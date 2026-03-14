Boltzár, közlekedés, lezárások – mutatjuk, mi várható március 15-én

Boltzár, ünnepi nyitva tartás
Nemzeti ünnepünk, március 15-e vasárnapra esik, emiatt a boltok fő szabály szerint nem nyithatnak ki. Előző és következő nap (március 14. és 16.) a megszokott nyitvatartással találkozhatunk. Ez alól vannak kivételek, így ha valakinek fontos vagy szükséges, vasárnap is be tud majd szerezni ezt-azt, ugyanis az ünnepnapokon is nyitva lehetnek
- a benzinkutak,
- az ügyeleti rend szerint működő gyógyszertárak, amikről tájékoztatás az OGYÉI honlapján található,
- az önálló virágboltok,
- az újságosok,
- az édességboltok,
- a vendéglátó- és szórakozóhelyek.
Közösségi közlekedés
A BKK tájékoztatása szerint március 15-én a délelőtti és a kora délutáni órákban a Margit híd és a Kossuth Lajos tér közötti útvonalon, kora délutántól estig pedig az Andrássy úton és a Hősök tere környékén lesznek nagyobb korlátozások; a Szabadság hidat déltől estig lezárják.
- Metrók: a Kossuth Lajos tér, a Deák Ferenc tér, az Arany János utca és a Nyugati pályaudvar metróállomást a rendezvények résztvevőinek számától függően március 15-én, vasárnap 13:00 és 15:00 között, a Bajcsy-Zsilinszky út és a Hősök tere közötti Kisföldalatti-megállókat 14:00 és 17:30 között biztonsági okokból lezárhatják.
- 100E: a Repülőtéri Expressz március 15-én, vasárnap 13:00 és 15:00 között a Deák Ferenc tér és a Kálvin tér között nem jár, a buszok a Kálvin térről indulnak a repülőtér felé.
- 2, 2B, 23-as villamos: a villamosok március 14-én, szombaton és 15-én, vasárnap rövidített útvonalon közlekednek, a Jászai Mari tér helyett csak a Kossuth Lajos tér (Széchenyi rakpart) ideiglenes megállóig lehet utazni velük.
- 4-6-os villamos: a villamosok március 15-én, vasárnap hajnalban 2:00 és 4:00 között a Jászai Mari tér és a Blaha Lujza tér között nem közlekednek, helyettük pótlóbusz lesz; 9:30 és 10:10 között a Jászai Mari tér és a dél-budai végállomások között járnak; 10:10 és 14:40 között az Oktogon és a dél-budai végállomások között közlekednek; 14:40 és 16:00 között a Blaha Lujza tér és az Oktogon között nem közlekednek.
- 17-es villamos: 10:10 és 13:00 között a Széll Kálmán tér és a Szent Lukács Gyógyfürdő között a villamosok nem közlekednek.
- 19-41-es villamosok: március 15-én, vasárnap 9:30 és 13:00 között a Batthyány tér és a Szent Lukács Gyógyfürdő között nem közlekednek.
- 47-49-es villamosok: 12:00 és 19:00 között dél-budai végállomásuk és a Batthyány tér között közlekednek.
- 70-78-as trolik: 12:00 és 16:00 között rövidített útvonalon, a Kossuth Lajos tér helyett az Akácfa utcáig közlekednek.
- 72-es troli: 9:00 és 16:00 között az Orczy tér felől csak a Deák Ferenc térig (9:00 és 13:00 között), illetve a Kálvin térig (13:00 és 16:00 között), Zugló felől pedig csak a Kossuth Lajos térig (9:00 és 12:00 között), illetve a Lehel térig (12:00 és 16:00 között) közlekednek.
- 73-as troli: 9:00 és 12:00 között a Lehel tér helyett a Kossuth Lajos térig közlekednek, 12:00 és 20:00 között rövidített útvonalon, a Keleti pályaudvar és a Kápolna tér között közlekednek.
- 75-ös troli: 12:00 és 20:00 között a Dózsa György út helyett a Városligetet megkerülve, a Hermina úton át közlekednek.
- 76-os troli: 2:00 és 20:00 között a Nyugati pályaudvar és az Izabella utca / Király utca között nem közlekednek.
- 9-es busz: 8:30 és 12:30 között a Zsigmond tér és a Deák Ferenc tér között nem közlekedik, 12:30 és 15:30 között a Margit híd helyett az Erzsébet hídon át jár.
- 15-ös busz: 8:00 és 16:00 között rövidített útvonalon, a Lehel tér és a Gyöngyösi utca között közlekedik.
