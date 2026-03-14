Boltzár, közlekedés, lezárások – mutatjuk, mi várható március 15-én

Boltzár, ünnepi nyitva tartás

Nemzeti ünnepünk, március 15-e vasárnapra esik, emiatt a boltok fő szabály szerint nem nyithatnak ki. Előző és következő nap (március 14. és 16.) a megszokott nyitvatartással találkozhatunk. Ez alól vannak kivételek, így ha valakinek fontos vagy szükséges, vasárnap is be tud majd szerezni ezt-azt, ugyanis az ünnepnapokon is nyitva lehetnek

a benzinkutak,

az ügyeleti rend szerint működő gyógyszertárak, amikről tájékoztatás az OGYÉI honlapján található,

az önálló virágboltok,

az újságosok,

az édességboltok,

a vendéglátó- és szórakozóhelyek.

Közösségi közlekedés

A BKK tájékoztatása szerint március 15-én a délelőtti és a kora délutáni órákban a Margit híd és a Kossuth Lajos tér közötti útvonalon, kora délutántól estig pedig az Andrássy úton és a Hősök tere környékén lesznek nagyobb korlátozások; a Szabadság hidat déltől estig lezárják.

Metrók: a Kossuth Lajos tér, a Deák Ferenc tér, az Arany János utca és a Nyugati pályaudvar metróállomást a rendezvények résztvevőinek számától függően március 15-én, vasárnap 13:00 és 15:00 között, a Bajcsy-Zsilinszky út és a Hősök tere közötti Kisföldalatti-megállókat 14:00 és 17:30 között biztonsági okokból lezárhatják.

100E: a Repülőtéri Expressz március 15-én, vasárnap 13:00 és 15:00 között a Deák Ferenc tér és a Kálvin tér között nem jár, a buszok a Kálvin térről indulnak a repülőtér felé.

2, 2B, 23-as villamos: a villamosok március 14-én, szombaton és 15-én, vasárnap rövidített útvonalon közlekednek, a Jászai Mari tér helyett csak a Kossuth Lajos tér (Széchenyi rakpart) ideiglenes megállóig lehet utazni velük.

4-6-os villamos: a villamosok március 15-én, vasárnap hajnalban 2:00 és 4:00 között a Jászai Mari tér és a Blaha Lujza tér között nem közlekednek, helyettük pótlóbusz lesz; 9:30 és 10:10 között a Jászai Mari tér és a dél-budai végállomások között járnak; 10:10 és 14:40 között az Oktogon és a dél-budai végállomások között közlekednek; 14:40 és 16:00 között a Blaha Lujza tér és az Oktogon között nem közlekednek.

17-es villamos: 10:10 és 13:00 között a Széll Kálmán tér és a Szent Lukács Gyógyfürdő között a villamosok nem közlekednek.

19-41-es villamosok: március 15-én, vasárnap 9:30 és 13:00 között a Batthyány tér és a Szent Lukács Gyógyfürdő között nem közlekednek.

47-49-es villamosok: 12:00 és 19:00 között dél-budai végállomásuk és a Batthyány tér között közlekednek.

70-78-as trolik: 12:00 és 16:00 között rövidített útvonalon, a Kossuth Lajos tér helyett az Akácfa utcáig közlekednek.

72-es troli: 9:00 és 16:00 között az Orczy tér felől csak a Deák Ferenc térig (9:00 és 13:00 között), illetve a Kálvin térig (13:00 és 16:00 között), Zugló felől pedig csak a Kossuth Lajos térig (9:00 és 12:00 között), illetve a Lehel térig (12:00 és 16:00 között) közlekednek.

73-as troli: 9:00 és 12:00 között a Lehel tér helyett a Kossuth Lajos térig közlekednek, 12:00 és 20:00 között rövidített útvonalon, a Keleti pályaudvar és a Kápolna tér között közlekednek.

75-ös troli: 12:00 és 20:00 között a Dózsa György út helyett a Városligetet megkerülve, a Hermina úton át közlekednek.

76-os troli: 2:00 és 20:00 között a Nyugati pályaudvar és az Izabella utca / Király utca között nem közlekednek.

9-es busz: 8:30 és 12:30 között a Zsigmond tér és a Deák Ferenc tér között nem közlekedik, 12:30 és 15:30 között a Margit híd helyett az Erzsébet hídon át jár.

15-ös busz: 8:00 és 16:00 között rövidített útvonalon, a Lehel tér és a Gyöngyösi utca között közlekedik.

