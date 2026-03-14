Égen-földön keresik Irán köddé vált vezetőjét – Amerikai vérdíj

Az amerikai külügyminisztérium közleménye szerint a tárca Jutalom az Igazságért (Rewards for Justice) programjának keretében az iráni legfelső vezető mellett a Forradalmi Gárda több vezető tisztségviselőjének kézre kerítéséhez nyújtott segítségért is jár a felajánlott pénzösszeg. A listán szerepel többek között Ali Laridzsáni, a Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács titkára, valamint Ali Asgart a legfelső vezető irodájának kabinetfőnök-helyettese is.

„Az Iszlám Forradalmi Gárda hivatalos része Irán hadseregének, és központi szerepet játszik abban, hogy Irán állami politikájának kulcselemeként használja a terrorizmust” – olvasható az amerikai külügyminisztérium közleményében.

Modzstaba Hameneit, aki korábban a forradalmi gárdában szolgált, a hét elején nevezték ki legfelső vezetővé. Az 56 éves férfi apját, a katonai konfliktusban megölt Ali Hameneit követte a tisztségben.

Amerikai hírszerzési értesülések szerint az új vezető is súlyosan megsebesült az apja halálát okozó február 28-i izraeli légicsapásban. Állapotáról nincsenek megerősített információk, de Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter pénteki sajtótájékoztatóján Modzstaba Hamenei feltételezett súlyos sérülésére utalva úgy fogalmazott, hogy a támadás „nagy valószínűséggel eltorzította”.