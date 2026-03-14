2026. március 14. szombat Matild
Egy nagy halom sportkártya kosárlabdázókkal, amerikai focistákkal és baseball-játékosokkal.
Nyitókép: Unsplash

Több millió dollárért cserélt gazdát egy értékes kártya

Infostart / MTI

Ritka, hogy egy még aktív sportoló hasonló relikviájáért ilyen magas összeget fizet ki egy gyűjtő.

Rekordáron, 5,2 millió dollárért kelt el Aaron Judge-nak, az észak-amerikai profi baseballbajnokságban (MLB) szereplő New York Yankees játékosának kártyája.

A The New York Times beszámolója szerint az egyedi, fémből készült, Judge által aláírt kártyát 2013-ban adták ki, miután a Yankees kiválasztotta a sportolót a játékosbörzén (draft).

Az aktív játékosok sorában az előző aukciós csúcsot 2020-ban jegyezték fel: akkor a Los Angeles Angels játékosának, Mike Troutnak a kártyájáért több mint 3,9 millió dollárt fizettek.

A 33 éves Judge 2016 óta játszik a Yankees csapatában. 2017-ben elnyerte az Év Újonca díjat, majd háromszor - 2022-ben, 2024-ben és 2025-ben - is őt választották meg az Amerikai Liga (AL) legértékesebb játékosának (MVP). Judge eddig hét alkalommal lépett pályára az MLB All-Star-meccsén.

Ők kaptak idén Kossuth- és Széchenyi-díjat

Az iráni olajtermelés szívét támadta az Egyesült Államok, Trump megvádolta Putyint - Híreink a közel-keleti harcokról szombaton

Feloldotta Irán a Hormuzi-szoros blokádját! Ezek a hajók kaptak zöld utat

Fire at UAE port after drone attack as Trump says military targets on Iran oil island 'obliterated'

