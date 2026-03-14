Német sajtóhíradásokra támaszkodva a 444 azt írja, 96 éves korában elhunyt Jürgen Habermas világhírű filozófus, szociológus.

Az egyetemi tanár évtizedeken át meghatározó szerepet játszott az intellektuális vitákban. Habermas emellett a „kritikai elmélet” második generációjának legismertebb képviselője volt, amely „Frankfurti Iskola” néven is ismert.

Pályáját azzal alapozta meg, hogy 1962-es A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása című könyvében a modern nyilvánosság kialakulását elemezte. A nyolcvanas években megjelent kétkötetes fő műve, A kommunikatív cselekvés elmélete a társadalomelmélet egyik alapművévé vált.

Nemcsak akadémiai filozófusként volt ismert: a német közélet egyik legismertebb értelmiségijeként rendszeresen megszólalt politikai kérdésekben.