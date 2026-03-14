ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.44
usd:
344.62
bux:
121754.84
2026. március 14. szombat
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az iráni állami televízió videófelvételérõl készült, 2026. március 9-én közreadott kép Modzstaba Hameneirõl, Ali Hamenei ajatolláh, Irán legfõbb vallási és politikai vezetõje fiáról. Az iráni Szakértõk Gyûlése március 8-án Modzstaba Hameneit választotta meg az ország új legfõbb vezetõjének. A 86 éves Ali Hameneivel Teheránra mért légicsapás végzett az Irán elleni izraeli-amerikai hadmûvelet kezdõnapján, február 28-án.
Nyitókép: MTI/AP/Iráni állami TV

Égen-földön keresik Irán köddé vált vezetőjét – Amerikai vérdíj

Infostart / MTI

Az Egyesült Államok 10 millió dollárt ajánlott fel annak, aki információval szolgál Modzstaba Hamenei, Irán újonnan kinevezett legfelső vezetője tartózkodási helyéről.

Az amerikai külügyminisztérium közleménye szerint a tárca Jutalom az Igazságért (Rewards for Justice) programjának keretében az iráni legfelső vezető mellett a Forradalmi Gárda több vezető tisztségviselőjének kézre kerítéséhez nyújtott segítségért is jár a felajánlott pénzösszeg. A listán szerepel többek között Ali Laridzsáni, a Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács titkára, valamint Ali Asgart a legfelső vezető irodájának kabinetfőnök-helyettese is.

„Az Iszlám Forradalmi Gárda hivatalos része Irán hadseregének, és központi szerepet játszik abban, hogy Irán állami politikájának kulcselemeként használja a terrorizmust” – olvasható az amerikai külügyminisztérium közleményében.

Modzstaba Hameneit, aki korábban a forradalmi gárdában szolgált, a hét elején nevezték ki legfelső vezetővé. Az 56 éves férfi apját, a katonai konfliktusban megölt Ali Hameneit követte a tisztségben.

Amerikai hírszerzési értesülések szerint az új vezető is súlyosan megsebesült az apja halálát okozó február 28-i izraeli légicsapásban. Állapotáról nincsenek megerősített információk, de Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter pénteki sajtótájékoztatóján Modzstaba Hamenei feltételezett súlyos sérülésére utalva úgy fogalmazott, hogy a támadás „nagy valószínűséggel eltorzította”.

Kezdőlap    Külföld    Égen-földön keresik Irán köddé vált vezetőjét – Amerikai vérdíj

amerika

irán

modzstaba hamenei

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.16. hétfő, 18:00
Nacsa Lőrinc
a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 14. 15:02
Irán súlyos üzenetet küldött – Ukrajnának
2026. március 14. 14:00
Potyautasként kelt át az Atlanti-óceánon egy róka
×
×