16-os busz: 13:00 és 15:00 között a Deák Ferenc tér helyett a Széchenyi István térig közlekednek.

20E, 30, 30A, 230-as buszok: 12:00 és 20:00 között módosított útvonalon, a Városligeten át közlekednek.

26-os busz: 9:00 és 15:00 között rövidített útvonalon, a Göncz Árpád városközpont és Margitsziget, Centenáriumi emlékmű között közlekedik.

91, 191, 291-es buszok: 9:00 és 15:00 között módosított útvonalon, a Nyugati pályaudvar helyett csak a Széll Kálmán térig közlekednek.

105, 210B buszok: március 14-én, szombaton egész nap az Andrássy út helyett a Podmaniczky utcán át közlekednek; március 15-én, vasárnap 9:00 és 16:00 között budai végállomásuktól a Batthyány térig, pesti végállomásuktól a Lehel térig közlekednek; március 15-én, vasárnap 9:00 előtt és 16:00 után az Andrássy út helyett a Podmaniczky utcán át közlekednek.

178, 216-os buszok: 13:00 és 15:00 között budai végállomásuk és a Batthyány tér között közlekednek.

979-es éjszakai busz: március 14-ről 15-re, szombatról vasárnapra virradóra az Andrássy út helyett a Podmaniczky utcán át közlekedik.

979A éjszakai busz: március 14-ről 15-re, szombatról vasárnapra virradóra a Deák Ferenc tér helyett a Nyugati pályaudvarig közlekedik.

Forgalomkorlátozások, terelések

A március 15-i rendezvények miatt forgalomkorlátozás lesz 2026. március 7. és március 17. között Budapest több kerületében – írja tájékoztatásában a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

Lezárások:

Március 14-én 0 órától március 16-án 2 óráig a Budapest VI.,

Andrássy út főpályája az Oktogon és a Hősök tere között,

Március 14-én 12 órától március 16-án 2 óráig a Budapest VI.,

Andrássy út az Oktogon és a Bajcsy-Zsilinszky út között,

Március 15-én 8 órától 17 óráig a Budapest V.,

Alkotmány utcát,

Garibaldi utcát,

Akadémia utcát,

Szalay utcát,

Balassi Bálint utcát,

Széchenyi rakpartot,

Honvéd utcát.

Március 15-én 8 órától 20 óráig a Budapest VI.,

Podmaniczky utca a Bajcsy-Zsilinszky út és a Teréz körút között,

Március 15-én 8 órától 24 óráig a Budapest IX.,

Tűzoltó utca a Ferenc körút és az Angyal utca között,

Március 15-én 12 órától 20 óráig a Budapest VIII. és XI.,

Szabadság híd,

Március 15-én 12 órától 22 óráig a Budapest VI. és XIV.,

Dózsa György út a Podmaniczky utca és a Városligeti fasor között,

Március 15-én 14 órától 22 óráig a Budapest VI. és XIV.,

Kodály körönd,

Andrássy út az Oktogon és a Hősök tere között,

Városligeti körút a Gundel Károly út és a Hősök tere között,

Kós Károly sétány,

Olof Palme sétány a Verona angyalai utca és a Hősök tere között,

Hősök tere.

Szakaszos és időszakos lezárások:

Március 15-én 10 órától 14 óráig a Budapest II., V. és XIII.,

Árpád fejedelem útja – Margit híd – Jászai Mari tér – Szent István körút – Nyugati tér – Bajcsy-Zsilinszky út – Alkotmány utca – Kossuth Lajos tér útvonal,

Március 15-én 9 órától 16 óráig a Budapest V., VI., és XIII.,

Bajcsy-Zsilinszky út,

Váci út a Nyugati tér ás a Dózsa György út között,

Nyugati téri felüljáró,

Március 15-én 13 órától 16 óra 30 percig a Budapest V., VI., és XIV.,

József Attila utca,

Károly körút,

Deák Ferenc tér – Bajcsy-Zsilinszky út – Andrássy út – Hősök tere útvonal.

Tilos megállni:

Március 7-én 0 órától március 17-én 24 óráig a Budapest V.,

Falk Miksa utca mindkét oldalán a Szalay utca és a Markó utca között,

Szalay utca páratlan oldalán a Honvéd utca és a Vajkay utca között.

Március 13-án 0 órától március 16-án 24 óráig a Budapest V.,

Alkotmány utca mindkét oldalán a Bajcsy-Zsilinszky út és a Honvéd utca között,

Báthory utca mindkét oldalán a Szemere utca és a Vértanúk tere között.

