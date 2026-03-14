ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.44
usd:
344.62
bux:
121754.84
2026. március 14. szombat Matild
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
tricolor rosette on spring tree with bud symbol of the hungarian national day 15th of march .
Nyitókép: Getty Images

Boltzár, közlekedés, lezárások – mutatjuk, mi várható március 15-én

Infostart

Az elrendelt boltzár alapvetően minden üzletre érvényes, eltekintve bizonyos kivételektől. A közlekedőknek se lesz könnyű dolga a fővárosban, számos lezárással, forgalmi változással kell számolni az rendezvények, megemlékezése miatt.

Boltzár, ünnepi nyitva tartás

Nemzeti ünnepünk, március 15-e vasárnapra esik, emiatt a boltok fő szabály szerint nem nyithatnak ki. Előző és következő nap (március 14. és 16.) a megszokott nyitvatartással találkozhatunk. Ez alól vannak kivételek, így ha valakinek fontos vagy szükséges, vasárnap is be tud majd szerezni ezt-azt, ugyanis az ünnepnapokon is nyitva lehetnek

  • a benzinkutak,
  • az ügyeleti rend szerint működő gyógyszertárak, amikről tájékoztatás az OGYÉI honlapján található,
  • az önálló virágboltok,
  • az újságosok,
  • az édességboltok,
  • a vendéglátó- és szórakozóhelyek.

Közösségi közlekedés

A BKK tájékoztatása szerint március 15-én a délelőtti és a kora délutáni órákban a Margit híd és a Kossuth Lajos tér közötti útvonalon, kora délutántól estig pedig az Andrássy úton és a Hősök tere környékén lesznek nagyobb korlátozások; a Szabadság hidat déltől estig lezárják.

