2026. március 14. szombat Matild
Két kifejlett szürke farkas az erdőben vagy egy vadasparkban.
Nyitókép: Pixabay

Tizenhat farkasfalka és ezer medve kóborol a magyar határnál

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Felmérték az állományt Szlovéniában, és jelentős farkas- és barnamedve-populáció él az országban.

A genetikai felmérés adatai szerint a farkasállomány az utóbbi években ismét növekedett. A 2024-2025-ös megfigyelési időszakban 16 farkasfalka jelenlétét mutatták ki, a teljes állományt mintegy 147 egyedre becsülik, amelyek közül 113-at azonosítottak.

A falkák elsősorban az ország erdős és dombvidéki térségeiben, többek között a Pokljuka, Jelovica, Trnovski Gozd, Nanos, Bloke, Vremscica, a Javorniki és a Kocevje környéki területeken élnek, de a legutóbbi megfigyelési időszakban a Pohorje térségében is kimutatták jelenlétüket, ahol évtizedek óta nem volt állandó a faj jelenléte.

Szaporodást 11 falkában igazoltak,

öt esetben pedig nem tudták meghatározni a státuszt. A falkák területén kívül további 32 egyedet észleltek. A megfigyelési időszakban nem találtak bizonyítékot farkas és házi kutya közötti kereszteződésre.

A genetikai mintákat 2024 augusztusa és 2025 júniusa között gyűjtötték, és a becslések elkészítésénél korábbi szlovéniai, olaszországi és horvátországi kutatások adatait is figyelembe vették.

A legfrissebb adatok szerint a barnamedve-populáció is számottevő Szlovéniában. A számítások alapján

2023 tavaszán közel ezer, mintegy 954 barnamedve élhetett az országban, ami az eddigi legmagasabb becsült érték, míg őszre számuk 737-re csökkent.

A korábbi, 2007-es és 2015-ös felmérésekkel összevetve az eredmények azt mutatják, hogy a medveállomány az elmúlt évtizedekben folyamatosan növekedett. A nemek aránya stabil maradt: az egyedek mintegy 40 százaléka hím, 60 százaléka nőstény.

A medvék terjedése lassú, a Ljubljanát Koperrel összekötő autópálya pedig jelentős akadályt jelent a mozgásukban. A nőstényekből álló magpopuláció főként az ország déli részén, valamint nyugat- és közép-szlovéniai területeken él.

A természeti erőforrások minisztériuma szerint a medveállomány 2022 óta csökken, ami a populáció tervezett, fokozatos mérséklésének eredménye. A cél a tavaszi állomány mintegy 800 egyed körüli szinten tartása. A medvék pusztulásának többsége engedélyezett kilövéshez köthető, az illegális elejtések ritkák.

Boltzár, közlekedés, lezárások – mutatjuk, mi várható március 15-én

Az elrendelt boltzár alapvetően minden üzletre érvényes, eltekintve bizonyos kivételektől. A közlekedőknek se lesz könnyű dolga a fővárosban, számos lezárással, forgalmi változással kell számolni az rendezvények, megemlékezése miatt.
 

Bekövetkezett, amitől sokan tartottak: célba vették az egyik utolsó működő olajkikötőt a Hormuzi-szoros közelében

Brutális láncreakció indult el a világban a közel-keleti helyzet miatt: a kőolajpiac csak a kezdet volt, minden egy irányba mutat

US embassy in Baghdad hit by strike as Trump says military targets 'obliterated' on Iran's key oil island

