékoztatóján a székesfehérvári Sóstói Stadionban 2015. október 7-én.
Érkezett az exújpesti edző, elment az exújpesti támadó

Infostart / MTI

A sereghajtó Kazincbarcikától elszenvedett péntek esti 4-0-s vereséget követően azonnali hatállyal távozott a Diósgyőri VTK labdarúgóklubjának sportigazgatói posztjáról Kovács Zoltán.

A DVTK sorozatban négy – hazai pályán már öt – nyeretlen mérkőzésnél jár a Fizz Ligában és hét fordulóval a zárás előtt a kiesést jelentő utolsó előtti helyen áll a tabellán.

A miskolci klub hivatalos honlapján olvasható sajtóközlemény szerint Petrán Vilmos, a Diósgyőr FC Kft. ügyvezetője a Kazincbarcika elleni vereséget követően jelezte Kovácsnak, hogy nem folytatják a közös munkát.

„Bíztunk benne, hogy Kovács Zoltán meg tudja ismételni a korábbi sikereit Diósgyőrben, amikor Ligakupa-győzelem és a Magyar Kupa döntő fűződött a nevéhez a 2013/2014-es idényben. Azonban a csapat nemcsak, hogy nem tudott a korábbi szinten teljesíteni, hanem a Kazincbarcika elleni szégyenteljes vereséget követően hét fordulóval a bajnokság vége előtt kieső helyen áll” – mondta Petrán. Hozzátette, Kovács egyetértett azzal, hogy nem tudják folytatni a közös munkát, így azonnali hatállyal szerződést bontottak vele.

A DVTK jelezte, hogy az új sportigazgató személyét később hozza nyilvánosságra.

Ők kaptak idén Kossuth- és Széchenyi-díjat
Elszabadultak az árak az iráni háború miatt: kiderült, mikor jöhet a hatalmas zuhanás az olajpiacon

Nagyon kiakadtak a nyugdíjas szervezetek: tarthatatlannak tartják ezt a helyzetet, azonnali változást sürgetnek

Crucial UAE port targeted in attack as Trump says Iran's key oil island 'obliterated'