Március 13-án 0 órától március 16-án 24 óráig a Budapest V.,

Balassi Bálint utca mindkét oldalán a Kossuth tér és a Jászai Mari tér között.

Március 13-án 18 órától március 15-én 15 óráig a Budapest II,

Árpád fejedelem útján a Császár Komjádi uszoda előtti parkoló teljes területén,

Elvis Presley téren körben,

Germanus Gyula parknál körben.

Március 13-án 20 órától március 16-án 2 óráig a Budapest VI.,

Andrássy út mindkét oldalán a Bajcsy-Zsilinszky út és az Oktogon között.

Március 14-én 0 órától március 16-án 12 óráig a Budapest V.,

Szalay utca mindkét oldalán a Honvéd utca és a Falk Miksa utca között.

Március 14-én 6 órától március 15-én 15 óráig között a Budapest II.,

Vidra utca mindkét oldalán,

Gyónyi Géza téren körben (Lipthay utca mindkét oldalán),

Árpád fejedelem útján a Margit hídtól északra a Duna felé eső parkolóban,

Árpád fejedelem útján a Komjádi Béla utca és a Zsigmond tér között.

Március 14-én 17 órától március 15-én 24 óráig között a Budapest VI.,

Andrássy út 130. szám előtt.

Március 14-én 20 órától március 15-én 20 óráig a Budapest V.,

Markó utca mindkét oldalán a Széchenyi felső rakpart és a Falk Miksa utca között,

Széchenyi rakparton a Balaton utca és a Kossuth tér között,

Akadémia utca mindkét oldalán a Zoltán utca és a Kossuth tér között,

Garibaldi utca mindkét oldalán a Nádor utca és a Kossuth tér között.

Március 14-én 20 órától március 15-én 15 óráig között a Budapest II., V., VI. és XIII.,

Nyugati téren a Nyugati téri felüljáró alatt, valamint a felüljáró mellett,

Szent István körút mindkét oldalán a Jászai Mari tér és a Bajcsy-Zsilinszky út között,

Bajcsy-Zsilinszky út mindkét oldalán a Szent István körút és az Andrássy út között,

Honvéd utca mindkét oldalán a Szalay utca és a Báthory utca között,

Báthory utca mindkét oldalán a Bajcsy-Zsilinszky út a Szemere utca között,

Akadémia utca mindkét oldalán.

Markó utca mindkét oldalán a Falk Miksa utca és a Honvéd utca között.

Széchenyi felső rakparton a Kossuth Lajos tér és a Széchenyi tér között.

Margit utca járdáján a támfal felől a Margit körút és a Mecset utca között.

Március 14-én 20 órától március 15-én 20 óráig között a Budapest V., VI., XIV.,

Károly körút mindkét oldalán,

Az Andrássy út mindkét oldali szervizútján az Oktogon és a Hősök tere között,

Kodály Körönd teljes területén,

Oktogon teljes területén,

Olof Palme sétány mindkét oldalán a Hősök tere és a Verona angyalai utca között.

Március 14-én 20 órától március 15-én 21 óráig a Budapest VIII. és XIV.,

Dózsa György út mindkét oldalán a Verseny utca és a Kerepesi út között

Március 14-én 20 órától március 15-én 24 óráig a Budapest II., V., VI., VIII., és XIII.,

Fekete Sas utca mindkét oldalán a Henger utca és a Frankel Leó út között,

Puskin utca páros oldalán a Trefort utca és a Rákóczi út között,

Türr István utca mindkét oldalán,

Apáczai Csere János utca mindkét oldalán a Széchenyi tér és a Türr István utca között,

Deák Ferenc utca mindkét oldalán,

Zoltán utca mindkét oldalán a Nádor utca és a Szabadság tér között,

Szent István téren a Bazilika északi és déli oldalán található parkolókban,

Podmaniczky utca mindkét oldalán a Bajcsy-Zsilinszky út és a Teréz körút között,

Lendvay utca mindkét oldalán a Rippl Rónai utca és a Dózsa György út között,

Rippl Rónai utca mindkét oldalán az Andrássy út és a Szondi utca között,

Újpesti rakpart mindkét oldalán a Jászai Mari tér és a Katona József utca között.

Március 15-én 10 órától március 15-én 19 óráig között a Budapest V.,

Pilvax köz mindkét oldalán.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság kéri a járművezetőket, hogy a megváltozott forgalmi rend szerint, fokozott figyelemmel közlekedjenek.