  • Metrók: a Kossuth Lajos tér, a Deák Ferenc tér, az Arany János utca és a Nyugati pályaudvar metróállomást a rendezvények résztvevőinek számától függően március 15-én, vasárnap 13:00 és 15:00 között, a Bajcsy-Zsilinszky út és a Hősök tere közötti Kisföldalatti-megállókat 14:00 és 17:30 között biztonsági okokból lezárhatják.
  • 100E: a Repülőtéri Expressz március 15-én, vasárnap 13:00 és 15:00 között a Deák Ferenc tér és a Kálvin tér között nem jár, a buszok a Kálvin térről indulnak a repülőtér felé.
  • 2, 2B, 23-as villamos: a villamosok március 14-én, szombaton és 15-én, vasárnap rövidített útvonalon közlekednek, a Jászai Mari tér helyett csak a Kossuth Lajos tér (Széchenyi rakpart) ideiglenes megállóig lehet utazni velük.
  • 4-6-os villamos: a villamosok március 15-én, vasárnap hajnalban 2:00 és 4:00 között a Jászai Mari tér és a Blaha Lujza tér között nem közlekednek, helyettük pótlóbusz lesz; 9:30 és 10:10 között a Jászai Mari tér és a dél-budai végállomások között járnak; 10:10 és 14:40 között az Oktogon és a dél-budai végállomások között közlekednek; 14:40 és 16:00 között a Blaha Lujza tér és az Oktogon között nem közlekednek.
  • 17-es villamos: 10:10 és 13:00 között a Széll Kálmán tér és a Szent Lukács Gyógyfürdő között a villamosok nem közlekednek.
  • 19-41-es villamosok: március 15-én, vasárnap 9:30 és 13:00 között a Batthyány tér és a Szent Lukács Gyógyfürdő között nem közlekednek.
  • 47-49-es villamosok: 12:00 és 19:00 között dél-budai végállomásuk és a Batthyány tér között közlekednek.
  • 70-78-as trolik: 12:00 és 16:00 között rövidített útvonalon, a Kossuth Lajos tér helyett az Akácfa utcáig közlekednek.
  • 72-es troli: 9:00 és 16:00 között az Orczy tér felől csak a Deák Ferenc térig (9:00 és 13:00 között), illetve a Kálvin térig (13:00 és 16:00 között), Zugló felől pedig csak a Kossuth Lajos térig (9:00 és 12:00 között), illetve a Lehel térig (12:00 és 16:00 között) közlekednek.
  • 73-as troli: 9:00 és 12:00 között a Lehel tér helyett a Kossuth Lajos térig közlekednek, 12:00 és 20:00 között rövidített útvonalon, a Keleti pályaudvar és a Kápolna tér között közlekednek.
  • 75-ös troli: 12:00 és 20:00 között a Dózsa György út helyett a Városligetet megkerülve, a Hermina úton át közlekednek.
  • 76-os troli: 2:00 és 20:00 között a Nyugati pályaudvar és az Izabella utca / Király utca között nem közlekednek.
  • 9-es busz: 8:30 és 12:30 között a Zsigmond tér és a Deák Ferenc tér között nem közlekedik, 12:30 és 15:30 között a Margit híd helyett az Erzsébet hídon át jár.
  • 15-ös busz: 8:00 és 16:00 között rövidített útvonalon, a Lehel tér és a Gyöngyösi utca között közlekedik.
  • 16-os busz: 13:00 és 15:00 között a Deák Ferenc tér helyett a Széchenyi István térig közlekednek.
  • 20E, 30, 30A, 230-as buszok: 12:00 és 20:00 között módosított útvonalon, a Városligeten át közlekednek.
  • 26-os busz: 9:00 és 15:00 között rövidített útvonalon, a Göncz Árpád városközpont és Margitsziget, Centenáriumi emlékmű között közlekedik.
  • 91, 191, 291-es buszok: 9:00 és 15:00 között módosított útvonalon, a Nyugati pályaudvar helyett csak a Széll Kálmán térig közlekednek.
  • 105, 210B buszok: március 14-én, szombaton egész nap az Andrássy út helyett a Podmaniczky utcán át közlekednek; március 15-én, vasárnap 9:00 és 16:00 között budai végállomásuktól a Batthyány térig, pesti végállomásuktól a Lehel térig közlekednek; március 15-én, vasárnap 9:00 előtt és 16:00 után az Andrássy út helyett a Podmaniczky utcán át közlekednek.
  • 178, 216-os buszok: 13:00 és 15:00 között budai végállomásuk és a Batthyány tér között közlekednek.
  • 979-es éjszakai busz: március 14-ről 15-re, szombatról vasárnapra virradóra az Andrássy út helyett a Podmaniczky utcán át közlekedik.
  • 979A éjszakai busz: március 14-ről 15-re, szombatról vasárnapra virradóra a Deák Ferenc tér helyett a Nyugati pályaudvarig közlekedik.

Forgalomkorlátozások, terelések

A március 15-i rendezvények miatt forgalomkorlátozás lesz 2026. március 7. és március 17. között Budapest több kerületében – írja tájékoztatásában a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

Lezárások:

Március 14-én 0 órától március 16-án 2 óráig a Budapest VI.,

  • Andrássy út főpályája az Oktogon és a Hősök tere között,

Március 14-én 12 órától március 16-án 2 óráig a Budapest VI.,

  • Andrássy út az Oktogon és a Bajcsy-Zsilinszky út között,

Március 15-én 8 órától 17 óráig a Budapest V.,

  • Alkotmány utcát,
  • Garibaldi utcát,
  • Akadémia utcát,
  • Szalay utcát,
  • Balassi Bálint utcát,
  • Széchenyi rakpartot,
  • Honvéd utcát.

Március 15-én 8 órától 20 óráig a Budapest VI.,

  • Podmaniczky utca a Bajcsy-Zsilinszky út és a Teréz körút között,

Március 15-én 8 órától 24 óráig a Budapest IX.,

  • Tűzoltó utca a Ferenc körút és az Angyal utca között,

Március 15-én 12 órától 20 óráig a Budapest VIII. és XI.,

  • Szabadság híd,

Március 15-én 12 órától 22 óráig a Budapest VI. és XIV.,

  • Dózsa György út a Podmaniczky utca és a Városligeti fasor között,

Március 15-én 14 órától 22 óráig a Budapest VI. és XIV.,

  • Kodály körönd,
  • Andrássy út az Oktogon és a Hősök tere között,
  • Városligeti körút a Gundel Károly út és a Hősök tere között,
  • Kós Károly sétány,
  • Olof Palme sétány a Verona angyalai utca és a Hősök tere között,
  • Hősök tere.