- 16-os busz: 13:00 és 15:00 között a Deák Ferenc tér helyett a Széchenyi István térig közlekednek.
- 20E, 30, 30A, 230-as buszok: 12:00 és 20:00 között módosított útvonalon, a Városligeten át közlekednek.
- 26-os busz: 9:00 és 15:00 között rövidített útvonalon, a Göncz Árpád városközpont és Margitsziget, Centenáriumi emlékmű között közlekedik.
- 91, 191, 291-es buszok: 9:00 és 15:00 között módosított útvonalon, a Nyugati pályaudvar helyett csak a Széll Kálmán térig közlekednek.
- 105, 210B buszok: március 14-én, szombaton egész nap az Andrássy út helyett a Podmaniczky utcán át közlekednek; március 15-én, vasárnap 9:00 és 16:00 között budai végállomásuktól a Batthyány térig, pesti végállomásuktól a Lehel térig közlekednek; március 15-én, vasárnap 9:00 előtt és 16:00 után az Andrássy út helyett a Podmaniczky utcán át közlekednek.
- 178, 216-os buszok: 13:00 és 15:00 között budai végállomásuk és a Batthyány tér között közlekednek.
- 979-es éjszakai busz: március 14-ről 15-re, szombatról vasárnapra virradóra az Andrássy út helyett a Podmaniczky utcán át közlekedik.
- 979A éjszakai busz: március 14-ről 15-re, szombatról vasárnapra virradóra a Deák Ferenc tér helyett a Nyugati pályaudvarig közlekedik.
Forgalomkorlátozások, terelések
A március 15-i rendezvények miatt forgalomkorlátozás lesz 2026. március 7. és március 17. között Budapest több kerületében – írja tájékoztatásában a Budapesti Rendőr-főkapitányság.
Lezárások:
Március 14-én 0 órától március 16-án 2 óráig a Budapest VI.,
- Andrássy út főpályája az Oktogon és a Hősök tere között,
Március 14-én 12 órától március 16-án 2 óráig a Budapest VI.,
- Andrássy út az Oktogon és a Bajcsy-Zsilinszky út között,
Március 15-én 8 órától 17 óráig a Budapest V.,
- Alkotmány utcát,
- Garibaldi utcát,
- Akadémia utcát,
- Szalay utcát,
- Balassi Bálint utcát,
- Széchenyi rakpartot,
- Honvéd utcát.
Március 15-én 8 órától 20 óráig a Budapest VI.,
- Podmaniczky utca a Bajcsy-Zsilinszky út és a Teréz körút között,
Március 15-én 8 órától 24 óráig a Budapest IX.,
- Tűzoltó utca a Ferenc körút és az Angyal utca között,
Március 15-én 12 órától 20 óráig a Budapest VIII. és XI.,
- Szabadság híd,
Március 15-én 12 órától 22 óráig a Budapest VI. és XIV.,
- Dózsa György út a Podmaniczky utca és a Városligeti fasor között,
Március 15-én 14 órától 22 óráig a Budapest VI. és XIV.,
- Kodály körönd,
- Andrássy út az Oktogon és a Hősök tere között,
- Városligeti körút a Gundel Károly út és a Hősök tere között,
- Kós Károly sétány,
- Olof Palme sétány a Verona angyalai utca és a Hősök tere között,
- Hősök tere.
Szakaszos és időszakos lezárások:
Március 15-én 10 órától 14 óráig a Budapest II., V. és XIII.,
- Árpád fejedelem útja – Margit híd – Jászai Mari tér – Szent István körút – Nyugati tér – Bajcsy-Zsilinszky út – Alkotmány utca – Kossuth Lajos tér útvonal,
Március 15-én 9 órától 16 óráig a Budapest V., VI., és XIII.,
- Bajcsy-Zsilinszky út,
- Váci út a Nyugati tér ás a Dózsa György út között,
- Nyugati téri felüljáró,
Március 15-én 13 órától 16 óra 30 percig a Budapest V., VI., és XIV.,
- József Attila utca,
- Károly körút,
- Deák Ferenc tér – Bajcsy-Zsilinszky út – Andrássy út – Hősök tere útvonal.
Tilos megállni:
Március 7-én 0 órától március 17-én 24 óráig a Budapest V.,
- Falk Miksa utca mindkét oldalán a Szalay utca és a Markó utca között,
- Szalay utca páratlan oldalán a Honvéd utca és a Vajkay utca között.
Március 13-án 0 órától március 16-án 24 óráig a Budapest V.,
-
Alkotmány utca mindkét oldalán a Bajcsy-Zsilinszky út és a Honvéd utca között,
- Báthory utca mindkét oldalán a Szemere utca és a Vértanúk tere között.
