2026. március 14. szombat Matild
Close up of businesswomans hands with pen, glasses, and calculator doing some financial calculations
Nyitókép: NoSystem images/Getty Images

Ez áll most a NAV friss levelében, szinte mindenki kap

Infostart / MTI

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az idén is több mint 5,6 millió adózónak készítette el az szja-bevallási tervezetét, a dokumentumot az eSZJA-oldalon nézhetik meg azok, akik regisztráltak az Ügyfélkapu+-ra vagy a DÁP-ra – közölte a NAV.

A tájékoztatás szerint a tervezetek számítógépen, okostelefonon és tableten is megtekinthetők, szükség esetén módosíthatók is. Aki egyetért annak adataival, néhány kattintással jóvá is tudja hagyni.

Kiemelték, hogy az első, és legfontosabb teendő: ellenőrizni az adókedvezményeket. Ha valaki jogosult valamilyen kedvezményre (például három-, négygyermekes anyák, családi kedvezményre, első házasok kedvezményére, személyi kedvezményre), de azt tavaly év közben nem érvényesítette, annak mindenképp ki kell egészítenie a tervezetet ahhoz, hogy megkapja a kedvezményt. A bevallási tervezetet ki kell egészíteni azokkal a 2025-ben megszerzett jövedelmekkel, amelyekről a NAV-nak nincs tudomása, ilyen lehet például az ingatlan-bérbeadás vagy az ingó és ingatlanértékesítés jövedelme.

Aki eddig nem regisztrált az Ügyfélkapu+-ra vagy a DÁP-ra, érdemes megtenni, hiszen a regisztráció után azonnal elérhetővé válik a NAV szja-bevallás kiajánlási szolgáltatása – közölte az adóhatóság.

Nyugtalanító fejlemények kezdődtek: Európa szép csendben Ázsia áldozatává válik?

Amiről keveset beszélnek: így zajlott Pest, Pozsony és Bécs összjátéka 1848 tavaszán

Ismét orosz légitámadás érte Kijev megyét, többen meghaltak

Lesújtó hír érkezett a Közel-Keletről: még nagyon sokáig eltarthat a háború

US embassy in Baghdad hit by strike as Trump says military targets 'obliterated' on Iran's key oil island