Szakaszos és időszakos lezárások:

Március 15-én 10 órától 14 óráig a Budapest II., V. és XIII.,

  • Árpád fejedelem útja – Margit híd – Jászai Mari tér – Szent István körút – Nyugati tér – Bajcsy-Zsilinszky út – Alkotmány utca – Kossuth Lajos tér útvonal,

Március 15-én 9 órától 16 óráig a Budapest V., VI., és XIII.,

  • Bajcsy-Zsilinszky út,
  • Váci út a Nyugati tér ás a Dózsa György út között,
  • Nyugati téri felüljáró,

Március 15-én 13 órától 16 óra 30 percig a Budapest V., VI., és XIV.,

  • József Attila utca,
  • Károly körút,
  • Deák Ferenc tér – Bajcsy-Zsilinszky út – Andrássy út – Hősök tere útvonal.

Tilos megállni:

Március 7-én 0 órától március 17-én 24 óráig a Budapest V.,

  • Falk Miksa utca mindkét oldalán a Szalay utca és a Markó utca között,
  • Szalay utca páratlan oldalán a Honvéd utca és a Vajkay utca között.

Március 13-án 0 órától március 16-án 24 óráig a Budapest V.,

  • Alkotmány utca mindkét oldalán a Bajcsy-Zsilinszky út és a Honvéd utca között,

  • Báthory utca mindkét oldalán a Szemere utca és a Vértanúk tere között.

Március 13-án 0 órától március 16-án 24 óráig a Budapest V.,

  • Balassi Bálint utca mindkét oldalán a Kossuth tér és a Jászai Mari tér között.

Március 13-án 18 órától március 15-én 15 óráig a Budapest II,

  • Árpád fejedelem útján a Császár Komjádi uszoda előtti parkoló teljes területén,
  • Elvis Presley téren körben,
  • Germanus Gyula parknál körben.

Március 13-án 20 órától március 16-án 2 óráig a Budapest VI.,

  • Andrássy út mindkét oldalán a Bajcsy-Zsilinszky út és az Oktogon között.

Március 14-én 0 órától március 16-án 12 óráig a Budapest V.,

  • Szalay utca mindkét oldalán a Honvéd utca és a Falk Miksa utca között.

Március 14-én 6 órától március 15-én 15 óráig között a Budapest II.,

  • Vidra utca mindkét oldalán,
  • Gyónyi Géza téren körben (Lipthay utca mindkét oldalán),
  • Árpád fejedelem útján a Margit hídtól északra a Duna felé eső parkolóban,
  • Árpád fejedelem útján a Komjádi Béla utca és a Zsigmond tér között.

Március 14-én 17 órától március 15-én 24 óráig között a Budapest VI.,

  • Andrássy út 130. szám előtt.

Március 14-én 20 órától március 15-én 20 óráig a Budapest V.,

  • Markó utca mindkét oldalán a Széchenyi felső rakpart és a Falk Miksa utca között,
  • Széchenyi rakparton a Balaton utca és a Kossuth tér között,
  • Akadémia utca mindkét oldalán a Zoltán utca és a Kossuth tér között,
  • Garibaldi utca mindkét oldalán a Nádor utca és a Kossuth tér között.