Március 13-án 0 órától március 16-án 24 óráig a Budapest V.,
- Balassi Bálint utca mindkét oldalán a Kossuth tér és a Jászai Mari tér között.
Március 13-án 18 órától március 15-én 15 óráig a Budapest II,
- Árpád fejedelem útján a Császár Komjádi uszoda előtti parkoló teljes területén,
- Elvis Presley téren körben,
- Germanus Gyula parknál körben.
Március 13-án 20 órától március 16-án 2 óráig a Budapest VI.,
- Andrássy út mindkét oldalán a Bajcsy-Zsilinszky út és az Oktogon között.
Március 14-én 0 órától március 16-án 12 óráig a Budapest V.,
-
Szalay utca mindkét oldalán a Honvéd utca és a Falk Miksa utca között.
Március 14-én 6 órától március 15-én 15 óráig között a Budapest II.,
- Vidra utca mindkét oldalán,
- Gyónyi Géza téren körben (Lipthay utca mindkét oldalán),
- Árpád fejedelem útján a Margit hídtól északra a Duna felé eső parkolóban,
- Árpád fejedelem útján a Komjádi Béla utca és a Zsigmond tér között.
Március 14-én 17 órától március 15-én 24 óráig között a Budapest VI.,
- Andrássy út 130. szám előtt.
Március 14-én 20 órától március 15-én 20 óráig a Budapest V.,
- Markó utca mindkét oldalán a Széchenyi felső rakpart és a Falk Miksa utca között,
- Széchenyi rakparton a Balaton utca és a Kossuth tér között,
- Akadémia utca mindkét oldalán a Zoltán utca és a Kossuth tér között,
- Garibaldi utca mindkét oldalán a Nádor utca és a Kossuth tér között.
Március 14-én 20 órától március 15-én 15 óráig között a Budapest II., V., VI. és XIII.,
- Nyugati téren a Nyugati téri felüljáró alatt, valamint a felüljáró mellett,
- Szent István körút mindkét oldalán a Jászai Mari tér és a Bajcsy-Zsilinszky út között,
- Bajcsy-Zsilinszky út mindkét oldalán a Szent István körút és az Andrássy út között,
- Honvéd utca mindkét oldalán a Szalay utca és a Báthory utca között,
- Báthory utca mindkét oldalán a Bajcsy-Zsilinszky út a Szemere utca között,
- Akadémia utca mindkét oldalán.
- Markó utca mindkét oldalán a Falk Miksa utca és a Honvéd utca között.
- Széchenyi felső rakparton a Kossuth Lajos tér és a Széchenyi tér között.
- Margit utca járdáján a támfal felől a Margit körút és a Mecset utca között.
Március 14-én 20 órától március 15-én 20 óráig között a Budapest V., VI., XIV.,
- Károly körút mindkét oldalán,
- Az Andrássy út mindkét oldali szervizútján az Oktogon és a Hősök tere között,
- Kodály Körönd teljes területén,
- Oktogon teljes területén,
- Olof Palme sétány mindkét oldalán a Hősök tere és a Verona angyalai utca között.
Március 14-én 20 órától március 15-én 21 óráig a Budapest VIII. és XIV.,
- Dózsa György út mindkét oldalán a Verseny utca és a Kerepesi út között
Március 14-én 20 órától március 15-én 24 óráig a Budapest II., V., VI., VIII., és XIII.,
- Fekete Sas utca mindkét oldalán a Henger utca és a Frankel Leó út között,
- Puskin utca páros oldalán a Trefort utca és a Rákóczi út között,
- Türr István utca mindkét oldalán,
- Apáczai Csere János utca mindkét oldalán a Széchenyi tér és a Türr István utca között,
- Deák Ferenc utca mindkét oldalán,
- Zoltán utca mindkét oldalán a Nádor utca és a Szabadság tér között,
- Szent István téren a Bazilika északi és déli oldalán található parkolókban,
- Podmaniczky utca mindkét oldalán a Bajcsy-Zsilinszky út és a Teréz körút között,
- Lendvay utca mindkét oldalán a Rippl Rónai utca és a Dózsa György út között,
- Rippl Rónai utca mindkét oldalán az Andrássy út és a Szondi utca között,
- Újpesti rakpart mindkét oldalán a Jászai Mari tér és a Katona József utca között.
Március 15-én 10 órától március 15-én 19 óráig között a Budapest V.,
- Pilvax köz mindkét oldalán.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság kéri a járművezetőket, hogy a megváltozott forgalmi rend szerint, fokozott figyelemmel közlekedjenek.