Március 14-én 20 órától március 15-én 15 óráig között a Budapest II., V., VI. és XIII.,

  • Nyugati téren a Nyugati téri felüljáró alatt, valamint a felüljáró mellett,
  • Szent István körút mindkét oldalán a Jászai Mari tér és a Bajcsy-Zsilinszky út között,
  • Bajcsy-Zsilinszky út mindkét oldalán a Szent István körút és az Andrássy út között,
  • Honvéd utca mindkét oldalán a Szalay utca és a Báthory utca között,
  • Báthory utca mindkét oldalán a Bajcsy-Zsilinszky út a Szemere utca között,
  • Akadémia utca mindkét oldalán.
  • Markó utca mindkét oldalán a Falk Miksa utca és a Honvéd utca között.
  • Széchenyi felső rakparton a Kossuth Lajos tér és a Széchenyi tér között.
  • Margit utca járdáján a támfal felől a Margit körút és a Mecset utca között.

Március 14-én 20 órától március 15-én 20 óráig között a Budapest V., VI., XIV.,

  • Károly körút mindkét oldalán,
  • Az Andrássy út mindkét oldali szervizútján az Oktogon és a Hősök tere között,
  • Kodály Körönd teljes területén,
  • Oktogon teljes területén,
  • Olof Palme sétány mindkét oldalán a Hősök tere és a Verona angyalai utca között.

Március 14-én 20 órától március 15-én 21 óráig a Budapest VIII. és XIV.,

  • Dózsa György út mindkét oldalán a Verseny utca és a Kerepesi út között

Március 14-én 20 órától március 15-én 24 óráig a Budapest II., V., VI., VIII., és XIII.,

  • Fekete Sas utca mindkét oldalán a Henger utca és a Frankel Leó út között,
  • Puskin utca páros oldalán a Trefort utca és a Rákóczi út között,
  • Türr István utca mindkét oldalán,
  • Apáczai Csere János utca mindkét oldalán a Széchenyi tér és a Türr István utca között,
  • Deák Ferenc utca mindkét oldalán,
  • Zoltán utca mindkét oldalán a Nádor utca és a Szabadság tér között,
  • Szent István téren a Bazilika északi és déli oldalán található parkolókban,
  • Podmaniczky utca mindkét oldalán a Bajcsy-Zsilinszky út és a Teréz körút között,
  • Lendvay utca mindkét oldalán a Rippl Rónai utca és a Dózsa György út között,
  • Rippl Rónai utca mindkét oldalán az Andrássy út és a Szondi utca között,
  • Újpesti rakpart mindkét oldalán a Jászai Mari tér és a Katona József utca között.

Március 15-én 10 órától március 15-én 19 óráig között a Budapest V.,

  • Pilvax köz mindkét oldalán.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság kéri a járművezetőket, hogy a megváltozott forgalmi rend szerint, fokozott figyelemmel közlekedjenek.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Boltzár, közlekedés, lezárások – mutatjuk, mi várható március 15-én

budapest

közlekedés

boltzár

lezárás

ünnepség

nemzeti ünnep

kötelező

március 15

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.16. hétfő, 18:00
Nacsa Lőrinc
a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ismét orosz légitámadás érte Kijev megyét, többen meghaltak

Ismét orosz légitámadás érte Kijev megyét, többen meghaltak

Ismét orosz légitámadás érte éjszaka Kijev megyét, négyen meghaltak és 15-en megsebesültek a megye katonai közigazgatásának vezetőjének szombati közlése szerint.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Lesújtó hír érkezett a Közel-Keletről: még nagyon sokáig eltarthat a háború

Lesújtó hír érkezett a Közel-Keletről: még nagyon sokáig eltarthat a háború

A Perzsa-öbölben folyamatosak a rakéta- és dróntámadások, a világkereskedelem szempontjából kritikus jelentőségű Hormuzi-szoros pedig továbbra is zárva tart.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US embassy in Baghdad hit by strike as Trump says military targets 'obliterated' on Iran's key oil island

US embassy in Baghdad hit by strike as Trump says military targets 'obliterated' on Iran's key oil island

Around 90% of Iran’s oil exports pass through Kharg Island, but the US president says oil infrastructure there was not targeted.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 14. 09:31
Ez áll most a NAV friss levelében, szinte mindenki kap
2026. március 14. 08:30
Az államtitkár megerősítette: újabb otthon startos lakásfejlesztések indulnak
×
×